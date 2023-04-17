"Освобождение Донбасса". Барнаульцам представили праздничные плакаты ко Дню Победы

Разместить плакаты на улицах города планируют до 27 апреля

17 апреля 2023, 15:01, ИА Амител

























Плакаты к Дню Победы в Барануле / Фото: barnaul.org

Для оформления Барнаула ко Дню Победы разработали эскизы плакатов в тематике важнейших стратегических событий Великой Отечественной войны, сообщает мэрия.

"В их числе - операция "Искра" (прорыв блокады Ленинграда) и операция "Кольцо" (Сталинградская битва), Курская битва, первый салют Победы в честь освобождения Орла и Белгорода, освобождение Донбасса, битва за Днепр и другие".

Для размещения плакатов планируют использовать не менее 100 рекламных конструкций, в том числе электронные экраны.

Традиционно для праздничного оформления города будут использованы конструкции из флагов. Их планируется разместить на площадях Советов, Победы, Сахарова, Баварина, Октября, на улице Мало-Тобольской.

Украсят основные проспекты, въездные магистрали по Павловскому, Змеиногорскому, Правобережному трактам, территории в районе аэропорта и железнодорожного вокзала, транспортные развязки Барнаула. Подготовить город к празднику планируется до 27 апреля.

Ранее власти Барнаула рассказали, как отпразднуют День Победы в Барнауле и какие масштабные акции пройдут в городе.