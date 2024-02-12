Отар Кушанашвили поддержал Кологривого в конфликте с Гордоном
По его словам, ведущий давно не должен работать в кадре
12 февраля 2024, 14:17, ИА Амител
Отар Кушанашвили высказался в своей авторской программе "Каково!?" о конфликте между Александром Гордоном и Никитой Кологривым в эфире первого канала.
Кушанашвили отметил, что не является поклонником Кологривого, но в этой ситуации встанет на его сторону.
"Гордон, чья трагедия в том, что у него одно лицо на все случаи жизни, говорит Кологривому: "Если бы ты мне так рекомендовал фильм, я бы на него не пошел". Да и пошел бы ты в своей авторской программе "Каково!?"!" – заявил журналист.
Он добавил, что главной проблемой программы, в которую пришел Кологривый, является сам Гордон. По мнению Кушанашвили, этот ведущий давно не должен работать в кадре.
16:42:37 12-02-2024
Самое крутое событе с Отаркой, когда его патлы в 90-е насильно остригли! Все остальное - телн!
20:45:04 12-02-2024
Было у другое. Но говорит об энтом низяяяя.
21:12:00 12-02-2024
Я не уважаю О. Кушанашвили. Но в данном случае согласна с ним. Гордон - не должен быть ведущим, он очень грубый, невоспитанный, даже неадекватный. Он не умеет вести диалог. 8
22:14:18 14-02-2024
Хоть кто то заткнул Гордона на передаче. Он давно должен отхватить царек нашелся