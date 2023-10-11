Отделения "Почты России" предложили ремонтировать за счет маркетплейсов

Мера может затронуть примерно 28 тысяч отделений

11 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: pochta.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и убытков отделений "Почты России", пишет РБК.

Речь идет о населенных пунктах с населением меньше 5 тыс. жителей. Сейчас ведомство работает над формулой, по которой будет высчитываться этот платеж.

По словам министра, законопроект может затронуть примерно 28 тыс. отделений.

Также отметил, что за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах 10 млрд рублей к концу нынешнего года приведут в порядок около 2,5 тыс. отделений, а в 2024-м их число вырастет до 3,3 тыс. Но для еще более 18 тыс. отделений деньги в бюджете найти непросто.

Ранее гендиректор "Почты России" Михаил Волков в ответ на слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о финансовой дыре заявил, что финансовое положение компании сложное, но она выполняет социальные функции.