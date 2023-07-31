Барнаулец на "буханке" специально врезался в остановку, не дававшую ему спокойно жить

Остановка находилась рядом с домом мужчины – это доставляло ему неудобства

31 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле житель поселка Бельмесево разрушил конечную остановку маршрута № 33 на улице Каспийской, сообщает "Барнаул 22".

"Ему не понравилось, что остановка рядом с его домом находится", – говорится в сообщении.

В комментариях к записи указали, что мужчина разрушил остановку, чтобы там не собирались подростки.

"Они там пьют, орут и непонятно что делают. Окно открыть невозможно. Вечно музыка. Как он должен жить? Лучше бы родители за своими детьми следили и не давали им так себя вести", – отметила местная жительница.

Барнаульцы уверены, что вскоре мужчина получит иск. Также ему придется за собственный счет восстановить остановку в прежнем виде, так что, наверное, не было смысла ломать конструкцию.