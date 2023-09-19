Следующее заседание по делу состоится 16 октября

19 сентября 2023, 08:14, Антон Дегтярев

Центральный районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Директор барнаульского лицея № 122 судится с интернет-сообществом "Барнаул 22". Причина – опубликованное "Барнаул 22" письмо, в котором родители учеников рассказали о текучке кадров в учебном учреждении. Директор требует от паблика удалить публикацию и выплатить моральную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. 13 сентября в Центральном районном суде краевой столицы состоялось первое полноценное заседание суда по конфликтному делу. Подробности – в нашем материале.

Из-за чего на "Барнаул 22" подали в суд?

В апреле 2023 года "Барнаул 22" опубликовал обращение родителей лицея № 122. Они рассказали, что за последние пять лет в учебном учреждении происходит большая текучка кадров – так, за год в одном классе шесть раз сменился учитель истории, и это, как подчеркивают родители, негативно повлияло на подготовку детей к экзаменам.

"Если учитель на больничном – уроки ведет человек, не имеющий педагогического образования (например, уроки музыки), она же замещала учителя в начальных классах, она же ведет ИЗО. Удивительная ситуация. Учителя русского языка и химии ведут историю и обществознание. Мы что, в малокомплектной школе? Ребенок пришел в школьной форме, просто верх был не белого цвета (но соответствовал положению лицея), так директор отчитал так, что у него слезы на глазах", – говорится в письме.

Директор лицея Игорь Зеленцов подал на сообщество в суд по статье о защите чести, достоинства, деловой репутации. Он потребовал заплатить компенсацию 10 тысяч рублей, извиниться и удалить пост.

Как следует из картотеки суда, иск против "Барнаула 22" поступил 17 июля. 22 августа состоялось предварительное судебное заседание, а 13 сентября в 10:00 – первое полноценное.

Коридор Центрального районного суда / Фото: amic.ru

Что говорят стороны конфликта?

Основатель сообщества "Барнаул 22" Алексей Куреленок рассказал, что уверен в своей правоте, хотя и не хотелось доводить дело до судебного разбирательства. Именно поэтому, по его словам, в мае 2023 года Куреленок пытался поговорить с директором лицея. Однако разрешить конфликт в диалоге не вышло.

Также Куреленок сообщил, что в мае 2023 года 12 педагогов лицея отправили в прокуратуру коллективное письмо, в котором якобы указывали, что с приходом Зеленцова на должность условия работы стали хуже, а обстановка в школе "накалилась".

Сейчас эти учителя готовы выступить в суде на стороне сообщества, так как нашли новую работу.

"Сейчас учителя снова трудоустроены, им никто не будет угрожать. Родители детей писали нам, что в школе за последнее время сменилось много преподавателей. И в августе 2023 года еще около 7-10 учителей уволились. Мы 80% фактов не публикуем, потому что все надо подтверждать. Да и у нас интереса кого-то "мочить" и поливать грязью нет. Директор написал на нас заявление, мы вынуждены защищаться. Нам несложно было бы заплатить ему компенсацию за моральный вред, если бы мы были неправы. Чем дальше все это будет идти, тем хуже для него", – рассказал Куреленок.Юрист Наталья Вишневская, которая защищает сообщество "Барнаул 22" в суде, рассказала, что на заседание 13 сентября со стороны директора пришло шесть свидетелей. Из них пятеро из родительского комитета и один учитель.

"Сторона истца представила некоторые доказательства, которые вообще не опровергают наших доводов. Пришли родители, сказали, что им все нравится, все прекрасно. Мы устанавливаем факты, их несколько. Наши оппоненты не понимают, как должен проходить процесс", – пояснила юрист.

Следующее заседание запланировано на 16 октября. По словам Натальи Вишневской, тогда будут заслушаны учителя, которые писали жалобы на директора. Сторона защиты намерена также представить новые доказательства по делу, которые опровергают позицию директора школы, сказала Вишневская.

Директор лицея № 122 комментировать ситуацию корреспонденту amic.ru по телефону отказался. Редакция готова опубликовать позицию учебного заведения.