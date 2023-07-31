Остановку, которую барнаулец разрушил из-за ненависти к ней, скоро восстановят
Мужчина сел за руль "буханки" и специально врезался в павильон
31 июля 2023, 17:35, ИА Амител
В Барнауле сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда на остановочный павильон, сообщили в мэрии.
Напомним, 30 июля житель поселка Бельмесево разрушил конечную остановку маршрута № 33 на улице Каспийской. По одной из версий, на остановке собирались подростки и мешали отдыхать мужчине, чей дом находится рядом.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Правоохранители опросили свидетелей и установили личность мужчины для "дальнейшего разбирательства и принятия мер".
"В настоящее время администрацией Центрального района совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи запланированы работы по установке остановочного павильона", – отметили в администрации города.
20:20:13 31-07-2023
ненависть к остановке?! проверьте этого парня на адекватность.
08:51:37 01-08-2023
Пусть проверят родителей тех подростков, которые собираются на остановке. Комендантский час для подростков с 22 часов и до 6 утра никто не отменял. А если они там еще и бухают, то провести рейд по ближайшим точкам продажи спиртного с контрольной закупкой.
09:57:51 01-08-2023
ыть (08:51:37 01-08-2023) Пусть проверят родителей тех подростков, которые собираются ... Дада, по бабушкам-самогонщицам)))
09:15:47 01-08-2023
Идиот!!!!!!!!!!!!!!!!! Ломать -не строить!!!!!!! Наказать по всей строгости Закона!!!!!!!!!!!!
10:19:04 01-08-2023
Жалко мужика. На этих деточек управы не было никакой наверное. А вот если бы впаяли их родителям штрафы раз по несколько, может они бы и перестали б этим заниматься . А никому это не надо.
10:45:20 01-08-2023
Полицию вызвать не судьба(?!) или она "не работает"(?!))))) Согласна, что в основном на вызова никто не выезжает, не реагирует - печально!
10:53:10 01-08-2023
Правильно сделал. Не стал их убивать. Ведь просил не шуметь. Они хамили. Иенов на мыло.