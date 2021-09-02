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Экологическая катастрофа. Алтайский фотограф съездил в Арктику и наткнулся на трупы зверей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Евгений Борисов проплыл около 1600 километров по морю Лаптевых. Увидел мёртвых оленей и медведей

Проплыл 1600 км по морю Лаптевых, побывал в разных уголках Арктики и сделал сотни невероятных снимков: известный алтайский фотограф Евгений Борисов вернулся на родину из очередного большого путешествия. На этот раз к полуострову Таймыр. Но кроме историй о заповедных местах и полярных станциях он делится страшными фактами о погибающих животных из-за влияния человека на экологию и окружающую природу. По мнению фотографа, белым медведям и северным оленям в России угрожает вымирание. Об экологической проблеме Евгений Борисов намерен рассказать на федеральном уровне, а пока сделал это для amic.ru.

По воде на воздушной подушке

В путешествие по российскому Северу алтайский фотограф отправился в начале августа, когда на море нет сильных волн и стоит хорошая погода: около пяти градусов тепла днём. Попасть в суровые места можно только на ледоходе, но это очень сложно и главное – дорого. На моторной лодке путешествовать по морю Лаптевых тоже нереально: можно погибнуть во время первого же шторма. Волны в непогоду достигают высоты больше метра. Поэтому Евгений Борисов вместе с коллегами ушёл в плавание на специальном судне на воздушной подушке – тримаране. Его средняя скорость – около пяти километров в час. Сопровождал экспедицию опытный капитан из Красноярска.

Путешествие началось с посёлка Хатанга – это самая северная точка на карте Красноярского края, здесь проживают чуть менее трёх тысяч человек. В дорогу экипаж взял около 800 литров топлива, сухой паёк и, конечно, фототехнику, чтобы запечатлеть северных оленей, медведей и моржей во всей красе в дикой природе. По реке Енисей тримаран выбрался в море Лаптевых и там экспедиция совершила несколько остановок. Борисов рассказывает, что северные деревни производят гнетущее впечатление: если раньше на островах жили сотни людей, то сейчас там осталось всего по несколько человек. С Севера бегут от сурового климата, бросая дома и технику. Но гостей встречают радушно.

"Люди на острове одновременно суровые и очень добрые. Они редко встречают посторонних гостей, поэтому стараются помочь. Нас угощали мёрзлой рыбой и солониной. В одной из деревенек дали нам бесплатно специальные факелы, которые можно поджечь, чтобы отпугнуть медведей. Правда, они нам не пригодились. Взамен мы оставили  местным жителям крупу, которую брали в дорогу", – рассказывает путешественник.

Лаптевские моржи и опасные овцебыки

На мысе Цветкова алтайский фотограф встретил лаптевских моржей. Говорит, что это были первые животные, которых он увидел после трёх дней, проведённых в пути. Потребовалось время, чтобы они привыкли к присутствию человека и дали себя сфотографировать. Борисов рассказывает, что подползал к ним на животе, выжидал, почти не шевелясь, несколько часов, чтобы сделать несколько снимков. И когда моржи к себе подпустили, это была удача – на других островах, по словам фотографа, животные сразу же уходили под воду.

Во время прогулки по полузаброшенному острову Бегичева, расположенному у входа в Хатангский залив, фотографы натолкнулись на стадо овцебыков. Это редкое животное, которое пережило мамонта на семь веков. Овцебык сочетает в себе признаки быка и овцы: могучие, невероятно твёрдые рога – наследие быков, а вот короткий хвост и мех достался ему от баранов. Грозные животные гуляли возле заброшенного дома с трактором.

"Хотел незаметно подобраться к овцебыкам, залезть в тягач, чтобы сделать несколько снимков. Однако меня заметил вожак стада и побежал по открытому полю мне навстречу. Пришлось встать на колени – "уменьшиться", чтобы не казаться быку опасным. Он остановился в 15 метрах от меня, порычал немного и вернулся к стаду", – вспоминает путешественник.

