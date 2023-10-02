Осужденному за эмодзи барнаульскому преподавателю заплатят компенсацию за увольнение
Барнаульца Алексея Аргунова в 2022 году оштрафовали на 30 тысяч рублей за эмодзи под пацифистским постом, затем его уволили из колледжа
02 октября 2023, 16:30, Антон Дегтярев
Барнаулец Алексей Аргунов, осужденный в 2022 году за смайлик к пацифистскому видео в "Одноклассниках", получит 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред при увольнении из Барнаульского базового медицинского колледжа. Напомним, уволили Аргунова сразу же после судебного процесса по дискредитации российской армии. Но ему удалось частично отстоять свою правоту. Как это произошло, педагог рассказал amic.ru.
Что случилось?
Преподавателя философии Алексея Аргунова осудили в 2022 году за эмодзи "Грущу" в "Одноклассниках" под видео, которое власти сочли дискредитирующим военные силы России. Аргунова обвинили по статье 20.3.3. КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"). 15 июля 2022 года его приговорили к штрафу 30 тысяч рублей.
А 31 августа в Барнаульском базовом медколледже, где работал Аргунов, был назначен педсовет. На него преподаватель не смог прийти, так как подавал апелляцию в суд. Об этом, как уверяет педагог, он предупредил своего руководителя.
Когда Аргунов приехал в медколледж, его отчитали за пропуск педсовета и попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Он отказался.
31 августа Аргунова уволили с должности преподавателя. Официально – за прогул, но не только 31, но и 30 августа. Тогда он тоже не был на работе, но уже из-за травмы колена, утверждает Аргунов. По его словам, он находился в травмпункте, но от больничного отказался, потому что документов на руках у него не было. И никакой справки об этом у него также нет.
Как прошел суд?
В ноябре 2022 года преподаватель подал в суд на Барнаульский базовый медколледж за незаконное расторжение трудового договора. В своем иске он потребовал исправить запись в трудовой книжке об увольнении по статье на уход по собственному желанию и возместить моральный ущерб – 100 тысяч рублей.
Октябрьский районный суд признал увольнение незаконным и обязал колледж изменить формулировку на "увольнение по собственному желанию". В пользу истца было решено взыскать зарплату за время вынужденного простоя в размере 88 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда – 20 тысяч рублей.
Тем не менее юрист колледжа тоже подала апелляцию. 9 августа состоялось еще одно апелляционное заседание. Краевой суд в итоге признал претензии колледжа за прогул 30 августа законными, а за 31 августа – незаконными. Поэтому судья решил уменьшить компенсацию до 10 тысяч рублей и отменить плату за вынужденный прогул. Также в трудовой книжке останется формулировка увольнения за прогул, сообщил Аргунов. Теперь он собирается обращаться в Кассационный суд, чтобы добиться увеличения компенсации.
По словам преподавателя, новую работу он пока не нашел и сейчас работает репетитором по истории и обществознанию.
17:09:00 02-10-2023
А судьи кто ?
19:04:48 02-10-2023
Грустить запрещено
19:20:14 02-10-2023
ничего не понимаю, пацифизм вне закона когда стал? Где в конституции написано, что пацифизм уголовно наказуем? Все советское детство мы ходили с плакатами "нет войне"
22:53:30 02-10-2023
Значит, история такая. Краевое министерство здравоохранения в лице зама Лещенко В.А., а именно он отвечал за работу колледжа, при, как минимум, попустительстве министра Попова уволило нормального директора медицинского колледжа и прислало нового директора Бондаренко О.М., которая за короткое время сумела дезорганизовать работу учреждения, что привело к массовому и небывалому (я, по крайней мере, такого не видел) увольнению работников. Следует знать, что нынешний зам Воронкин в курсе ситуации в колледже, но никаких действий не предпринимал. Далее рособрнадзор (смотрите их фамилии сами) провёл проверку колледжа и сократил количество учебных часов по общеобразовательным и медицинским (!!!) предметам (например, по фармакалогии). Далее уже федеральное министерство сократило обучение по всем основным специальностям на год (как вы думаете пойдёт это на пользу студентам?). В итоге краевое министерство здравоохранение сумело за короткое время при помощи рособрнадзора и федерального министерства (я аккуратно скажу) заметно снизило качество работы подведомственного учреждения, которое было создано в трудное для страны время. Надеюсь всем понятно, что административная и политическая карьера вышеназванных персон должна быть завершена и это не вопрос для дискуссии. И чем быстрее это будет сделано, тем менее больно будет всем.
07:57:01 03-10-2023
То есть штраф за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, он все таки совершил, раз это не обжаловал, а только увольнение. На вид он здоров, не работает, мог бы Родину защищать
09:56:15 03-10-2023
Гость (07:57:01 03-10-2023) То есть штраф за публичные действия, направленные на дискред... Специально для тех, для кого доходит как до жирафа. это два разных судебных процесса: один по поводу дискредитации и другой по поводу увольнения. По поводу штрафа за якобы дискредитацию была подана кассационная жалоба, но о ней в статье не говорилось.