Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае как минимум до 21 июня

В регионе прогнозируется рост количества пожаров

17 июня 2024, 14:45, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

Высокая пожароопасность сохранится в западных районах Алтайского края с 18 по 21 июня, сообщили в МЧС.

"В связи с установившейся местами сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – отмечают в ведомстве.

В частности, 4-й класс горимости прогнозируется в Ключевском районе.

В ведомстве напомнили, что природные пожары крайне опасны, и во избежание происшествий призвали не сжигать мусор, не бросать непотушенные спички и сигареты и не позволять детям играть с огнем.

В Алтайском крае только за прошедшие сутки потушили 30 пожаров. При этом ранее сообщалось, что высокая пожароопасность сохранится до 17 июня, однако в итоге прогноз продлили.