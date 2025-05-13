В алтайской сети "Евростиль" уверены, что покупать линзы, лежа на диване, — не лучшая идея

13 мая 2025, 10:21, ИА Амител

Глаз / Фото: Ion Fet / unsplash.com

Салоны оптики теряют рынок из-за маркетплейсов. Оптическая ассоциация обратилась в ФАС с жалобой на Wildberries и Ozon, обвинив их в занижении цен на контактные линзы. В письме они просят проверить законность такого механизма. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, с какими проблемами сталкиваются салоны оптики и как на это реагируют маркетплейсы.

По данным оптической ассоциации, объединяющей производителей и продавцов медицинской оптики, маркетплейсы искусственно занижают цены на контактные линзы до уровня ниже себестоимости. Размер скидки за счет онлайн-платформ доходит до 30%. В прошлом году более 35% продаж линз в деньгах и свыше половины в упаковках пришлось на Ozon и Wildberries. Это вынуждает салоны оптики сокращать ассортимент и штат, отметил директор по продажам сети оптики "Счастливый взгляд" Сергей Демичев.

"Если раньше мы могли планировать закупки контактных линз оптом с уверенностью их продажи в срок оборачиваемости товара, то сейчас приходится осторожничать. Также нам сложнее конкурировать по цене, потому что маркетплейсы часто торгуют в минус, просто ради трафика. Соответственно, маржа падает, и это напрямую влияет на экономику офлайн-салонов. Становится сложнее удерживать сотрудников, особенно квалифицированных", – сказал он.

Не так сильно ощущают демпинг цен на этот товар в алтайской сети оптик "Евростиль". Другое дело, что линзы – это медицинский способ коррекции зрения. Не стоит покупать кота в мешке – нужно ставить в приоритет не стоимость продукта, а качество сопутствующих услуг, говорит руководитель компании Ольга Романенко.

"Большинство производителей сегодня дают большие бонусы при покупке линз в салонах оптики. Если мы суммируем все покупки даже в течение полугода и разделим их на количество купленных коробок, мы увидим, что цена такая же, а то, может быть, и ниже, чем на маркетплейсе. Но салоны оптик вам дают гарантию на качество товара, гарантию замены бракованных линз, которые однозначно бывают, консультации врачей-офтальмологов либо оптометристов", – пояснила она.

Маркетплейсы защищают свою ценовую политику, объясняя скидки поддержкой спроса и продавцов. В Wildberries и Ozon подчеркивают, что продавцы сами устанавливают цены, а миссия платформ – обеспечивать доступность товаров, в том числе в отдаленных регионах. Для этого они развивают логистику и предоставляют скидки за свой счет. По их словам, продавцы могут отказаться от скидок, но делают это редко. Ozon считает, что ограничение скидок приведет к росту цен и замедлит развитие бизнеса.

Гендиректор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов отмечает, что здесь нужно учитывать расходы, связанные с реализацией продукции. Например, для офлайн-магазинов – это арендная плата, для интернет-магазинов – эквайринг. Объективно, что на маркетплейсах транзакционные расходы ниже, нежели через другие каналы продаж. Но и это еще не все, говорит Ефим Алдухов:

"Предположу, что есть часть, связанная с серым импортом. Российские контактные линзы производятся в достаточно небольшом количестве. Большинство из них все-таки поступает из других стран. Наиболее популярные бренды привозят как по официальным каналам, так и не по официальным. Скидку, которую предоставляет маркетплейс, по сути, можно сравнить с программой лояльности какого-то крупного торгового центра, который начисляет вам 10−20% от суммы всех покупок".

Ранее антимонопольной службе уже жаловались производители электроники, книжные и издатели. Вероятно, салоны оптики – не последние в этой истории.