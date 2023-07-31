Барнаулец на "буханке" специально врезался в остановку, не дававшую ему спокойно жить
Остановка находилась рядом с домом мужчины – это доставляло ему неудобства
31 июля 2023, 14:05, ИА Амител
В Барнауле житель поселка Бельмесево разрушил конечную остановку маршрута № 33 на улице Каспийской, сообщает "Барнаул 22".
"Ему не понравилось, что остановка рядом с его домом находится", – говорится в сообщении.
В комментариях к записи указали, что мужчина разрушил остановку, чтобы там не собирались подростки.
"Они там пьют, орут и непонятно что делают. Окно открыть невозможно. Вечно музыка. Как он должен жить? Лучше бы родители за своими детьми следили и не давали им так себя вести", – отметила местная жительница.
Барнаульцы уверены, что вскоре мужчина получит иск. Также ему придется за собственный счет восстановить остановку в прежнем виде, так что, наверное, не было смысла ломать конструкцию.
14:14:52 31-07-2023
Это пост ковидная депрессия. Умный человек говорит надо лечиться голодом, толи пророски есть толи совсем не есть, но это не точно...
16:46:06 31-07-2023
Гость (14:14:52 31-07-2023) Это пост ковидная депрессия. Умный человек говорит надо леч... Умный? Бггггг))) вы полегче с веществами, расширяющими сознание)
14:46:23 31-07-2023
Ага, лечить надо их всех.
14:59:55 31-07-2023
Мог бы ночью тихонько разобрать, да и всё.
15:42:31 31-07-2023
Гость (14:59:55 31-07-2023) Мог бы ночью тихонько разобрать, да и всё. ... Так ночью там молодежь бухает, не дали бы)))))))))
16:56:57 31-07-2023
Гость (15:42:31 31-07-2023) Так ночью там молодежь бухает, не дали бы))))))))) ... прикупить навозику, напихать под скамейку - молодняк провоняет
20:30:53 31-07-2023
ещё вариант (16:56:57 31-07-2023) прикупить навозику, напихать под скамейку - молодняк провоня... Молодняк и так не благоухает
16:25:06 31-07-2023
Понимаю мужчину, человек остался со своей проблемой один на один, государство не заботиться о своих гражданах, опять нет закона регулируещего вот такие случаи за то куча законов "запретить и наказать".
16:48:13 31-07-2023
Этот гражданин не только не решил свою проблему, но и усугубил тяжесть. Остановку не снесут, молодняк продолжит собираться, но лично он обеднеет на деньги (это сто процентов), и возможно посидит в закрытом помещении какое то время. Идиот…