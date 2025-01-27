Действующий президент Александр Лукашенко избирался на седьмой срок

27 января 2025, 10:15, ИА Амител

Александр Лукашенко голосует на выборах президента / Фото: president.gov.by

26 января 2025 года в Белоруссии прошли очередные выборы президента. Ожидаемо на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который сильно оторвался от своих преследователей. Amic.ru рассказывает об итогах голосования в стране, которая является ближайшим союзником России.

Как закончились выборы?

По предварительным итогам голосования, которые опубликовал ЦИК Белоруссии, ситуация следующая:

Лукашенко Александр Григорьевич (беспартийный, действующий президент) – 86,82%;

(беспартийный, действующий президент) – 86,82%; Сыранков Сергей Александрович (первый секретарь ЦК Компартии Беларуси) – 3,21%;

(первый секретарь ЦК Компартии Беларуси) – 3,21%; Гайдукевич Олег Сергеевич (председатель Либерально-демократической партии Белоруссии) – 2,02%;

(председатель Либерально-демократической партии Белоруссии) – 2,02%; Канопацкая Анна Анатольевна (беспартийная) – 1,86%;

(беспартийная) – 1,86%; Хижняк Александр Николаевич (председатель Республиканской партии труда и справедливости) – 1,74%;

(председатель Республиканской партии труда и справедливости) – 1,74%; против всех – 3,6%.

Таким образом, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. Подробнее о кандидатах, которые участвовали в гонке, можно прочитать здесь.

Итоги голосования на выборах президента Беларуси/ Фото: ЦИК Беларуси

Какая явка была на выборах?

Явка на выборах президента составила 85,7% от общего числа включенных в список голосования, сообщает ЦИК Белоруссии.

Какой это будет срок для Лукашенко?

Для Лукашенко это будет уже седьмой срок. Он стал президентом еще в 1994 году, а затем переизбирался в 1994, 2001, 2006, 2010, 2020 и в 2025 годах.

Какая реакция на выборы в других странах?

В России выборы признали, в Белоруссии за ходом голосования наблюдала и глава ЦИК России Элла Памфилова. Она сказала, что на выборах президента Белоруссии "все очень хорошо и четко организовано в интересах избирателей", передает ее слова телеграм-канал ЦИК России. Также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что выборы прошли "спокойно и организованно" и серьезных нарушений на них миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала, пишет "Белта".

Однако часть европейских стран и США высказались о выборах негативно. Некоторые оценили выборы еще до дня голосования. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что выборы президента Белоруссии в 2025-м нельзя назвать свободными и честными.

Явка на выборах преиздента Беларуси/ Фото: ЦИК Беларуси

Нелегитимными выборы называли в парламенте Чехии, также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала, что у Александра Лукашенко "нет никакой легитимности". После завершения голосования она и член Еврокомиссии по расширению ЕС Марта Кос отметили, что выборы в Белоруссии не были "ни свободными, ни справедливыми", пишет "Интерфакс".

В ответ председатель ЦИК республики Игорь Карпенко сказал, что не считает легитимной Кайю Каллас, пишет РИА Новости.

Сам Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия не пострадает от того, что западные страны не признают выборы президента. Глава государства отметил, что ему на это "абсолютно фиолетово". И главное для Лукашенко, чтобы "белорусы признали эти выборы", пишет ТАСС.