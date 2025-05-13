Алтайские салоны оптики рассказали, как справляются с обгоняющими их маркетплейсами
В алтайской сети "Евростиль" уверены, что покупать линзы, лежа на диване, — не лучшая идея
13 мая 2025, 10:21, ИА Амител
Салоны оптики теряют рынок из-за маркетплейсов. Оптическая ассоциация обратилась в ФАС с жалобой на Wildberries и Ozon, обвинив их в занижении цен на контактные линзы. В письме они просят проверить законность такого механизма. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, с какими проблемами сталкиваются салоны оптики и как на это реагируют маркетплейсы.
По данным оптической ассоциации, объединяющей производителей и продавцов медицинской оптики, маркетплейсы искусственно занижают цены на контактные линзы до уровня ниже себестоимости. Размер скидки за счет онлайн-платформ доходит до 30%. В прошлом году более 35% продаж линз в деньгах и свыше половины в упаковках пришлось на Ozon и Wildberries. Это вынуждает салоны оптики сокращать ассортимент и штат, отметил директор по продажам сети оптики "Счастливый взгляд" Сергей Демичев.
"Если раньше мы могли планировать закупки контактных линз оптом с уверенностью их продажи в срок оборачиваемости товара, то сейчас приходится осторожничать. Также нам сложнее конкурировать по цене, потому что маркетплейсы часто торгуют в минус, просто ради трафика. Соответственно, маржа падает, и это напрямую влияет на экономику офлайн-салонов. Становится сложнее удерживать сотрудников, особенно квалифицированных", – сказал он.
Не так сильно ощущают демпинг цен на этот товар в алтайской сети оптик "Евростиль". Другое дело, что линзы – это медицинский способ коррекции зрения. Не стоит покупать кота в мешке – нужно ставить в приоритет не стоимость продукта, а качество сопутствующих услуг, говорит руководитель компании Ольга Романенко.
"Большинство производителей сегодня дают большие бонусы при покупке линз в салонах оптики. Если мы суммируем все покупки даже в течение полугода и разделим их на количество купленных коробок, мы увидим, что цена такая же, а то, может быть, и ниже, чем на маркетплейсе. Но салоны оптик вам дают гарантию на качество товара, гарантию замены бракованных линз, которые однозначно бывают, консультации врачей-офтальмологов либо оптометристов", – пояснила она.
Маркетплейсы защищают свою ценовую политику, объясняя скидки поддержкой спроса и продавцов. В Wildberries и Ozon подчеркивают, что продавцы сами устанавливают цены, а миссия платформ – обеспечивать доступность товаров, в том числе в отдаленных регионах. Для этого они развивают логистику и предоставляют скидки за свой счет. По их словам, продавцы могут отказаться от скидок, но делают это редко. Ozon считает, что ограничение скидок приведет к росту цен и замедлит развитие бизнеса.
Гендиректор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов отмечает, что здесь нужно учитывать расходы, связанные с реализацией продукции. Например, для офлайн-магазинов – это арендная плата, для интернет-магазинов – эквайринг. Объективно, что на маркетплейсах транзакционные расходы ниже, нежели через другие каналы продаж. Но и это еще не все, говорит Ефим Алдухов:
"Предположу, что есть часть, связанная с серым импортом. Российские контактные линзы производятся в достаточно небольшом количестве. Большинство из них все-таки поступает из других стран. Наиболее популярные бренды привозят как по официальным каналам, так и не по официальным. Скидку, которую предоставляет маркетплейс, по сути, можно сравнить с программой лояльности какого-то крупного торгового центра, который начисляет вам 10−20% от суммы всех покупок".
Ранее антимонопольной службе уже жаловались производители электроники, книжные и издатели. Вероятно, салоны оптики – не последние в этой истории.
10:48:45 13-05-2025
маркетпласы понемногу становятся полноценными финансовыми учреждениями.
потому и могут предложить более выгодные условия.
10:57:54 13-05-2025
Очень хорошая попытка, "Евростиль", но вы с вашими конскими ценниками можете и дальше так думать. У вас коробочка линз однодневных стоит как три таких же точно такого же точно производителя на Wb. Так я там три таких куплю, вместо одной у вас. Зато сколько пафоса у сотрудников оптики, когда я зашла покупать эти линзы, там меня чуть ли не дурой обозвали, что я ничего к своим 50-ти годам в своих глазах-то не понимаю и диоптрии свои не знаю, а линзами пользуюсь уже 30 лет. После этого к вам никогда больше ни одной ногой)))
11:14:12 13-05-2025
Очкарик (10:57:54 13-05-2025) и диоптрии свои не знаю, а линзами пользуюсь уже 30 лет.. на обум покупаете ? или у каких цена ниже? или где этикетка красивее
11:24:21 13-05-2025
Гость (11:14:12 13-05-2025) на обум покупаете ? или у каких цена ниже? ... Так же, как с кроссовками - знаешь свой размер, доверяешь определенным брендам. Можно новую модель взять поштучно на попробовать. Десятки лет пользуясь линзами, человек прекрасно знает, что ему как раз.
