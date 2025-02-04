"Осталось найти деньги". Эксперт объяснил, почему Барнаулу нужен тоннель под ж/д вокзалом

Архитектор Сергей Поморов уверен, что проект будет реализован

04 февраля 2025, 06:15, Вячеслав Кондаков

Проект железнодорожного тоннеля в Барнауле / Фото: сайт Барнаула

Большой подземный тоннель под железнодорожным вокзалом в Барнауле поможет решить проблему с автомобильными пробками и соединит две части города, разрезанного пополам железной дорогой. Строительство этого объекта, заложенного в новый генплан Барнаула, жизненно необходим краевой столице, считает директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ Сергей Поморов.

Почему нужен ж/д тоннель?

Строительство поможет соединить две части города скоростной трассой.

"С градостроительной точки зрения ж/д тоннель жизненно необходим Барнаулу. Да, придется потратиться. Необходимо будет посмотреть, где сделать двухуровневые развязки, и составить транспортную схему. Мы сейчас в институте на эти вопросы пытаемся найти ответы. На мой взгляд, для города наступило время перемен. Насколько мне известно, в РЖД тоже не против этого проекта. Осталось найти деньги на строительство тоннеля. Да, но не под зданием железнодорожного вокзала, а немного в стороне", – заявил ученый в большом интервью amic.ru.

Ранее стало известно, что проект тоннеля в районе железнодорожного вокзала в Барнауле внесли в новый генеральный план развития Барнаула, который приняли в конце 2024 года.

Что известно о проекте?

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. В 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Позже специалисты "Алтайгражданпроекта" разработали предварительный проект возможного тоннеля. Он может состоять из транспортной развязки в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам тоннель, который обойдется в миллиард рублей. После этого за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублером участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к тоннелю со стороны проспекта Коммунаров.

Во сколько обойдется его строительство – неизвестно. Скорее всего, речь идет о многих миллиардах рублей.

Полностью интервью с архитектором Сергеем Поморовым можно почитать по ссылке.