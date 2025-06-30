От идеи до премьеры. Как готовят интерактивные спектакли для малышей в "Крошечном театре"

Барнаульский театр для самых маленьких раскрывает секреты создания постановок

30 июня 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJAabXN

Интерактивный спектакль "Петушок – золотой гребешок" / Фото: "Крошечный театр"

Как рождается сказка? Давайте заглянем за кулисы барнаульского "Крошечного театра" и узнаем, каким образом здесь готовят интерактивные спектакли для малышей. За каждой постановкой стоит большая командная работа. Задолго до премьеры в работу включаются сценарист, консультанты, педагог и этнограф, режиссер и художник-декоратор.

От идеи до сцены

Всё начинается с изучения первоисточника, например, русской народной сказки в переложении Алексея Толстого. Художник параллельно рисует афишу.

Сценарист вместе с педагогом составляет план-конспект спектакля. В него включают игровые интерактивы с учётом возраста малышей. Реквизитор подбирает нужные предметы, часть из которых изготавливают специально для постановки – например, балалайку, горох или перчаточную куклу Барана.

После этого этнограф обогащает спектакль подходящим фольклорным материалом. Готовый сценарий и музыкальное оформление поступают в руки артистов – начинается этап репетиций.

Интерактивный спектакль и подготовка к нему / Фото: "Крошечный театр"

Внимание к деталям

На этом этапе актёры разучивают роли, диалоги, изучают сценические эффекты. А также оттачивают действия с реквизитом. Каждую сцену они проигрывают полностью, с особым акцентом на интерактив – ведь маленькие зрители не просто смотрят, а становятся частью спектакля: играют, водят хороводы.

"Мы отрабатываем выразительные приемы для перчаточных кукол, которые задействованы во всех постановках проекта и приемы работы с реквизитом, особенно с новым", – говорят в "Крошечном театре".

Например, в сказке "Петушок – золотой гребешок" ярким сценическим решением стал реквизит "нора", в которую лиса прячется после каждой неудачной попытки похитить петушка. Именно на репетиции нашли удачный способ обыграть эту деталь – она стала запоминающимся элементом всего спектакля.

Интерактивный спектакль "Петушок – золотой гребешок" / Фото: "Крошечный театр"

Далее артисты согласовывают действия с музыкальным сопровождением, оттачивают вокальные номера, уточняют переходы между сценами. Возникающие технические нюансы решают сразу – тут же обсуждают, дорабатывают. В сценарий вносят финальные штрихи. А дальше остаётся главное – дождаться премьеры и подарить малышам встречу с новой сказкой.

"Крошечный театр"

Адрес: Барнаул, ул. ​Георгия Исакова, 264​, 1 этаж

Тел.: +7-913-251-37-23

Сайт

Проект "Крошечный театр, театр-студия" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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ИП Воробьева Надежда Александровна

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