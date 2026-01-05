От ледового шоу до литературного вечера. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю
05 января 2026, 09:30, ИА Амител
5 января
Гастрономический мастер-класс по лепке пельменей с дегустацией
- 14:00
- ресторация "Горная аптека"
- 1500 рублей
Новогоднее шоу Хора Турецкого
Именитые мастера вокала представят новогоднее шоу. Прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов, полюбившиеся авторские композиции и новинки.
- 18:00
- ДК "Мотор"
- 5000–7000 рублей
6 января
Литературный вечер, посвященный рождественским стихотворениям Бродского
6 января в 16:00 Литературный театр "Шишковки" приглашает на композицию, созданную по эссе, отрывкам из интервью и стихам Иосифа Бродского. Артисты поделятся с вами мыслями и чувствами поэта, которые он переживал в контексте Рождества. Почему рождественский сюжет был так важен для Бродского и на протяжении 18 лет в Рождество он приезжал в Венецию? В Сочельник вас ждет прогулка по "Набережной неисцелимых" и по улочкам старого Ленинграда, ощущение грядущего чуда и воспоминания.
- 16:00
- библиотека им. В.Я Шишкова
- вход свободный
7 января
Выступление группы "АнимациЯ"
В Барнауле прозвучат хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома в рамках юбилейного тура "АнимациЯ 25 лет".
- 20:00
- Lil Brazil
- 2200–4500 рублей
8 января
Лекции "Зимние праздники на картинах русских художников" и "Как украшали к Рождеству купеческие дома"
Арт-чаепития в недавно отреставрированном историческом особняке Суховых на рождественские темы.
- 18:00
- Дом Сухова (Социалистический, 21)
- 1800 рублей
10 января
Ледовое шоу "Настоящий Щелкунчик". Билеты на шоу можно выиграть в нашей группе "ВКонтакте"
Современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чарующая музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать взрослым и детям светлую историю о том, как важно верить в чудеса. Хореограф-постановщик Никита Михайлов привлек к участию в проекте действующих спортсменов по фигурному катанию – представителей лучших московских школ, победителей мировых спортивных первенств по фигурному катанию.
- 12:00 и 16.00
- "Титов-Арена"
- 1600–4000 рублей
11 января
Концерт "Сан-Ремо. Из Италии с любовью"
Золотые хиты знаменитого фестиваля в "Сан-Ремо". Самый популярный европейский фестиваль подарил миру целую плеяду талантливых артистов. Музыкальные произведения из солнечной Италии в Сибири получили новую, уникальную жизнь. Горячие хиты "Сан-Ремо" исполнят лучшие голоса вокальной группы государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" в сопровождении государственного оркестра "Сибирь" под управлением Николая Комиссарова.
- 17:00
- концертный зал "Сибирь"
- 900 рублей
Еще больше мероприятий на каждый день для детей и взрослых ищите в нашем телеграм-боте "Пошли сходим".
12:58:49 05-01-2026
А в нашем Брнео глухо как в таежной глубинке: 4 января вечером проехал по Ленинскому до площади Свободы- и не увидел ни одного подсвеченного поздравления "С новым годом!" и "2026". Площадь Октября "украшена" как в какай-то глухомани. От Меда до Красного какая-то серость кругом.
09:40:57 06-01-2026
Шоу Турецкого - от 5 до 7 тыс. руб.! Вот это да! Вот так "Пошли сходим"!
14:11:32 06-01-2026
А администраторам плевать, что город не выглядит празднично. Они сейчас почти все в Горном, Белокурихе, Шерегеше, Москве, за границей. Зачем здесь тратить деньги , создавая настроение кому-то, если их можно потратить на удовольствия себе?