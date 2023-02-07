Прокуратура запросила для барнаульской активистки Пономаренко 9 лет колонии

Защита Пономаренко в ответ заявила, что будет настаивать на её оправдании по делу о фейках о Вооружённых силах РФ

07 февраля 2023, 16:23, ИА Амител

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Государственное обвинение запросило девять лет колонии для журналистки портала RusNews Марии Пономаренко. Как сообщает "Ъ", прокуратура также требует запретить обвиняемой в течение пяти лет вести публичную деятельность в интернете.

Защита Пономаренко в ответ заявила, что будет настаивать на её оправдании.

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.