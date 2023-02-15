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Адвокат активистки Марии Пономаренко прокомментировал вынесенный ей приговор

Марию Пономаренко осудили на шесть лет колонии общего режима

15 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Дмитрий Шитов / Фото: Екатерина Смолихина
Дмитрий Шитов / Фото: Екатерина Смолихина

Адвокат барнаульской активистки Марии Пономаренко, которую осудили на шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ, поделился своим мнением о вынесенном приговоре Ленинского суда Барнаула. Дмитрий Шитов рассказал amic.ru, что сторона защиты будет подавать апелляцию и пытаться оспорить решение судьи.

Адвокат отметил, что срок в девять лет, который ранее запрашивала сторона обвинения, "невозможно было назначить с учётом обстоятельств дела".

"По поводу строгости или мягкости приговора я комментировать не буду, потому что мы просили об оправдании. Нас не устраивает никакой срок – ни 6, ни 9 лет. По поводу обоснованности приговора я пока ничего сказать не могу, потому что сначала надо прочитать мотивировку суда", – пояснил Дмитрий Шитов.

Адвокат отметил, что они будут обжаловать приговор. Сейчас сторона защиты подаст предварительную жалобу. Основная будет подана "после ознакомления с протоколами судебного заседания и согласования позиции с самой Марией", отметил он.

"Все знали, что чуда не произойдёт. Может быть, суды высших инстанций поправят приговор. Есть надежда и на апелляцию, и на кассацию Верховного суда", – прокомментировал Дмитрий Шитов.

Сама Мария Пономаренко в здании суда сказала amic.ru, что будет подавать апелляцию и сделала бы это, даже "если бы ей назначили условный срок". Оспорить решение суда Пономаренко может в течение 16 дней.

Напомним, что приговор барнаульской активистке и журналистке Марии Пономаренко зачитали 15 февраля в Ленинском районном суде Барнаула. Её осудили на шесть лет колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти" (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Кроме того, пять лет активистка не сможет заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в своих соцсетях.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Пономаренко стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. В апреле 2022 года её задержали, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023 года снова поместили в СИЗО.

Комментарии 13

  • Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да уж…
    15 февраля, Гость   Ответить
  • ну а что адвокат может еще сказать? его задача вытянуть побольше бабла. если при этом удастся вытащить клиента, то вообще хорошо.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Мария попала в струю, не повезло, в другое время может быть была бы условка. Сейчас надо жесткий срок, чтобы другим неповадно было. Ну а если в-целом, то просто ду ра, но смелая. Эту бы смелость да в конструктивное русло.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего, к Дню победы над укронацистами будет помилована.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не смелая дура. Пиарится - в большую политику рвалась. Высказалась - думала, прокатит. Ан нет...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Кто оплачивает адвоката?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Надо ее на фронт санитаркой послать, в ЧВК Вагнер. Бежит по полю санитарка, звать Тамарка, сапоги на босу ногу 45-й растоптатый оба левый, так удобней.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну и садист же ты, не даром Владимир Владимирович сказал, что уголовных дел за 2022 год увеличилось. Ты наверно топишь "печку" уголовных дел?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Дмитрий Шитов наверное опытный прозападный правозащитник. У западных правозащитных организаций скорее всего хватит средств оплачивать его услуги во всех инстанциях, вплоть до международных судов
    15 февраля, Гость   Ответить
  • На вид Шитов еще может попадать под мобилизацию, только если из-за зрения ограничен
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Конституция РФ дает право гражданам РФ свободно высказывать любое свое мнение. Если государство считает его ошибочным, оно может дать опровержение на основе документов и фактов, не более того.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Конституция РФ дает право гражданам РФ свободно высказывать любое свое мнение, не противоречащее законам РФ. Если государство считает его нарушающим закон РФ, оно обязано привлечь к ответственности по закону РФ, не более того
    16 февраля, Гость   Ответить
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