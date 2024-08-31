"Не отказался бы никто". В Барнауле на Дне города представили торт из колбасы
Необычное блюдо украшено золотой бутылкой, листьями петрушки и овощами
31 августа 2024, 12:15, ИА Амител
Торт из колбасы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле во время празднования Дня города представили аппетитный торт из колбасы, передает наш корреспондент.
Необычное блюдо находится в торговой палатке на улице Мало-Тобольской. Тортик состоит из небольших колбасок и красиво сложенных ломтиков. Украшают композицию листья петрушки, овощи, а также золотая бутылка из-под шампанского.
"От такого праздничного торта не отказался бы никто", – комментирует журналист amic.ru.
31 августа 2024 года Барнаул отмечает 294-летие. В этот праздничный день жителей и гостей города ожидает насыщенная программа.
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