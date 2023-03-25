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Осуждённая барнаульская активистка Пономаренко заявила об избиении в СИЗО

По словам женщины, ей крепко досталось от психиатрической бригады

25 марта 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осуждённая за военные фейки барнаульская активистка и журналистка Мария Пономаренко сообщила об избиении в СИЗО. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на телеграм-канал издания RusNews, где работала женщина.

Отмечается, что руководство учреждения вызвало психиатрическую бригаду, поскольку у Марии случился нервный срыв после этапирования в Бийск. Из письма следует, что её "швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали".

"Били, пока выволакивали (волокли – не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени", – рассказала она. 

В больнице, как утверждает Пономаренко, её продержали трое суток, "ничего не кололи". Также, по её словам, в первые сутки санитар ударил её по щекам, в живот и грудь за то, что та вовремя не допила какао. Врачи и сотрудники при этом смеялись, говоря, что им за это ничего не будет, сказано в письме.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников. Поводом для возбуждения дела в отношении неё стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО. 

15 февраля Ленинский районный суд Барнаула приговорил Марию к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для неё девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

Комментарии 30

  • Какие подробности - "не допила какао"... А потом расстреляли за то, что не доела марципан
    25 марта, Гость   Ответить
  • Врачи и сотрудники при этом смеялись --- вот это перебор, до этого было похоже на правду. Но проверить надо, должны западные правозащитники подключиться
    25 марта, Гость   Ответить
  • несчастная
    25 марта, Гость   Ответить
  • 6 лет впереди, привыкнет! Какая то неправильная у ее зона , какао подают
    25 марта, Гость   Ответить
  • Видимо мало били.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Демократия-это ведь не беззаконие.или нет ?
    25 марта, Гость   Ответить
  • Вот по этой причине больные туда не хотят обращаться. Там моральных уродов, которых самих лечить принудительно необходимо, работает много.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Да вот как-то наплевать на нее...
    25 марта, Гость   Ответить
  • То что бьют за поганый язык, это нормально. Всегда огребали.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Где здесь беззаконие, она понимала что делает, зачем делает и что за это будет! А "избиение" это уже цирк с конями.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Всё правильно,психиатрические бригады не должны давать спуску всяким психическим.Что произойдёт если спецбригады с ними будут нежничать?Тогда уж точно пойдёт распространение и у многих шарики за ролики начнут заскакивать.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Если вовремя не принимать соответствующие меры,дойдёт до того что она будет орать на персонал:"Как какаву подаёшь,с...?"
    26 марта, Гость   Ответить
  • Дурь надо выбивать, не иначе
    26 марта, Гость   Ответить
  • Жалко девушку.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Бедная Маша ! Язык её враг и как ни крути ... БОЛТАЛА слишком много непотребного ....Вот и заполучила ...Отсидит и может поумнеет . Каждому свое ...
    26 марта, Гость   Ответить
  • К Бумбарашу ее отправить, он ей там споет - Ты чего ядрена вошь, без меня какаву пьешь?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Я бы ее еще отпорол , начиталась сказок думала что там курорт и море!
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, так может тебя тоже избить? Ну так для ума, что-бы ересь больше в голову не лезла.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Скорее всего так и было. Для нее это норма поведения .
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Вот Полностью согласен !!!
    26 марта, Гость   Ответить
  • Вот это коментарии вот так срез общества....
    26 марта, Гость   Ответить
  • Это не та, что трамвай захватывала?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Как много больных людей, даже страшно..
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, она.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да, это та самая гадина, что захватывала трамвай. Она тогда навредила многим своим бесноватым злом. Сейчас, наконец-то , получает по заслугам.
    27 марта, Гость   Ответить
  • люди,вы чего так одичали? не убила,не украла,даже в морду никому не дала,а шесть лет дали,тут хоть у кого срыв будет.
    27 марта, Гость   Ответить
  • ха ха ха сиди сиди
    27 марта, Гость   Ответить
  • "Вот это коментарии вот так срез общества...."- и это намного страшнее
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в страшном обществе мы живём,дорогие товарищи.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Все в сад,господа, все в сад.
    27 марта, Гость   Ответить
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