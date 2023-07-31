Остановку, которую барнаулец разрушил из-за ненависти к ней, скоро восстановят

Мужчина сел за руль "буханки" и специально врезался в павильон

31 июля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на остановочный павильон, сообщили в мэрии.

Напомним, 30 июля житель поселка Бельмесево разрушил конечную остановку маршрута № 33 на улице Каспийской. По одной из версий, на остановке собирались подростки и мешали отдыхать мужчине, чей дом находится рядом.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Правоохранители опросили свидетелей и установили личность мужчины для "дальнейшего разбирательства и принятия мер".