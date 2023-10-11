Отделения "Почты России" предложили ремонтировать за счет маркетплейсов
Мера может затронуть примерно 28 тысяч отделений
11 октября 2023, 15:15, ИА Амител
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и убытков отделений "Почты России", пишет РБК.
Речь идет о населенных пунктах с населением меньше 5 тыс. жителей. Сейчас ведомство работает над формулой, по которой будет высчитываться этот платеж.
По словам министра, законопроект может затронуть примерно 28 тыс. отделений.
Также отметил, что за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах 10 млрд рублей к концу нынешнего года приведут в порядок около 2,5 тыс. отделений, а в 2024-м их число вырастет до 3,3 тыс. Но для еще более 18 тыс. отделений деньги в бюджете найти непросто.
Ранее гендиректор "Почты России" Михаил Волков в ответ на слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о финансовой дыре заявил, что финансовое положение компании сложное, но она выполняет социальные функции.
16:20:30 11-10-2023
Кто кто кто предложил? эээээ! Это Я писалл в коментах когда нытье началось о закрытии массовом почт в деревнях! Мюою идею сперли! Маскут? Тоже русский? ясно.....
16:23:56 11-10-2023
добавление к прошлому моему посту, для начала, как тоже писал уже, пусть научатся работать хотябы до 8 вечера. Вот отделение почты во Власихе по адресу Мамонтова, 56 с какого попугая работает до 5 вечера? Для кого? только для пенсионеров? Я работаю тоже до 17:00 и чисто физически не могу успеть забрать посылку там, даже если там откроют маркетплейс. Мне тут с китая товар пришел, пришлось с работы отпрашиваться чтобы забрать. Не хотят они работать, отсюда и нет заработка. На выдаче пенсии - не прожить. Мир жесток, кто крутится - тот кушает.
20:03:58 11-10-2023
Гость (16:23:56 11-10-2023) добавление к прошлому моему посту, для начала, как тоже писа... А вот 49 почта в Барнауле из-за Ozonа работает до 20, но по субботам начинает с 11 часов. Это как? Видимо, не хотят начальнички платить работникам за переработку, чтобы почта открывалась, как положено, в 8 часов.
16:31:08 11-10-2023
Врет, как дышит. Совсем не выполняются социальные обязательства "Почтой России" - не носятся пенсии, пособия, корреспонденция. Ему врут, а он нам врёт.
23:52:16 11-10-2023
гость (16:31:08 11-10-2023) Врет, как дышит. Совсем не выполняются социальные обязательс... Пенсионеры стоят в очереди в отделении №37 (Барнаул)по часу, почтовички отказываются обслуживать, только после всех иных посетителей. Хотя ПФР перечисляет им деньги до начала месяца, Почта России начинает выплаты через несколько дней. Почта "крутит" деньги пенсов, зарабатывает на этом и в то же время относятся к пожилым просто безобразно. Когда пенсионеры посмели возмутиться, заведующая и оператор так, орали на них (вдвоём, во всё горло), как в советское время не позволяли себе даже продавцы в магазинах! Пенсы покорно ждали, а почтовые работники демонстративно медленно обслуживали представительницу какой-то организации, посылающую письма. Причем письма принимались у неё без паспорта (что категорически запрещено законом), просто записывали данные женщины с её слов.
10:24:35 12-10-2023
Гость (23:52:16 11-10-2023) Пенсионеры стоят в очереди в отделении №37 (Барнаул)по часу,... Почта вообще то и должна в первую очередь письмами заниматься. Получить пенсию, оплатить квартиру можно разными способами, а письма только по почте
17:02:34 11-10-2023
в Алтайке все не могут крыльцо сделать, уже больше года, на фига старое убирали , двери заменили бы и нормально было, а теперь даже пандуса нет!