11:47:13 13-05-2025
Гость (11:24:21 13-05-2025) Так же, как с кроссовками - знаешь свой размер, доверяешь оп... если не знать свои диоприи КАК купить то что нужно? ""прекрасно знает, что ему как раз"" - открывает упаковку и мерит?
11:32:16 13-05-2025
Гость (11:14:12 13-05-2025) на обум покупаете ? или у каких цена ниже? ... В поликлинике рецепт можно получить хоть в платной, хоть по ОМС. Параметры все известны. Материалы и качество - только экспериментально, в любом случае. Можно при первом подборе сходить к платному офтальмологу, всё покажут и научат. Дальше покупаешь где больше нравится. Раз в год для профилактики рекомендуют к офтальмологу заглядывать. Также как с очками, даже проще.
11:51:22 13-05-2025
Гость (11:32:16 13-05-2025) В поликлинике рецепт можно получить хоть в платной, хоть по ... Я не против. но человек написал что не знает своих диоприй... тупит или дурит, в рецепте же написано +-2,3,5...
19:34:59 13-05-2025
Гость (11:51:22 13-05-2025) Я не против. но человек написал что не знает своих диоприй.... человек написал, что её за дуру держат, утверждая, что она не знает, в то время, как она знает
21:39:30 13-05-2025
Гость (11:51:22 13-05-2025) Я не против. но человек написал что не знает своих диоприй.... Такое чувство, что это у вас с глазами не все в порядке, честное слово))) Вроде читали все один и тот же текст, но вы почему-то увидели там только то, что вам хотелось увидеть)) Всё я знаю, посыл был про то, что пафосные врачи держат барнаульцев за дураков. Диоптрии свои я знаю прекрасно.
20:59:30 13-05-2025
Гость (11:14:12 13-05-2025) на обум покупаете ? или у каких цена ниже? ... "наобум", пишите правильно, пожалуйста
11:20:32 13-05-2025
В Барнаульских салонах ценик х3 от интернет-магазинов оптики федеральных. А у тех всё ещё выше маркетплейсов. Линзы тех же марок, тех же производителей. Единственное, почему продолжаю заказывать у проверенного продовца - это его основной товар, он знает как хранить и отправлять, поэтому больше доверяю. Маркетплейс может заморозить при доставке, например. Сталкивался. Нестабильное качество.
Но в 21 веке торговать по традициям 19го и расчитывать на прибыль, пользуясь наивностью покупателя - ну как-то непрелично уже.
12:08:29 13-05-2025
"Евростиль" больше ни нагой. Два раза покупал очки там. Первые через 4 дня отвалилась дужка. Пришел по гарантии. Оказалось я виноват. Говорят мне, что нужно было снимать очки двумя руками, а я видать снимал одной рукой. Самое интересное как будто они за мной наблюдали. Я им говорю, что снимал по правилам, они нет плати. Деваться некуда заплатил. Так как очки дорогие (более 7000 рублей). За ремонт с меня взяли 1500 рублей. Ремонт заключался взять болт, дужку, очки и завернуть болт на место. Мастер на все потратил чуть больше 1 минуты. Второй раз купил очки (подбирали мне их в салоне "Евростиль") на Партизанской оказалось, что сильно давят на нос когда я стал их использовать. Пришел с жалобой. Мне с сарказмом сказали, может у Вас просто нос вырос?. Через месяц начали линзы выпадать поочереди. Очки стояли 12000 рублей. Мне для работы и для чтения нужны хорошие очки. Пришлось идти в другую сеть покупать нормальные очки.
22:35:55 13-05-2025
Гость (12:08:29 13-05-2025) "Евростиль" больше ни нагой. Два раза покупал очки там. Перв... Суперклей и синяя изолента вам помогут.
17:04:01 13-05-2025
Материал- рамы, пластик, стекло.. стоит везде одинаково. Но цены в салоне, как для депутатов. Хотя ничего выдающегося там уже много лет нет.
20:59:06 13-05-2025
если салон выставляет рекламу, значит все плохо у него ... так что эта статья сама по себе как рука тонущего бизнеса, торчащая из трясины. УВЫ, все меняется. Так что вам или сильно нужно прогнуться под покупателей, которые именно капризны и 50+ и УМЕТЬ работать с людьми. Или закрыться и не позорить седины. Ну не удается отпрыскам бизнес, штош