Отцу четверых погибших под Красноярском детей предъявили обвинение

По данным следователей, он обработал дом инсектицидным средством, но не соблюдал требования производителя по безопасности

03 декабря 2024, 14:18, ИА Амител

Главе отравившейся дихлофосом семьи в Красноярском крае, в которой погибло четверо детей, предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следователей, вечером 20 сентября 34-летний мужчина обработал дом инсектицидным средством. При распылении он не выполнил рекомендации производителя: они требуют прибегать к защитным мерам, длительно проветривать помещение и проводить влажную уборку поверхностей после обработки.

Отец погибших детей не задержан. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, инцидент случился 21 сентября. Супругов и их четверых детей госпитализировали после ужина пельменями. Взрослые выжили, а дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет умерли в больнице. Позже выяснилось, что причиной отравления стала не еда, а дихлофос "Варан". Мужчина распылил его во всех комнатах дома и плохо проветрил помещения, открыв только маленькую форточку.