Осудили мобилизованного сибиряка, убежавшего к матери перед отправкой на СВО
Молодой человек встретил Новый год в семье, а потом сдался со словами, что "лучше отправиться в тюрьму"
26 мая 2023, 11:16, ИА Амител
В Новосибирске осудили 25-летнего мобилизованного, который 29 декабря 2022 года сбежал из учебного лагеря, пишет "Коммерсант".
Молодой человек провёл около трёх месяцев в учебном палаточном лагере. Сбежал 29 декабря, накануне отправки последней группы в зону СВО. Он перелез через забор, поймал такси и поехал к матери.
"Около трёх недель он помогал матери по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестёр. Он старший среди пятерых детей", – отмечает издание.
В январе 2023 года сибиряк пришёл в военный следственный отдел регионального СК. Вину в дезертирстве признал полностью. Во время допроса заявил, что "лучше отправиться в тюрьму".
Суд отправил молодого человека на пять лет в колонию общего режима. При этом по статье ему грозило до 15 лет строгого режима. Напомним, соответствующий закон в сентябре 2022 года подписал президент России Владимир Путин.
Ранее другому мобилизованному, ударившему подполковника за плохую организацию, ужесточили приговор.
11:30:07 26-05-2023
пять лет в колонию общего режима --- через 3 может выйти. Или вдруг что-то пойдет не так, тогда может раньше. Получается пока первый и единственный случай осуждения мобилизованного за то что ушел? Это интересно. Из сотен тысяч никто больше не ушел. Или?
11:42:05 26-05-2023
А судьи своих детей отправили туда? Или неприкосновенность в действии.
11:46:22 26-05-2023
где дети чиновников? что за молчание ягнят?
12:33:52 26-05-2023
Гость (11:46:22 26-05-2023) где дети чиновников? что за молчание ягнят? ... ага, сейчас все чинуши кинулись объясняться перед челядью за своих отпрысков...не смешите.
13:04:28 26-05-2023
гость (12:33:52 26-05-2023) ага, сейчас все чинуши кинулись объясняться перед челядью за... а не надо объясняться. своих не отправляют. и этих садить не надо. а то нашли эффективные методы воздействия на пацанов.
13:17:10 26-05-2023
Думаю, что он прав.
14:28:00 26-05-2023
Парнишка неглупый. Когда выйдет, на мужчин дефицит будет, если ничего не случится.
15:01:46 26-05-2023
А еще говорят там настоящие патриоты рождаются.
16:44:59 26-05-2023
А какого хрена его мобилизовали если он старший сын в многодетной семье матери одиночки.