"Осталось найти деньги". Эксперт объяснил, почему Барнаулу нужен тоннель под ж/д вокзалом
Архитектор Сергей Поморов уверен, что проект будет реализован
04 февраля 2025, 06:15, Вячеслав Кондаков
Большой подземный тоннель под железнодорожным вокзалом в Барнауле поможет решить проблему с автомобильными пробками и соединит две части города, разрезанного пополам железной дорогой. Строительство этого объекта, заложенного в новый генплан Барнаула, жизненно необходим краевой столице, считает директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов.
Почему нужен ж/д тоннель?
Строительство поможет соединить две части города скоростной трассой.
"С градостроительной точки зрения ж/д тоннель жизненно необходим Барнаулу. Да, придется потратиться. Необходимо будет посмотреть, где сделать двухуровневые развязки, и составить транспортную схему. Мы сейчас в институте на эти вопросы пытаемся найти ответы. На мой взгляд, для города наступило время перемен. Насколько мне известно, в РЖД тоже не против этого проекта. Осталось найти деньги на строительство тоннеля. Да, но не под зданием железнодорожного вокзала, а немного в стороне", – заявил ученый в большом интервью amic.ru.
Ранее стало известно, что проект тоннеля в районе железнодорожного вокзала в Барнауле внесли в новый генеральный план развития Барнаула, который приняли в конце 2024 года.
Что известно о проекте?
Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. В 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.
Позже специалисты "Алтайгражданпроекта" разработали предварительный проект возможного тоннеля. Он может состоять из транспортной развязки в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.
Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдется в миллиард рублей. После этого за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублером участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.
Во сколько обойдется его строительство – неизвестно. Скорее всего, речь идет о многих миллиардах рублей.
Полностью интервью с архитектором Сергеем Поморовым можно почитать по ссылке.
06:45:44 04-02-2025
Какая длина тоннеля? Около километра? А не проще ли сделать тоннель от Павловского тракта 1 до Победной в районе Галактики. Несколько частных домов придется снести.
19:16:21 04-02-2025
Гость (06:45:44 04-02-2025) Какая длина тоннеля? Около километра? А не проще ли сделать ... Москва строила кольцевые дороги. Это помогло справиться с пробками? Нет. Только развитие общественного транспорта, приводит к отказу от личного авто, в пользу общественного транспорта.
19:17:56 04-02-2025
Гость (06:45:44 04-02-2025) Какая длина тоннеля? Около километра? А не проще ли сделать ... Эту деревню дураков и хаоса не спасти
06:54:14 04-02-2025
Кажется ещё церковь с вокзальной площади нужно перенести.
06:55:17 04-02-2025
Железную дорогу убрать из города.
06:58:59 04-02-2025
Этой идее уже сто лет в обед или в ужин), поиск денег затянулся, може че от развязки осталось туды?
07:01:54 04-02-2025
Тоннель нужен был уже вчера. Надо строить.
11:16:42 05-02-2025
Гость (07:01:54 04-02-2025) Тоннель нужен был уже вчера. Надо строить.... И обязательно, чтобы строили московские,у них это хорошо получается....
07:06:52 04-02-2025
Не проще ли сделать еще один путепровод над ж/д линиями, аналогичный тому ,что на пресечении Ленина-Кулагина? Пусть это займет еще 2 года, но зато будет результат. А про этот тоннель можно еще несколько пятилеток говорить и ничего с места не сдвинется.
07:35:16 04-02-2025
Гость (07:06:52 04-02-2025) Не проще ли сделать еще один путепровод над ж/д линиями, ана... Причём никаких трудностей жителям города это не принесёт: не задевая Строителей пусть строят путепровод над железкой до Исакова и там начинают разделять... А уж когда путепровод будет готов-тогда и подъездные пути к нему можно начать строить.
00:02:41 05-02-2025
Гость (07:06:52 04-02-2025) Не проще ли сделать еще один путепровод над ж/д линиями, ана...
Нужно определить, что лучше тоннель или путепровод по стоимости, срокам, архитектуре...
