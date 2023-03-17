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Отец барнаульского школьника прислал учителю сообщение с угрозами

В учебном заведении отметили, что родители часто ведут себя по-хамски, пытаясь защитить своих детей

17 марта 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле отец ученика одной из школ отправил социальному педагогу голосовое сообщение с нецензурными выражениями и угрозами расправы, пишет "КП-Барнаул".

Накануне сын мужчины повздорил с другим учеником и толкнул в лужу. Педагог позвонила родителям мальчика и попросила принять меры. После этого получила сообщение, в котором отец школьника заявил, что сын должен был не только в лужу бросить, но и избить соперника.

"Его (…) обозвали всяко, правильно он сделал – по (...) надо было дать, (...), а не в лужу кинуть этого урода. (...), моего сына будут (...) чмом обзывать, (...), серым, (...), а он будет идти обосранный, что ли? Да молодец (...), так и надо, (...), всех (...). И (...) якать, (...) открывать", – объяснил барнаулец свою позицию.

В конце сообщения мужчина высказал угрозу расправой.

"(...) завтра приду, всех (...) там (...)", – предупредил учителя отец мальчика.

Как отмечает издание, социальный педагог собирается подать заявление в полицию. В школе отметили, что подобные ситуации уже происходили, – родители регулярно проявляют агрессию, заступаясь за своих детей.

"Здесь речь идёт даже не о конфликте учеников, а том, как взрослые ведут себя по отношению к школе", – отметили педагоги.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запретит травлю учителей.

