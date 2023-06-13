Осудили жителя Алтая, прокатившего зимой на мотоцикле тело убитого мужчины

Мужчина отвез тело убитого к нему домой, чтобы скрыть следы преступления

13 июня 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае мужчину отправили в колонию строгого режима за убийство сожителя знакомой, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел ночью 24 января в Славгороде. Мужчина с родным братом и знакомой распивал в своем доме алкоголь.

"Пришел сожитель женщины, который из чувства ревности стал избивать брата хозяина дома. После того как драка прекратилась, осужденный взял нож и нанес им удар в спину потерпевшего, который от полученной травмы скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина посадил тело убитого в мотоцикл и отвез к нему домой, чтобы скрыть следы преступления.

Суд отправил жителя Славгорода на восемь лет шесть месяцев в колонию строгого режима.