07:33:02 04-02-2025
А где обоснование и оценка выгод и ущерба? Только красивый лозунг за светлый мир без пробок и все. Что он свяжет? За ЖД путями до Матросова низкоэтажная застройка, нет крупных предприятий. При этом в километре от вокзала на восток уже есть расширенный переезд, а к западу в 1.5 км есть другой переезд, который рано или поздно будет реконструирован. Может быть лучше превратить его в односторонний проезд и рядом в районе галактики построить совершенно новый для потоков в обратном направлении. Тоннель потребует десятки миллиардов рублей, а считал ли кто-то эффект, отдачу Кроме того, тоннель уничтожит аллею на улице Исакова, лучшую аллею в городе. На те же деньги можно построить все необходимые городу трамвайные пути и закупить новые трамваи, решив проблему пробок за счёт предложения комфортного способа передвижения на ООТ .Более экологичеого. Сделать улицы комфортными и с чистым воздухом. Тоннель же лишь увеличит потоки машин через центр города. Нам нужно это? Тоннель - под ЖД вокзалом не имеет реального обоснования лучшего, чем другие пути решения проблемы. Я его пока не услышал.
07:38:20 04-02-2025
Евгений Иванов (07:33:02 04-02-2025) А где обоснование и оценка выгод и ущерба? Только красивый л... Защитник зелёных насаждений! Читай внимательно проект! Никто твою аллею трогать не будет- поток разведут на Юрина и Петрова!!!
08:14:32 04-02-2025
Гость (07:38:20 04-02-2025) Защитник зелёных насаждений! Читай внимательно проект! Никто... Не понимаю, почему Вы считаете, что имеете право обращаться ко мне по хамски. В представленном на экспозиции проекте Генерального плана по улице Исакова до Северо-Щападной проходят трамвайные пути. Подскажите, пожалуйста, откуда у Вас информация? Где ещё с ней можно ознакомиться. В статье кроме общих фраз о грандиозности проекта нет ничего.
08:55:31 04-02-2025
Гость (08:14:32 04-02-2025) Не понимаю, почему Вы считаете, что имеете право обращаться ... Чем не по нраву трамвайные пути до С.Западной,при условии,что они идут от Красноармейского?
По поводу ознакомления с проектом обратитесь к архитектору Сергею Поморову- думаю,что его не сложно будет отыскать в нашем городе.
09:48:24 04-02-2025
Гость (08:55:31 04-02-2025) Чем не по нраву трамвайные пути до С.Западной,при условии,чт... Опять же, нужно обоснование. Зачем новые трамвайные пути через малонаселенных район, если с двух сторон там есть трамвайные пути на расстоянии километра Зачем уничтожать реально лучшую аллею города? Ради чего. Трамвайные пути нужны на проспекте Ленина, ниже площади Октября до улицы Анатолия, потому что 20 автобусных маршрутов здесь не справляются с нагрузкой в часы пик, а маршруты оказываются неудобными и время затратными. Я же предлагаю удобную и быструю связь Павловского тракта с проспектом Ленина. В ВК сообществе Комфорт центра Барнаула я подробно описываю десять причин для этого. ЯУ меня была попытка встретиться с Сергеем Поморвовым, он обещал, но на деле сделал все, чтобы встречи не состоялось. Так что не все так просто. А мои вопросы так и остались без ответа. Вы не назвали источник информации, нет и анализа последствий и эффективности затрат.
05:22:54 05-02-2025
Гость (09:48:24 04-02-2025) Опять же, нужно обоснование. Зачем новые трамвайные пути чер... Оставьте в покое Ленинский проспект со своими трамваями. Жителям он тут сто лет не нужен.
05:51:02 05-02-2025
Гость (05:22:54 05-02-2025) Оставьте в покое Ленинский проспект со своими трамваями. Жи... Ну да. Им нужнее бестолковые газели и коптящие автобусы. Не решайте за них!
07:07:45 05-02-2025
Гость (05:22:54 05-02-2025) Оставьте в покое Ленинский проспект со своими трамваями. Жи... Отвыкай говорить за всех!
07:46:08 04-02-2025
Евгений Иванов (07:33:02 04-02-2025) А где обоснование и оценка выгод и ущерба? Только красивый л... не доложили ему... а ты кто?
12:11:47 04-02-2025
гость (07:46:08 04-02-2025) не доложили ему... а ты кто?... Вообще-то он житель города. Или вам, чтобы от архитектуры или администрации информацию получать нужно быть обязательно чиновником? Надо избавляться от крепостного мышления.
07:48:55 04-02-2025
За ЖД путями до Матросова низкоэтажная застройка, нет крупных предприятий."
