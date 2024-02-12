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Отар Кушанашвили поддержал Кологривого в конфликте с Гордоном

По его словам, ведущий давно не должен работать в кадре

12 февраля 2024, 14:17, ИА Амител

Отар Кушанашвили / Заставка программы "Каково!?"
Отар Кушанашвили / Заставка программы "Каково!?"

Отар Кушанашвили высказался в своей авторской программе "Каково!?" о конфликте между Александром Гордоном и Никитой Кологривым в эфире первого канала. 

Кушанашвили отметил, что не является поклонником Кологривого, но в этой ситуации встанет на его сторону. 

"Гордон, чья трагедия в том, что у него одно лицо на все случаи жизни, говорит Кологривому: "Если бы ты мне так рекомендовал фильм, я бы на него не пошел". Да и пошел бы ты в своей авторской программе "Каково!?"!" – заявил журналист.

Он добавил, что главной проблемой программы, в которую пришел Кологривый, является сам Гордон. По мнению Кушанашвили, этот ведущий давно не должен работать в кадре.

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Комментарии 4

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Гость

16:42:37 12-02-2024

Самое крутое событе с Отаркой, когда его патлы в 90-е насильно остригли! Все остальное - телн!

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101

20:45:04 12-02-2024

Было у другое. Но говорит об энтом низяяяя.

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Галина

21:12:00 12-02-2024

Я не уважаю О. Кушанашвили. Но в данном случае согласна с ним. Гордон - не должен быть ведущим, он очень грубый, невоспитанный, даже неадекватный. Он не умеет вести диалог. 8

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Денис

22:14:18 14-02-2024

Хоть кто то заткнул Гордона на передаче. Он давно должен отхватить царек нашелся

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