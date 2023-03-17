Отец барнаульского школьника прислал учителю сообщение с угрозами

В учебном заведении отметили, что родители часто ведут себя по-хамски, пытаясь защитить своих детей

17 марта 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле отец ученика одной из школ отправил социальному педагогу голосовое сообщение с нецензурными выражениями и угрозами расправы, пишет "КП-Барнаул".

Накануне сын мужчины повздорил с другим учеником и толкнул в лужу. Педагог позвонила родителям мальчика и попросила принять меры. После этого получила сообщение, в котором отец школьника заявил, что сын должен был не только в лужу бросить, но и избить соперника.

"Его (…) обозвали всяко, правильно он сделал – по (...) надо было дать, (...), а не в лужу кинуть этого урода. (...), моего сына будут (...) чмом обзывать, (...), серым, (...), а он будет идти обосранный, что ли? Да молодец (...), так и надо, (...), всех (...). И (...) якать, (...) открывать", – объяснил барнаулец свою позицию.

В конце сообщения мужчина высказал угрозу расправой.

"(...) завтра приду, всех (...) там (...)", – предупредил учителя отец мальчика.

Как отмечает издание, социальный педагог собирается подать заявление в полицию. В школе отметили, что подобные ситуации уже происходили, – родители регулярно проявляют агрессию, заступаясь за своих детей.

"Здесь речь идёт даже не о конфликте учеников, а том, как взрослые ведут себя по отношению к школе", – отметили педагоги.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запретит травлю учителей.