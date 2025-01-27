"От души желаю". Путин поздравил Лукашенко с переизбранием президентом Белоруссии

А также пожелал доброго здоровья и благополучия

27 января 2025, 15:30, ИА Амител

Путин и Лукашенко / Фото: kremlin.ru/events/president/trips/75795/photos/79412

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января, поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете Лукашенко, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия.

"За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", – подчеркнул Путин.

Президент России пожелал коллеге новых успехов в деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия.

"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле", – добавил Путин.

Напомним, согласно предварительным данным, Александр Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Второе место занял Сергей Сыранков (3,21% голосов), третье – Олег Гайдукевич (2,02%), четвертое – Анна Канопацкая (1,86%), пятое – Александр Хижняк (1,74%). Против всех кандидатов высказались 3,6% избирателей.