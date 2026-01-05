От ледового шоу до литературного вечера. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

05 января 2026, 09:30, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эти выходные / Фото: amic.ru

5 января

Гастрономический мастер-класс по лепке пельменей с дегустацией

14:00

ресторация "Горная аптека"

1500 рублей

Новогоднее шоу Хора Турецкого

Именитые мастера вокала представят новогоднее шоу. Прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов, полюбившиеся авторские композиции и новинки.

18:00

ДК "Мотор"

5000–7000 рублей

6 января

Литературный вечер, посвященный рождественским стихотворениям Бродского

6 января в 16:00 Литературный театр "Шишковки" приглашает на композицию, созданную по эссе, отрывкам из интервью и стихам Иосифа Бродского. Артисты поделятся с вами мыслями и чувствами поэта, которые он переживал в контексте Рождества. Почему рождественский сюжет был так важен для Бродского и на протяжении 18 лет в Рождество он приезжал в Венецию? В Сочельник вас ждет прогулка по "Набережной неисцелимых" и по улочкам старого Ленинграда, ощущение грядущего чуда и воспоминания.

16:00

библиотека им. В.Я Шишкова

вход свободный

7 января

Выступление группы "АнимациЯ"

В Барнауле прозвучат хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома в рамках юбилейного тура "АнимациЯ 25 лет".

20:00

Lil Brazil

2200–4500 рублей

8 января

Лекции "Зимние праздники на картинах русских художников" и "Как украшали к Рождеству купеческие дома"

Арт-чаепития в недавно отреставрированном историческом особняке Суховых на рождественские темы.

18:00

Дом Сухова (Социалистический, 21)

1800 рублей

10 января

Ледовое шоу "Настоящий Щелкунчик". Билеты на шоу можно выиграть в нашей группе "ВКонтакте"

Современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана. Динамика и красота фигурного катания на коньках, яркие костюмы, чарующая музыка и световое мультимедийное шоу объединились, чтобы поведать взрослым и детям светлую историю о том, как важно верить в чудеса. Хореограф-постановщик Никита Михайлов привлек к участию в проекте действующих спортсменов по фигурному катанию – представителей лучших московских школ, победителей мировых спортивных первенств по фигурному катанию.

12:00 и 16.00

"Титов-Арена"

1600–4000 рублей

11 января

Концерт "Сан-Ремо. Из Италии с любовью"

Золотые хиты знаменитого фестиваля в "Сан-Ремо". Самый популярный европейский фестиваль подарил миру целую плеяду талантливых артистов. Музыкальные произведения из солнечной Италии в Сибири получили новую, уникальную жизнь. Горячие хиты "Сан-Ремо" исполнят лучшие голоса вокальной группы государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" в сопровождении государственного оркестра "Сибирь" под управлением Николая Комиссарова.

17:00

концертный зал "Сибирь"

900 рублей

Еще больше мероприятий на каждый день для детей и взрослых ищите в нашем телеграм-боте "Пошли сходим".