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Осудили мобилизованного сибиряка, убежавшего к матери перед отправкой на СВО

Молодой человек встретил Новый год в семье, а потом сдался со словами, что "лучше отправиться в тюрьму"

26 мая 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Новосибирске осудили 25-летнего мобилизованного, который 29 декабря 2022 года сбежал из учебного лагеря, пишет "Коммерсант".

Молодой человек провёл около трёх месяцев в учебном палаточном лагере. Сбежал 29 декабря, накануне отправки последней группы в зону СВО. Он перелез через забор, поймал такси и поехал к матери.

"Около трёх недель он помогал матери по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестёр. Он старший среди пятерых детей", – отмечает издание.

В январе 2023 года сибиряк пришёл в военный следственный отдел регионального СК. Вину в дезертирстве признал полностью. Во время допроса заявил, что "лучше отправиться в тюрьму".

Суд отправил молодого человека на пять лет в колонию общего режима. При этом по статье ему грозило до 15 лет строгого режима. Напомним, соответствующий закон в сентябре 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Ранее другому мобилизованному, ударившему подполковника за плохую организацию, ужесточили приговор.

Новосибирская область СВО суд

Комментарии 9

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Гость

11:30:07 26-05-2023

пять лет в колонию общего режима --- через 3 может выйти. Или вдруг что-то пойдет не так, тогда может раньше. Получается пока первый и единственный случай осуждения мобилизованного за то что ушел? Это интересно. Из сотен тысяч никто больше не ушел. Или?

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Гость

11:42:05 26-05-2023

А судьи своих детей отправили туда? Или неприкосновенность в действии.

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Гость

11:46:22 26-05-2023

где дети чиновников? что за молчание ягнят?

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гость

12:33:52 26-05-2023

Гость (11:46:22 26-05-2023) где дети чиновников? что за молчание ягнят? ... ага, сейчас все чинуши кинулись объясняться перед челядью за своих отпрысков...не смешите.

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Гость

13:04:28 26-05-2023

гость (12:33:52 26-05-2023) ага, сейчас все чинуши кинулись объясняться перед челядью за... а не надо объясняться. своих не отправляют. и этих садить не надо. а то нашли эффективные методы воздействия на пацанов.

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Гость

13:17:10 26-05-2023

Думаю, что он прав.

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Гость

14:28:00 26-05-2023

Парнишка неглупый. Когда выйдет, на мужчин дефицит будет, если ничего не случится.

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Гость

15:01:46 26-05-2023

А еще говорят там настоящие патриоты рождаются.

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Гость

16:44:59 26-05-2023

А какого хрена его мобилизовали если он старший сын в многодетной семье матери одиночки.

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