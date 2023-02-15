Адвокат активистки Марии Пономаренко прокомментировал вынесенный ей приговор

Марию Пономаренко осудили на шесть лет колонии общего режима

15 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Дмитрий Шитов / Фото: Екатерина Смолихина

Адвокат барнаульской активистки Марии Пономаренко, которую осудили на шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ, поделился своим мнением о вынесенном приговоре Ленинского суда Барнаула. Дмитрий Шитов рассказал amic.ru, что сторона защиты будет подавать апелляцию и пытаться оспорить решение судьи.

Адвокат отметил, что срок в девять лет, который ранее запрашивала сторона обвинения, "невозможно было назначить с учётом обстоятельств дела".

"По поводу строгости или мягкости приговора я комментировать не буду, потому что мы просили об оправдании. Нас не устраивает никакой срок – ни 6, ни 9 лет. По поводу обоснованности приговора я пока ничего сказать не могу, потому что сначала надо прочитать мотивировку суда", – пояснил Дмитрий Шитов.

Адвокат отметил, что они будут обжаловать приговор. Сейчас сторона защиты подаст предварительную жалобу. Основная будет подана "после ознакомления с протоколами судебного заседания и согласования позиции с самой Марией", отметил он.

"Все знали, что чуда не произойдёт. Может быть, суды высших инстанций поправят приговор. Есть надежда и на апелляцию, и на кассацию Верховного суда", – прокомментировал Дмитрий Шитов.

Сама Мария Пономаренко в здании суда сказала amic.ru, что будет подавать апелляцию и сделала бы это, даже "если бы ей назначили условный срок". Оспорить решение суда Пономаренко может в течение 16 дней.

Напомним, что приговор барнаульской активистке и журналистке Марии Пономаренко зачитали 15 февраля в Ленинском районном суде Барнаула. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Кроме того, пять лет активистка не сможет заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в своих соцсетях.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Пономаренко стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. В апреле 2022 года её задержали, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023 года снова поместили в СИЗО.