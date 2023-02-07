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Прокуратура запросила для барнаульской активистки Пономаренко 9 лет колонии

Защита Пономаренко в ответ заявила, что будет настаивать на её оправдании по делу о фейках о Вооружённых силах РФ

07 февраля 2023, 16:23, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Государственное обвинение запросило девять лет колонии для журналистки портала RusNews Марии Пономаренко. Как сообщает "Ъ", прокуратура также требует запретить обвиняемой в течение пяти лет вести публичную деятельность в интернете.

Защита Пономаренко в ответ заявила, что будет настаивать на её оправдании.

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.

 

Комментарии 20

  • Справились?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • мало, 15 минимум. Долго выпрашивала
    07 февраля, Гость   Ответить
  • наконец то посадите уту "городскую сумасшедшую"
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Было уже такое в истории. В 30 - 40-е годы прошлого века.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тогда Красная Армия разбомбила Драматический Русский театр в Мариуполе?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Драматический театр взорвали хахлы при отступлении, это факт. А какая то мымра сидя в деревне вещает, что это русские, как будто там была. И что она хахлушка, ее не оправдывает, она живет у нас, вот пусть и сидит по нашим законам. Хахлы посадили на 15 лет мужика в Одессе, за то, что он вывесил на своем балконе русский флаг. Так что даже в наказании этой твари мы гуманнее бандеровцев.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так можно полстраны пересадить. Все центральные каналы все лето говорили, что кто говорит о мобилизации - тот сеет панику и враг народа. А осенью все эти ведущие в воздухе переобулись. Мол правильно - и никому и ничего не было. А это гораздо серьезнее. Если что-то лишнее сказала - пустить ответит, но не заключением. У нас много есть мер , как вправить мозги. Зачем кликать 1937 год. Вас же потом первого посадят или расстреляют, а вы будете спрашивать за что? А вот с таких "гуманных" идей и начинается повальные репрессии.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Да было уже, жаль что мы не учимся не чему, бег по кругу.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, голосую ЗА‼
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, пускай посидит другим не повадно будет
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Глумливая паршивка. Заведомо лжёт, а это либо признак психического заболевания, либо она враг. А может, и то и другое. Таких всегда использовали для психологической войны. Протесты против всего и вся - для нормального человека неприемлемо. Представьте - она всегда недовольна всем. У таких, как правило, и с личной жизнью неладно.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Туда и дорога
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Пускай посидит и решит для себя: хочет она и дальше получать деньги от европейских ублюдков, ведя подрывную деятельность в своей стране или же она будет вместе со своей страной идти в правильном направлении и к победе.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • за участие в акции антимасочников --- всегда подозревал, что дело было не в масках
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тебя бы рядом, чтоб по кукарекал
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Суд у нас гуманный! Думаю дадут условно и штраф 5 тыс.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы либо предатель , либо дурачок... второе лечится ! Сами выбирайте... пока не поздно !
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Суд гуманный. Сердюков за оптимизацию армии и вывод бюджетных денежных средств для нецелевого использования ничего не получил.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Сейчас за слово дают больше, чем за убийство. Запугивают.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Опять пенсы в вытянутых триканах злобой плещут.
    08 февраля, Гость   Ответить
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