Низкоэтажную застройку можно заменить на "многоэтажную". Нет крупных предприятий? А дороги только для них нужны? У нас в городе в принципе нет крупных предприятий.
16:28:34 05-02-2025
Гость (07:48:55 04-02-2025) За ЖД путями до Матросова низкоэтажная застройка, нет крупн... А жители малоэтажной застройки голоса не имеют?
08:27:38 04-02-2025
Почему архитекторы поднимают этот вопрос? Да потому, что на проектах можно заработать. Большие сомнения, что их волнуют пробки. Где были эти архитекторы, когда проектировали недавно построенный мост через Барнаулку на Челюскинцев. Там регулярно собираются огромные пробки как раз из-за моста.
13:34:02 04-02-2025
гость (08:27:38 04-02-2025) Почему архитекторы поднимают этот вопрос? Да потому, что на ... Надо делать новый проект и расширять мост)
09:09:24 04-02-2025
Может проанализировать зачем люди едут в центр? И перенести гос.учереждения ближе к людям и работникам.
09:11:42 04-02-2025
Гость (09:09:24 04-02-2025) Может проанализировать зачем люди едут в центр? И перенести ... Ты будешь переносить?
09:10:08 04-02-2025
Популизм на радость массам. Чем он разгрузит Павлик-Строителей? Все едут спать в свои ипотечные скворчники на выселках в районе Аэропорта. Никаких проблем проехать по Ленина с С на Ю и наоборот нет...
10:01:22 04-02-2025
Гость (09:10:08 04-02-2025) Популизм на радость массам. Чем он разгрузит Павлик-Строител... Разгрузить надо Матросова, там такие пробки в часы пик, Павлику и не снились. И дорогу не расширить из-за узкого моста.
09:27:03 04-02-2025
сказочный сказочник этот "архитектор"
09:28:28 04-02-2025
Опять стюардессу откопали... Это у нас уже традиция - вытаскивать проект тоннеля под ж\д вокзалом пару раз в год. Ждем новость про Ласточку до Новосиба.
09:34:03 04-02-2025
Более эффективной и менее затратной, более экологичой и менее разрушительной для городской среды альтернативой, на проверенные на огромном мировом опыте меры: платные парковки и пешеходные зоны в центре помимо магистральных дорог и вложения в создание удобного ОТ. Под последним я понимаю прежде всего для конкретного случая - скоростная трамвайная линия по Павловскому тракту до улицы Советской Армии с выходом через Челюскинцев и Анатолия на проспект Ленина с захватом площади Советов. На Павловском тракте вдоль скоростной трамвайной линии помогли бы перехватывающие парковки. Место там для линии и парковок найти можно. Обо всем этом я детально пишу в ВК сообществе -Комфорт центра Барнаула.
10:33:17 04-02-2025
Евгений Иванов (09:34:03 04-02-2025) Более эффективной и менее затратной, более экологичой и мене... нет, это не ваше. займитесь демографией.
11:45:39 13-02-2025
Евгений Иванов (09:34:03 04-02-2025) Более эффективной и менее затратной, более экологичой и мене... В правильную сторону думаете, но профильного образования вам не хватает. Из-за этого ваши конкретные предложения не жизнеспособны. (имхо).
09:41:55 04-02-2025
При Сергее Боженко была дилема в гор.администрации- один важный утверждал, что нужен тоннель, другой- за мост с трамвайными путями над жд путями. В то же время, во время одного ливня затопило жд вокзал и припаркованные авто под самые крыши. Неужели не тревожит тот факт, что под мостом развязки Павловский- Малахово зона затопа? Что за интерес устраивать такие проблемы в будущем? В угоду одному " светочу" , что он победитель спора? А где вердикт строителей? Где подсчёт стоимости одного варианта и другого? Что дешевле и рациональнее? Сейчас наглядно убедится как на Южной развязке встало колом строительство подземки не судьба? Столько проектов уже сделано- за каждый немало денег заплатили и опять? Некуда денег девать, одно и тоже перемусоливать?
09:47:16 04-02-2025
На подобные инфраструктурные проекты надо не искать деньги,а печатать.
09:54:08 04-02-2025
Уже раз двадцать предлагал ЗАКОПАТЬ Пивоварку. Это добавит проездов и разгрузит основные дороги. Следующим этапом нужны проезды с Павловского на Сов.Армии. Хотя бы пару. Что касается тоннеля, то самой большой проблемой считаю мемориальный комплекс перед вокзалом. Вряд ли его согласятся убрать, да и нельзя это...
