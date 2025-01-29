Дороже всего обойдется сосиска, цена всего остального – примерно рублей 20

29 января 2025, 11:22, ИА Амител

Макароны с кетчупом, майонезом и сосиской / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае на приготовление макарон с сосисками, кетчупом и майонезом потребуется 65 рублей. Об этом говорится в рейтинге регионов, составленном Bankiros.ru исходя из цен в мониторинге Росстата за декабрь 2024 года для каждого субъекта РФ.

На одну порцию взяли следующее количество продуктов:

сосиски – 1 штука (80 граммов);

макароны – 120 граммов (в сухом виде);

майонез – 20 граммов;

кетчуп – 20 граммов.

"В Алтайском крае стоимость приготовления любимого студенческого блюда – 65 рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай это блюдо обойдется чуть дороже – 67 рублей. Самая высокая цена среди регионов Сибири в Красноярском крае – 69 рублей, а дешевле всего оно будет стоить в Республике Тыва – 53 рубля.

Средняя стоимость по России – 68 рублей (за год цена выросла на четыре рубля).

Больше всего на приготовление блюда потратят жители Чукотского автономного округа – 143 рубля, меньше всего – жители Воронежской области и Республики Мордовия (51 рубль).