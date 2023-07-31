НОВОСТИПроисшествия

Барнаулец на "буханке" специально врезался в остановку, не дававшую ему спокойно жить

Остановка находилась рядом с домом мужчины – это доставляло ему неудобства

31 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: vk.com/barneos22
Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле житель поселка Бельмесево разрушил конечную остановку маршрута № 33 на улице Каспийской, сообщает "Барнаул 22".

"Ему не понравилось, что остановка рядом с его домом находится", – говорится в сообщении.

В комментариях к записи указали, что мужчина разрушил остановку, чтобы там не собирались подростки.

"Они там пьют, орут и непонятно что делают. Окно открыть невозможно. Вечно музыка. Как он должен жить? Лучше бы родители за своими детьми следили и не давали им так себя вести", – отметила местная жительница.

Барнаульцы уверены, что вскоре мужчина получит иск. Также ему придется за собственный счет восстановить остановку в прежнем виде, так что, наверное, не было смысла ломать конструкцию.

Барнаул Происшествия забавные истории мужчины и женщины

Комментарии 9

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Гость

14:14:52 31-07-2023

Это пост ковидная депрессия. Умный человек говорит надо лечиться голодом, толи пророски есть толи совсем не есть, но это не точно...

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Гость

16:46:06 31-07-2023

Гость (14:14:52 31-07-2023) Это пост ковидная депрессия. Умный человек говорит надо леч... Умный? Бггггг))) вы полегче с веществами, расширяющими сознание)

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Гость

14:46:23 31-07-2023

Ага, лечить надо их всех.

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Гость

14:59:55 31-07-2023

Мог бы ночью тихонько разобрать, да и всё.

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Гость

15:42:31 31-07-2023

Гость (14:59:55 31-07-2023) Мог бы ночью тихонько разобрать, да и всё. ... Так ночью там молодежь бухает, не дали бы)))))))))

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ещё вариант

16:56:57 31-07-2023

Гость (15:42:31 31-07-2023) Так ночью там молодежь бухает, не дали бы))))))))) ... прикупить навозику, напихать под скамейку - молодняк провоняет

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Гость

20:30:53 31-07-2023

ещё вариант (16:56:57 31-07-2023) прикупить навозику, напихать под скамейку - молодняк провоня... Молодняк и так не благоухает

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Гость

16:25:06 31-07-2023

Понимаю мужчину, человек остался со своей проблемой один на один, государство не заботиться о своих гражданах, опять нет закона регулируещего вот такие случаи за то куча законов "запретить и наказать".

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Гость

16:48:13 31-07-2023

Этот гражданин не только не решил свою проблему, но и усугубил тяжесть. Остановку не снесут, молодняк продолжит собираться, но лично он обеднеет на деньги (это сто процентов), и возможно посидит в закрытом помещении какое то время. Идиот…

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