Отец певца Шарлота назвал глупостью поступок сына с сожжением паспорта

Мужчина признался, что не знает, когда сын занял такую позицию по отношению к своей стране, потому что они давно не живут вместе

22 ноября 2023, 16:33, ИА Амител

Отец певца Шарлота сказал, что сожжение российского паспорта его сыном было не более чем глупостью. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами телеканала "360".

Мужчина признался, что не знает, когда сын занял такую позицию по отношению к своей стране, потому что они давно не живут вместе. Кроме того, больше года они не виделись, ведь Шарлот уехал за границу.

Отец музыканта отметил, что переживает за сына, однако комментировать возможное наказание за сожжение паспорта он не стал.

"Я не юрист, не знаю, какое предусмотрено наказание за такие проступки. Будет арест, будем смотреть, чем помочь. Пока я смотрю, что будет дальше", – пояснил мужчина.Правоохранители, по его словам, с ним не связывались.

Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела. Молодой человек уже принес извинения за свой поступок.