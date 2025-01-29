Макарошки с кетчунезом и сосиской. Сколько на Алтае стоит приготовить студенческое блюдо?
Дороже всего обойдется сосиска, цена всего остального – примерно рублей 20
29 января 2025, 11:22, ИА Амител
В Алтайском крае на приготовление макарон с сосисками, кетчупом и майонезом потребуется 65 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за декабрь 2024 года для каждого субъекта РФ.
На одну порцию взяли следующее количество продуктов:
- сосиски – 1 штука (80 граммов);
- макароны – 120 граммов (в сухом виде);
- майонез – 20 граммов;
- кетчуп – 20 граммов.
"В Алтайском крае стоимость приготовления любимого студенческого блюда – 65 рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай это блюдо обойдется чуть дороже – 67 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири в Красноярском крае – 69 рублей, а дешевле всего оно будет стоить в Республике Тыва – 53 рубля.
Средняя стоимость по России – 68 рублей (за год цена выросла на четыре рубля).
Больше всего на приготовление блюда потратят жители Чукотского автономного округа – 143 рубля, меньше всего – жители Воронежской области и Республики Мордовия (51 рубль).
11:33:13 29-01-2025
чтобы досыта наесться человеку, студент там. али аспирант - не суть.
так вот, скушать нужно не одну сиротскую сосисочку и макарошек 120 гр (в сыром виде), а вот то что на тарелке в иллюстрации к статье.
это сильно больше, чем 65 р за порцию.
про такие мелочи, что одну сосиску вам не продадут, а в пачке сосиски разные, одни при варке развалятся, а другие - норм, соответственно цена.
поэтому данные мониторинга Росстата, опять мимо реального положения вещей
12:50:29 29-01-2025
Это не еда! Потом говорим,почему молодое поколение не здорово, питание полноценного нет, начиная с сада и т.д.
13:10:37 29-01-2025
Всё у нас на людях экономят.