11:07:27 04-02-2025
Крымский мост В МОРЕ две ветки строили 2.5 года. Мне кажется над ж/д полотном построить слегка попроще и побыстрее..
11:53:09 04-02-2025
Зачем посредине города железная дорога? Грохот пыль грязь грузы... Зачем? Тут люди жить должны а не поезда ездить... За город вынести эту жд вместе с вокзалами грузовыми складами...
12:22:29 04-02-2025
Гена (11:53:09 04-02-2025) Зачем посредине города железная дорога? Грохот пыль грязь гр... Куда её вынести? Построить ещё один мост через Обь? В обозримом будущем вряд ли. Реальнее мост через Ж/Д в районе вокзала. Если тоненель не прокатит из-за угрозы затопления. Или проблему водоотведения как-то продумать, тогда тоннель.
12:15:18 04-02-2025
Соединить Северо- Западную с Павликом. Где МФЦ. Да, там частный сектор и неровный рельеф, но расселить несколько частных домов не так сложно. Зато короткий путь. Очень короткий. От МФЦ видна Антона Петрова. Меньше людей будут ехать через центр и через Строителей.
12:46:42 04-02-2025
"...в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров." Никак не пойму, где Матросова с пр. Коммунаров пересекается?
12:58:26 04-02-2025
Не нужно никакого тоннеля. Превратят город в клубок магистралей. И сейчас можно нормально ездить. Лучше пусть построят школы и медпункты в селах.
13:06:37 04-02-2025
Верно. Саму железную дорогу переносить это будет нужен мост. Проще тунель или виадук над рельсами
Но в этом проекте есть недостаток -дороговизна. Эффективно будет строить виадук над рельсами и не один большой а скажем три средних. Три средней ширины металлических моста. Поток машин будет разбиваться на три потока. Пусть один будет чисто скажем под грузовые второй под легковые а третий под городской транспорт - автобус троллейбус а возможно и трамвай
13:11:36 04-02-2025
Ещё альтернатива: вспомнить, что в крае есть и другие города. Построить там жильё, инфраструктуру, дороги и т.п. И дать людям возможность жить и работать не только в краевом центре.
13:17:31 04-02-2025
Надо Молодёжную от пересечения с Челюскинцев соединять с Власиххинской
13:35:26 04-02-2025
Гость (13:17:31 04-02-2025) Надо Молодёжную от пересечения с Челюскинцев соединять с Вла... Кстати отличное место для застройки - там отлично бысмотрелись дома
13:17:35 04-02-2025
На змейногорском однополосный тоннель не смогли построить в срок, а тут такой проект. Сказочники...
Хватит мучать горожан пробками на змейногорском.
13:33:00 04-02-2025
Все видимо забыли, что у нас размечен под застройку огромное поле засолнечной поляной до аэропорта - там вырастет новый квартал размером с ленинский район. И по карте как раз прямое движение из него в центр идет именно через этот тонель - а еще крупнее если глянуть то это прямая линия от нового моста до солнечной поляны. А вы говорите зачем нужен
16:22:44 04-02-2025
Денис (13:33:00 04-02-2025) Все видимо забыли, что у нас размечен под застройку огромное... Если в какую-нибудь новую локацию перести офисы краевой власти, остальные тоже постараются переместиться к ним поближе. Отпадет необходимость всем ехать в исторический центр.
13:49:58 04-02-2025
лучше под Обью тоннель и сразу до ледовитого океана
14:51:24 04-02-2025
Гость (13:49:58 04-02-2025) лучше под Обью тоннель и сразу до ледовитого океана... Даёшь Метро до моряокияна!!!!!!
20:09:15 04-02-2025
Мечтатели. Алтайский край и в том числе Барнаул не зарабатывают на самого себя, дотационные. С какого перепугу госбюджет (правительство) будет вбухивать миллиарды ради того, чтобы несколько сотен человек могли проехать напрямую с центра в северную или северо-восточную часть города, а не чуть в объезд по новому мосту или по Сов. армии. Мозги то есть у людей или как? Что в стране других проблем нет? Более насущных. Были бы свои копейки, то нашлись бы более важные и менее затратные стройки. А так бла-бла-бла.