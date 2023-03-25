Осуждённая барнаульская активистка Пономаренко заявила об избиении в СИЗО

По словам женщины, ей крепко досталось от психиатрической бригады

25 марта 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осуждённая за военные фейки барнаульская активистка и журналистка Мария Пономаренко сообщила об избиении в СИЗО. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на телеграм-канал издания RusNews, где работала женщина.

Отмечается, что руководство учреждения вызвало психиатрическую бригаду, поскольку у Марии случился нервный срыв после этапирования в Бийск. Из письма следует, что её "швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали".

"Били, пока выволакивали (волокли – не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени", – рассказала она.

В больнице, как утверждает Пономаренко, её продержали трое суток, "ничего не кололи". Также, по её словам, в первые сутки санитар ударил её по щекам, в живот и грудь за то, что та вовремя не допила какао. Врачи и сотрудники при этом смеялись, говоря, что им за это ничего не будет, сказано в письме.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников. Поводом для возбуждения дела в отношении неё стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

15 февраля Ленинский районный суд Барнаула приговорил Марию к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для неё девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.