Мёртвые белые медведи и северные олени

Основная цель экспедиции – наблюдение за белыми медведями. Именно их собирались снимать и изучать в природе путешественники. Борисов рассказывает, что за всё время пути на разных берегах и островах Арктики наткнулся на 12 медведей. Некоторые из них спокойно отнеслись к человеку и дали себя поснимать, другие убегали сразу же, как только видели человека. К одному из медведей лодка подплыла на расстояние около пяти метров. Командир корабля на всякий случай приготовил ружьё: хищник всего за несколько секунд мог преодолеть это расстояние и напасть на людей. Однако экипаж решил не рисковать и отплыл от белого медведя на безопасную дистанцию. Но это не помешало фотографам сделать несколько красивых снимков животного.

На острове Преображение экипаж наткнулся на целую семью белых медведей: мать и двое детёнышей. Все они были мертвы. По словам Евгения Борисова, причина гибели животных – глобальное потепление и влияние человека на Арктику. После развала СССР на Севере забросили десятки метеостанций. Медведи едят мусор, оставленный человеком, и погибают.

"Сейчас в СМИ много внимания уделяют глобальному потеплению, и сегодня я своими глазами увидел, во что это превращается. Из-за потепления в этом году стало меньше моржей, которыми питаются белые медведи. Когда наткнулись на мёртвую семью животных, то стали выяснять причину. По нашей версии, мишки не могли найти пропитание и питались на заброшенной советской метеостанции. Там осталось большое количество топлива и мусора, который животные ели по ошибке. Это привело к печальному итогу. А ведь белые медведи – уникальные звери", – вздыхает Евгений Борисов.

И это не единственная печальная находка экипажа за время экспедиции. Масштабные пожары в Якутии выгоняют из лесов северных оленей. Сотнями они тонут во время переправы через реку Хатангу. В большинстве – это оленята, не способные переплыть дикую и опасную северную реку. Сам Евгений Борисов уверяет, что увидел около тысячи трупов оленей. Местные жители собирают их в одну большую кучу, чтобы потом похоронить или сжечь. Но есть те, кто, "пользуясь случаем", устраивает кровавую охоту на оказавшихся в беде зверей. 

"Мы беседовали с жителями островов, они говорят, что ещё никогда в истории не было такого количества мёртвых оленей. А тех рогатых животных, что переплывают Хатангу, отстреливают охотники. Я сам снял, как люди с лодок убивали оленей. Конечно, у них были лицензии, но выглядело это всё неприятно. Мне было безумно жаль этих красивых животных: прямо на берегу их связывали, тут же разделывали и начинали готовить", – объясняет Евгений Борисов. Путешественник уверен: если немедленно к проблеме не подключатся федеральные власти, то популяциям оленей и белых медведей угрожает вымирание. Именно с такой просьбой он намерен обратиться к федеральным властям.

"Мы с коллегами решили через год вернуться и попробовать сфотографировать миграцию оленей. Российская Арктика ещё мало изучена, и хочется, чтобы о проблемах этой территории знало как можно больше людей", – говорит алтайский фотограф-путешественник.

Напомним, Евгений Борисов посетил десятки разных экзотических территорий как в России, так и за рубежом. Он снимал медведей на Камчатке, обезьян в Южной Америке и тигров в Африке. О путешествиях Борисова по Кении и Танзании читайте в нашем большом материале по этой ссылке.

Также фотографии из путешествий смотрите на его личном сайте www.photoborisov.com и в Instagram borisovaltay.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.09.2021 07:17
- гость -

Жадности нет предела. Жадность погубит все.

2.09.2021 09:09
- гость -

Человек хуже зверя.
Но потепление - естественный процесс, его не остановить. А вот оставлять
после себя ядовитые вещества плохое дело.

2.09.2021 09:46
гiсть

наверное, просто медведей слишком много, больше, чем еды. и это только благодаря человеку, чей мусор можно кушать

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