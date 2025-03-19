Пропавшая в Ачинске девочка следовала указаниям телефонных мошенников

Злоумышленники угрожали ей физической расправой

19 марта 2025, 22:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девочка рассказала, что находилась под влиянием телефонных мошенников и следовала их указаниям, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники", – заявили следователи.

Девочка рассказала, что неизвестные оказывали на нее психологическое давление, угрожали физической расправой. Под их влиянием она покинула дом, записала видеообращение на кладбище, а затем, выполняя дальнейшие указания злоумышленников, на такси отправилась в Назарово и вышла возле гостиницы.

"После этого несовершеннолетняя проследовала в интернет-кафе и до позднего вечера непрерывно переписывалась с тем же неустановленным лицом", – указали в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре Красноярского края, на ночь несовершеннолетняя остановилась у новых знакомых в Назарово.

Kras Mash сообщает, что девочку шантажировали скриншотами фейковой переписки, в которой она якобы обманула военного и украла у него 300 тысяч рублей под предлогом покупки бронежилета. Мошенники потребовали скинуть им 500 тысяч, угрожая "слить" переписку.

Напомним, школьница ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время отцу девочки пришло видео, на котором она плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей. После этого появилось еще одно обращение девочки, где она со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".

В СК уже предполагали, что школьница могла сама записать видео. Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. Тогда выяснилось, что школьница села в автомобиль одна.