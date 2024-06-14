Отец Филиппа Киркорова отдал мошенникам 3,5 млн рублей

Деньги он занял "успешному бизнесмену"

14 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

92-летний народный артист Бедрос Киркоров не может вернуть 3,5 млн рублей, которые он одолжил "успешному бизнесмену" Санасару Басенцяну в июне прошлого года. Об этом сообщает Shot.

В расписке указано, что Басенцян должен был вернуть долг до 10 октября 2023 года. Однако в марте 2024-го он был признан банкротом, а на него не было оформлено никакого имущества или банковских счетов.



"Есть все основания полагать, что Басенцян не планировал отдавать долг. Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся", – сказал адвокат.

Киркоров написал на него заявление в полицию по статье "Мошенничество", требуя привлечь к ответственности.