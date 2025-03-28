Подростки стремятся к самостоятельности, но ими слишком легко манипулировать, говорят психологи

28 марта 2025, 10:14, ИА Амител

Фото: Aleksandr Popov / unsplash.com

Все больше подростков становятся жертвами мошенников, которые обманом вынуждают их покидать дом и даже инсценировать собственное похищение ради выкупа. Злоумышленники умело играют на подростковых эмоциях. Психологи рассказали "Секрету фирмы", какие уловки они используют и как родители могут защитить своих детей.

Как подростки попадают в сети мошенников

По данным правоохранительных органов, в марте 2025 года сразу несколько подростков стали жертвами подобных схем.

Один из случаев произошел в Красноярском крае: 15-летняя школьница ушла из дома и записала видеообращение с просьбой о выкупе в размере 500 тысяч рублей. Позже выяснилось, что она действовала по указаниям мошенников.

Как отмечает Мария Бодрягина, психотерапевт Клиники доктора Исаева, случаи наигранного похищения также можно рассматривать как своеобразный тест подростка на границы родительской любви.

"Феномен ложного похищения можно рассматривать как бессознательный акт, направленный одновременно на разрушение и подтверждение привязанности. Подросток как бы проверяет границы родительской любви: "А если я исчезну, что будет?" В этой ситуации мошенники становятся внешними "фигурами", которые заполняют его потребность в признании и создают иллюзию контроля над ситуацией, хотя на самом деле манипулируют им", – пояснила она.

Какие методы используют мошенники

Подростковый период – время, когда молодые люди стремятся к самостоятельности, но в то же время по-прежнему слишком уязвимы перед манипуляциями. В период гормональных изменений многие подростки жаждут острых ощущений, перестают интересоваться привычным и обыденным. Семейный психолог Елена Кандыбина выделяет несколько ключевых факторов, на которых строится обман:

жажда самостоятельности и протеста – если подросток сталкивается с жестким контролем дома, он может легко откликнуться на идею "самостоятельного" решения проблем;

– если подросток сталкивается с жестким контролем дома, он может легко откликнуться на идею "самостоятельного" решения проблем; эмоциональная импульсивность – подростки склонны к резким и необдуманным поступкам, особенно если их интерес подогревают обещаниями быстрого заработка или возможности "испытать себя";

– подростки склонны к резким и необдуманным поступкам, особенно если их интерес подогревают обещаниями быстрого заработка или возможности "испытать себя"; социальная наивность – подростки могут не осознавать, что ими манипулируют, и бояться воображаемых угроз;

– подростки могут не осознавать, что ими манипулируют, и бояться воображаемых угроз; влияние цифровой среды – мошенники создают впечатление, что "все так делают" или что это "обычная практика".

Психолог привела несколько примеров мошеннических схем, используемых для "обработки" подростка:

"Ты в беде" – подростку внушают, что он якобы замешан в преступлении и должен "выкупить себя";

– подростку внушают, что он якобы замешан в преступлении и должен "выкупить себя"; "Мы друзья" – через соцсети устанавливается доверие, затем подростка подталкивают к рискованным поступкам;

– через соцсети устанавливается доверие, затем подростка подталкивают к рискованным поступкам; "Испытание на храбрость" – подростку предлагают пройти "проверку", что может включать просьбу солгать родителям или уйти из дома.

Во всех случаях мошенники воздействуют на эмоции подростка: либо подчеркивают его уникальность, либо загоняют в ловушку страха.

Как родителям защитить детей от аферистов

Родителям не стоит обвинять ребенка – следует задавать вопросы и налаживать контакт.

"Важно не начинать с агрессии: "Ты что, не понимаешь, что тебя разводят?!" Лучше вступить в диалог: "Расскажи, что тебе обещают", "Как ты сам это видишь?" Если ребенок резко изменил поведение, стал скрытным, начал просить деньги – это повод мягко выяснить, с кем он общается и почему", – советует Мария Бодрягина.

На помощь может прийти активное слушание. Среди его приемов выделяют зрительный контакт, использование мимики и жестов, уточняющие вопросы, поддерживающие слова и выражения и повторение ключевых фраз.

Если подросток всеми силами избегает родителей и игнорирует их мнение, можно обратиться к людям, сохранившим авторитет в его глазах, например, к наставнику, учителю или даже любимому блогеру, особенно если тот уже высказывался на тему мошенничества.

В особо тяжелых случаях может понадобиться поддержка психолога. Специалист поможет подростку осознать манипуляцию и укрепить свои личные границы.

Как предотвратить неприятный исход

Подростки стремятся к самостоятельности и ждут уважения к своему мнению, даже если оно меняется, отмечает Елена Кандыбина. Критика в этом возрасте особенно болезненна, поэтому важно хвалить за успехи и обсуждать ошибки спокойно.

"Подросток хочет острых ощущений, новизны и активности, а мы вместо этого предлагаем ему навязшую в зубах школу. Если мы найдем для него что-то необычное и привлекательное, то у преступников будет гораздо меньше шансов вовлечь его в свои сети", – говорит психолог.

Так, вместо того чтобы просто запрещать, лучше предложить детям безопасные альтернативы: спорт, волонтерство, интересные подработки или обучение в необычной среде.

Психолог также подчеркивает, что развитие критического мышления помогает детям распознавать манипуляции. Чем лучше подросток понимает себя и окружающий мир, тем сложнее им управлять.