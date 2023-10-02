Барнаульца Алексея Аргунова в 2022 году оштрафовали на 30 тысяч рублей за эмодзи под пацифистским постом, затем его уволили из колледжа

02 октября 2023, 16:30, Антон Дегтярев

Алексей Аргунов / Фото: со страницы Алексея Аргунова во "ВКонтакте"

Барнаулец Алексей Аргунов, осужденный в 2022 году за смайлик к пацифистскому видео в "Одноклассниках", получит 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред при увольнении из Барнаульского базового медицинского колледжа. Напомним, уволили Аргунова сразу же после судебного процесса по дискредитации российской армии. Но ему удалось частично отстоять свою правоту. Как это произошло, педагог рассказал amic.ru.

Что случилось?

Преподавателя философии Алексея Аргунова осудили в 2022 году за эмодзи "Грущу" в "Одноклассниках" под видео, которое власти сочли дискредитирующим военные силы России. Аргунова обвинили по статье 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). 15 июля 2022 года его приговорили к штрафу 30 тысяч рублей.

А 31 августа в Барнаульском базовом медколледже, где работал Аргунов, был назначен педсовет. На него преподаватель не смог прийти, так как подавал апелляцию в суд. Об этом, как уверяет педагог, он предупредил своего руководителя.

Когда Аргунов приехал в медколледж, его отчитали за пропуск педсовета и попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Он отказался.

31 августа Аргунова уволили с должности преподавателя. Официально – за прогул, но не только 31, но и 30 августа. Тогда он тоже не был на работе, но уже из-за травмы колена, утверждает Аргунов. По его словам, он находился в травмпункте, но от больничного отказался, потому что документов на руках у него не было. И никакой справки об этом у него также нет.

Как прошел суд?

В ноябре 2022 года преподаватель подал в суд на Барнаульский базовый медколледж за незаконное расторжение трудового договора. В своем иске он потребовал исправить запись в трудовой книжке об увольнении по статье на уход по собственному желанию и возместить моральный ущерб – 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд признал увольнение незаконным и обязал колледж изменить формулировку на "увольнение по собственному желанию". В пользу истца было решено взыскать зарплату за время вынужденного простоя в размере 88 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда – 20 тысяч рублей.

Тем не менее юрист колледжа тоже подала апелляцию. 9 августа состоялось еще одно апелляционное заседание. Краевой суд в итоге признал претензии колледжа за прогул 30 августа законными, а за 31 августа – незаконными. Поэтому судья решил уменьшить компенсацию до 10 тысяч рублей и отменить плату за вынужденный прогул. Также в трудовой книжке останется формулировка увольнения за прогул, сообщил Аргунов. Теперь он собирается обращаться в Кассационный суд, чтобы добиться увеличения компенсации.

По словам преподавателя, новую работу он пока не нашел и сейчас работает репетитором по истории и обществознанию.