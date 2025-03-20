Родители несовершеннолетней получили тревожное видео с кладбища и требование огромного выкупа

20 марта 2025, 12:32, ИА Амител

15-летняя Дарья / Фото: кадр из видеообращения девочки / Telegram-канал Kras Mash

19 марта в центре обсуждения оказалась странная и пугающая история из Ачинска. По сообщениям СМИ, днем ранее там пропала 15-летняя девочка. Чуть позже родители получили от нее видеообращение с кладбища: несовершеннолетняя извинялась перед некими людьми, за то что якобы обманула их на 300 тысяч рублей под предлогом покупки бронежилета. Также семья получила требование о выкупе. Вскоре выяснилось, что все это было инсценировкой. Девушку нашли. Выяснилось, что сбежать из дома и записывать видео ее заставили мошенники.

О том, как злоумышленники воздействовали на подростка и грозит ли ей что-то за инсценировку собственного похищения, – в материале amic.ru.

1 Что за похищение девочки произошло в Ачинске? 15-летняя школьница Дарья пропала в Ачинске 18 марта. Вечером того же дня информацию о поиске девочки опубликовали в местном сообществе "Поиск пропавших детей". Отмечалось, что несовершеннолетняя вышла из дома и пропала. Позднее отец девочки получил SMS с неизвестного номера. В сообщении было требование о выкупе в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, семья получила и странное видео, в котором их дочь со слезами на глазах обращалась к неким людям, стоя на кладбище. "Я приношу свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу Комар за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей под предлогом бронежилета. Также приношу все свои извинения перед "Вагнером", со мной сейчас приехал дядя Сережа и забирает меня с собой", – сказала она на камеру. Кто такие "дядя Юра" и "дядя Сережа", не уточнялось. Но из видео создалось впечатление, будто бы подросток обманула военнослужащих на крупную сумму денег. Ролик моментально разошелся по всем СМИ и Telegram-каналам. Местные следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. Были организованы масштабные поиски, к которым привлекли более 200 полицейских и волонтеров. Позже появилось еще одно видео. В нем Дарья была уже в квартире. На фоне обоев она сообщила, что с ней все хорошо и она очень хочет домой к родителям. Сами "похитители" продолжали слать сообщения родителям. Они насмехались над тем, что полиция не может найти пропавшую, а также объясняли, что "выкуп" – это плата за моральный ущерб и компенсация расходов.

2 Как следователи поняли, что похищение ненастоящее? На поиски девочки в Ачинск отправили самых опытных сотрудников краевого управления уголовного розыска. Правоохранители нашли кладбище и место, на котором Дарья записывала свое видеообращение. Криминалисты обнаружили там только ее следы. Отсюда появилась версия, что в момент записи видео она была одна. Кроме того, оперативники смогли найти и опросить таксиста, который отвез пропавшую на это кладбище. По его словам, ехала она одна. Во время поездки Дарья не общалась с водителем: была в наушниках и не "отрывалась" от своего телефона. Так версия следователей подтвердилась. Также выяснилось, что после первого видео девушка села в другое такси и поехала в город Назарово, который находится в 35 километрах от Ачинска. Днем 19 марта девушку нашли в Назарово. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в этом городе она осталась ночевать у родителей своего знакомого. Молодой человек привел ее в дом, объяснив семье, что она приехала на соревнования, очень устала и нуждается в отдыхе. Дарью уложили спать. Когда родители парня узнали из СМИ о похищении и поисках Дарьи, они сообщили о ее местонахождении в полицию.

3 Кто и как заставил 15-летнюю Дашу инсценировать собственное похищение? О том, что Дарья устроила свое "похищение" под давлением мошенников, она сама рассказала правоохранителям. Детали ее общения с преступниками не раскрываются. Но сообщалось, что Дарью заставляли записывать видео, угрожая в том числе и физической расправой. Известно, что по приезде в Назарово школьница пошла в местное интернет-кафе. Там она пробыла до самого позднего вечера, непрерывно переписываясь с неизвестными людьми. Только ближе к ночи она обратилась к администраторам за помощью, поскольку в чужом городе ей негде было переночевать. "При этом мошенники постоянно были на связи с несовершеннолетней, продолжая высказывать ей угрозы и оказывая на нее психологическое давление", – говорится в сообщении Следственного комитета.

По одной из версий, злоумышленники от лица девочки действительно могли вести обсуждение якобы о продаже военной амуниции за крупную сумму денег. По крайней мере, скриншоты с такими переписками публиковались в Telegram-каналах. Возможно, они тоже могли быть использованы для запугивания и давления на школьницу. "Она следовала указаниям мошенников, они ее вели, говорили, куда ехать, записывать видео, что говорить. Она не понимала, что мошенники инсценировали ее похищение, они диктовали ей, что делать", – цитируют "Известия" Следком. По одной из версий, организовать мнимое похищение девочки могли мошенники с Украины.

4 Что о якобы похищенной девочке из Ачинска говорят ее знакомые? Те, кто знаком с Дарьей, характеризуют ее положительно. "Девочку знаем уже шесть лет, семья положительная. Всегда тишина, никаких скандалов, ругани. Она очень хорошая девочка, доброжелательная. Ничего плохого не могу сказать", – рассказала соседка семьи "Известиям". Другая девочка, которая занималась вместе с Дарьей танцами, рассказала Другая девочка, которая занималась вместе с Дарьей танцами, рассказала "КП-Красноярск" , что ее знакомая всегда была доброй и отзывчивой. Она не верит, что та могла пойти на обман, чтобы "развести" на деньги собственных родителей. "Всегда поможет, если попросишь. Странностей не было. Она адекватная и разумная девочка, она бы точно не пошла на обман, "чтобы развести родителей на деньги". Могла ли она связаться с кем-то нехорошим, вопрос сложный, никто не знает, что может быть в голове даже у самого близкого человека", – цитирует ее издание. Сообщается, что с родителями у нее были хорошие отношения – ссор и скандалов в семье не было.