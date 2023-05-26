Осудили мобилизованного сибиряка, убежавшего к матери перед отправкой на СВО

Молодой человек встретил Новый год в семье, а потом сдался со словами, что "лучше отправиться в тюрьму"

26 мая 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирске осудили 25-летнего мобилизованного, который 29 декабря 2022 года сбежал из учебного лагеря, пишет "Коммерсант".

Молодой человек провёл около трёх месяцев в учебном палаточном лагере. Сбежал 29 декабря, накануне отправки последней группы в зону СВО. Он перелез через забор, поймал такси и поехал к матери.

"Около трёх недель он помогал матери по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестёр. Он старший среди пятерых детей", – отмечает издание.

В январе 2023 года сибиряк пришёл в военный следственный отдел регионального СК. Вину в дезертирстве признал полностью. Во время допроса заявил, что "лучше отправиться в тюрьму".

Суд отправил молодого человека на пять лет в колонию общего режима. При этом по статье ему грозило до 15 лет строгого режима. Напомним, соответствующий закон в сентябре 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Ранее другому мобилизованному, ударившему подполковника за плохую организацию, ужесточили приговор.