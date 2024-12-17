Отец Яниса Тиммы обвинил Седокову в разладе его отношений с сыном

Он не исключает, что причиной самоубийства баскетболиста стала его бывшая жена

17 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350

Латвийский баскетбольный тренер Райтис Тимма, отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы, назвал причиной плохих отношений с сыном его бывшую супругу Анну Седокову. Об этом пишет StarHit.

По словам Райтиса, последний раз он общался с сыном "месяца полтора назад". Длительное время они не связывались из-за Седоковой. При этом отец спортсмена не исключил, что причиной его смерти также могла стать бывшая жена.

Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.

Mash писал, что подписчики Седоковой в комментариях на ее странице требовали проверить исполнительницу по статье о доведении до самоубийства. Некоторые комментаторы напоминали, что Тимма ушел к певице от беременной жены.