Комментарии 34

  • Если бы вы знали, что в родительских чатах про учителей пишут и как их называют(((
    17 марта, Гость   Ответить
  • Стыдно за профессию...Бедные учителя!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ужас...
    17 марта, Гость   Ответить
  • может хоть один пацан не союнтяем а женских колготках вырастет? поддерживаю родителя. обижают? дай сдачи! так, чтобы желание обижать отпало навсегда. по другому- никак. кстати, сдачу можно дать словестно. и этому родители тоже должны научить. чтобы как песнь из души вырвалось, а обидчик загрустил.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Если бы вы знали, что в родительских чатах про учителей пишут и как их называют(((" ---- Гость, ребенок учился в трех разных классах. Т.е. есть опыт общения в трёх родительских чатах с разным составом родителей. И везде, наоборот, родители даже перехваливают учителей, буквально возводя их на пьедестал. Постоянные сборы денег на подарки учителям по любому поводу. И как будто соревнование, кто больше ценит классного руководителя.
    17 марта, Гость   Ответить
  • сдачу можно дать словестно. и этому родители тоже должны научить. - словесно. И да - такой родитель уже, скорее всего, научил. Судя по его письменам.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "поддерживаю родителя" --- Гость, вы сейчас БЫДЛО поддерживаете. Утырка с замашками урка. Вы очнитесь уже - ЧТО вы поддерживаете.
    17 марта, Гость   Ответить
  • НИКТО не имеет права оскорблять другого человека. Будет здорово, если учитель напишет заявление и такого позорного родителя привлекут к ответственности. Агрессия порождает агрессию и ничего больше.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Если ребёнка оскоробили нецензурно унизили, педагог не вмешался в конфликт- итог- ребёнок вынужден сам за себя постоять! Мы все учились в школе , знает что такое травля , и лишь единицы могут дать сдачи! Остальные вырастают с кучей комплексов
    17 марта, Гость   Ответить
  • Так почему этот социальный педагог не разбирается с другим мальчиком и его родителями? Если он позволяет себе оскорбления в адрес другого их ученика? Или это другое? И вообще, этот педагог повела себя как-то непедагогично, сразу заявление в полицию. Доносчица. Как подарочки принимать, да денежки собирать с родителей, тут они первые, а как разобраться по человечески - они слишком занятые и вообще, им мало платит. Потому нынешних учителей и презирают.
    17 марта, Гость   Ответить
  • поддерживаю родителя. обижают? дай сдачи---А причем тут угрозы учителю???? За слова то отвечать надо.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "...Если ребёнка оскоробили нецензурно унизили, педагог не вмешался в конфликт- итог- ребёнок вынужден сам за себя постоять! Мы все учились в школе , знает что такое травля , и лишь единицы могут дать сдачи! Остальные вырастают с кучей комплексов..." - у этих социальных педагогов только попроси вмешаться в конфликт. Они сразу становятся "слишком занятые", "им мало платят " и что еще в их репертуаре, ах да, они "одни на всю школу". Их гнать надо оттуда, от них никакого толку, только зарплату получают. Да еще вот такие альтернативно одаренные как в статье, доносы в полицию на родителей пишут, позорницы! Скорее всего пацана травили, а эта пЕдагог ничего не делала, зад..ницу просиживала в кабинете.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гнать такого педагога из школы надо. Она должна была погасить конфликт, а вместо этого, наоборот, его раздувает. Обиженка.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, сколько лет ученикам?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да еще вот такие альтернативно одаренные как в статье, доносы в полицию на родителей пишут, позорницы! ----Поддерживаю, надо было по понятиям разбираться
    17 марта, Гость   Ответить
  • откройте пожалуйста первую букву в первых скобках
    17 марта, Гость   Ответить
  • откройте пожалуйста первую букву в первых скобках--- да там понятно.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вы сейчас серьезно? Пацаны подрались. Педагог отреагировала и сообщила родителям. Папаша решил, что он красавчик и обматерил педагога. И вы считаете, что он прав????
    17 марта, Гость   Ответить
  • "...Вы сейчас серьезно? Пацаны подрались. Педагог отреагировала и сообщила родителям. Папаша решил, что он красавчик и обматерил педагога. И вы считаете, что он прав????..." - ну мы не знаем, как она ему писала и что. Возможно начала угрожать постановкой на учет или еще что-то в этом роде. Возможно, что конфликт длится уже давно, и поэтому отец так среагировал. А она воспользовалась возможностью. Возможно, что выводила на эмоции специально по заказу директора.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Государство присвоило учителям статус наемных работников, оказывающих образовательные услуги, отсюда и вытекающие последствия.
    17 марта, Гость   Ответить
  • ну мы не знаем---- вы сейчас додумали... Возможно то, возможно сё... По сути нам известно, что подрались пацаны. Учительница позвонила родителям и попросила провести беседу о недопустимости такого поведения ( и я не думаю, что она это делала используя мат). А в ответ получила нецензурщину.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Батя конечно урод А пацан красавчик Пусть эти социальные педагоги объяснят возбуждённым девочкам и полупокерным мальчикам, что за языком нужно следить, иначе от уважающий себя мальчиков можно по ранетке получить
    17 марта, Гость   Ответить
  • Как сильно меняются нравы. Я в 90-е учился в 121 школе, там физрук дружил с моей одноклассницей (но не директор, который тоже был физрук), а мы с классным руководителем водку в походах пили. За школой постоянно драки происходили, полшколы выходило на улицу, вставало кругом и подпинывало драчунов.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Папашка - типичный баранаулец. Такие постоянно хамят окружающим, на дорогах в машинах подрезают, пешеходов не пропускают, в магазинах, везде, где им не дают отпор. Да и большинство комментаторов, похоже такие же. Избыдлился народ.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Это ужас, как много быдла среди комментаторов... которые одобряют агрессивное поведение и нецензурную брань. Это деградация общества, это бескультурие и превращение в животных. И эти быдло живет по соседству с нормальными людьми.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Родители подобных моральных уродов позже на себе испытают " любовь" своих деток. Мне уже их жалко.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Вы себя слышите?!Вы в ситуацию вдумываетесь?! Педагог заявление написала, т.к в её адрес посыпались нецензурные слова и угрозы. До каких пор учителя будут терпеть это? Есть статья за оскорбление официального лица. Всё правильно сделал педагог.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Такого родителя конечно на кичу бросить пора, чтобы там его поучили вежливости. Я считаю учитель - должен иметь неприкосновенность.
    17 марта, Гость   Ответить
  • И эти быдло живет по соседству с нормальными людьми.+++ И ты с ним здороваешься каждый день. А по праздникам еще и выпиваешь. И чем ты от этого быдла отличаешься?
    17 марта, Гость   Ответить
  • В Барнауле отец ученика одной из школ отправил социальному педагогу голосовое сообщение с нецензурными выражениями и угрозами расправы... Ну и что тут думать? Угрозы и оскорбления налицо. Заявление в полицию и пусть несколько годиков этот "папаша" подумает как правильно воспитывать свое чадо.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, что напишут те, кто поддерживает отца, когда выяснится что это его отпрыск "травил" и унижал того, кто оказался в луже? Похоже большинство отписавшихся не далеко ушли от школьников раз сразу поверили ребенку такого отца. Нормальный человек сначала попытается разобраться в ситуации, если его ребенок сказал правду, то поговорить с отцом второй стороны конфликта, в крайнем случае сделать с ним то, что обещал сделать в школе, а не угрожать педагогу. А судя по сообщению папаша далеко не нормальный человек. Из чего можно сделать вывод о поведении его сына! Да и учителя в школе тоже, скорее всего, в курсе кто над кем издевался, поэтому и было предложено поговорить с сыном.
    18 марта, Гость   Ответить
  • Как всегда статью написали по заказу и вообще не за тронули вопрос конфликта. Прежде чем писать комментарии нужно знать всю подноготную и тогда уже решать кто прав, а кто виноват
    18 марта, Гость   Ответить
  • "А по праздникам еще и выпиваешь. И чем ты от этого быдла отличаешься?" --- Гость, я не пью алкоголь, мне он не нравится. Свои дурацкие догадки оставь при себе.
    18 марта, Гость   Ответить
  • В наше время таких драчунов вызывали к директору с родителями и там разбирались по существу. А тут сразу виноватым сделали того, кто дал сдачу. Вполне закономерно отец и послал этого соц.работника. Тут надо всех приглашать и разбираться, а не виновными заочно кого-то делать
    18 марта, Гость   Ответить
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