Отар Кушанашвили поддержал Кологривого в конфликте с Гордоном

По его словам, ведущий давно не должен работать в кадре

12 февраля 2024, 14:17, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Заставка программы "Каково!?"

Отар Кушанашвили высказался в своей авторской программе "Каково!?" о конфликте между Александром Гордоном и Никитой Кологривым в эфире первого канала.

Кушанашвили отметил, что не является поклонником Кологривого, но в этой ситуации встанет на его сторону.

"Гордон, чья трагедия в том, что у него одно лицо на все случаи жизни, говорит Кологривому: "Если бы ты мне так рекомендовал фильм, я бы на него не пошел". Да и пошел бы ты в своей авторской программе "Каково!?"!" – заявил журналист.

Он добавил, что главной проблемой программы, в которую пришел Кологривый, является сам Гордон. По мнению Кушанашвили, этот ведущий давно не должен работать в кадре.