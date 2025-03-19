Пропавшая в Ачинске девочка следовала указаниям телефонных мошенников
Злоумышленники угрожали ей физической расправой
19 марта 2025, 22:30, ИА Амител
Пропавшая в Ачинске 15-летняя девочка рассказала, что находилась под влиянием телефонных мошенников и следовала их указаниям, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники", – заявили следователи.
Девочка рассказала, что неизвестные оказывали на нее психологическое давление, угрожали физической расправой. Под их влиянием она покинула дом, записала видеообращение на кладбище, а затем, выполняя дальнейшие указания злоумышленников, на такси отправилась в Назарово и вышла возле гостиницы.
"После этого несовершеннолетняя проследовала в интернет-кафе и до позднего вечера непрерывно переписывалась с тем же неустановленным лицом", – указали в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре Красноярского края, на ночь несовершеннолетняя остановилась у новых знакомых в Назарово.
Kras Mash сообщает, что девочку шантажировали скриншотами фейковой переписки, в которой она якобы обманула военного и украла у него 300 тысяч рублей под предлогом покупки бронежилета. Мошенники потребовали скинуть им 500 тысяч, угрожая "слить" переписку.
Напомним, школьница ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время отцу девочки пришло видео, на котором она плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тысяч рублей. После этого появилось еще одно обращение девочки, где она со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".
В СК уже предполагали, что школьница могла сама записать видео. Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. Тогда выяснилось, что школьница села в автомобиль одна.
23:52:53 19-03-2025
Я как то в это не верю! Не может быть человек настолько глуп, чтобы следовать командам Непонятно кого из переписки!
00:22:41 20-03-2025
Екх (23:52:53 19-03-2025) Я как то в это не верю! Не может быть человек настолько глуп...
В 15 лет в башке практически у любого человека инстинкты и каша, вместо логики и здравого смысла.
00:25:43 20-03-2025
Екх (23:52:53 19-03-2025) Я как то в это не верю! Не может быть человек настолько глуп...
Чиновники мирового уровня попадаются на пранки (см. Вован и Лексус), а тут 15-летняя девчонка.
Грамотные психологические манипуляции позволяют обработать любого, главное умело давить на всякие страхи.
05:51:15 20-03-2025
Гость (00:25:43 20-03-2025) Чиновники мирового уровня попадаются на пранки (см. Вова...
Если только у тебя есть отклонения в плане развития. А про чиновников "мирового уровня" помолчи. Не знаешь, не болтай ерунды.
09:07:36 20-03-2025
Екх (23:52:53 19-03-2025) Я как то в это не верю! Не может быть человек настолько глуп... У меня дочь примерно такого возраста. Хоть и может уже распознать манипуляции, но не всегда хватит воли им противостоять. Ну и опыта маловато, легко запугать. Так что, теоретически - может. Может быть под влиянием, может быть в доле, могут и родители быть замешаны. Всё может быть. Единственное, во что не поверю - что всё придумала и сделала сама. Мою без компании из дома не уговоришь выйти.
04:38:32 20-03-2025
Фильм Мыс страха.
04:51:52 20-03-2025
В голове половины чиновников вот там каша! Мне что 15 лет не было! Мозг либо он есть либо его нет! Сейчас все будут на мошенников списывать! Скоро поймают на взятке или откате кого-то, а окажется что мошенники вели!
08:16:31 20-03-2025
Как почитаешь комментарии, все такие умные!!! А как любят всем это доказывать. Противные, завистливые и, часто, неудачливые люди, так делают. Человек, у которого все хорошо, обладает элементарной эмпатией к ближнему, но в нашем городе такие чувства чужды многим. Все ждут новость, чтобы анонимно всех обгадить и попытаться доказать что "я не такой".
08:28:13 20-03-2025
Анна (08:16:31 20-03-2025) Как почитаешь комментарии, все такие умные!!! А как любят вс... О чем этот пост, за версию о мошенниках или против?
09:08:23 20-03-2025
видимо родители попросили не разгонять.
но о детдоме подумать надо бы
09:22:53 20-03-2025
Тут многие её по своим детям судят. А в местных пабликах пишут что она в школе учится на отлично, постоянно участвует в олимпиадах по физике и математике, участница Ачинского танцевального ансамбля. Родители предприниматели.
10:19:34 20-03-2025
Родители предприниматели - тогда маловато попросили 500тр
13:46:02 20-03-2025
Хорошо что есть телефоны. А если бы их не было, то на кого бы сваливали свое раздутое самомнение и отсутствие мозгов?