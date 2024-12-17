НОВОСТИПроисшествия

Отец Яниса Тиммы обвинил Седокову в разладе его отношений с сыном

Он не исключает, что причиной самоубийства баскетболиста стала его бывшая жена

17 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350
Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350

Латвийский баскетбольный тренер Райтис Тимма, отец покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы, назвал причиной плохих отношений с сыном его бывшую супругу Анну Седокову. Об этом пишет StarHit.

По словам Райтиса, последний раз он общался с сыном "месяца полтора назад". Длительное время они не связывались из-за Седоковой. При этом отец спортсмена не исключил, что причиной его смерти также могла стать бывшая жена.

Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.

Mash писал, что подписчики Седоковой в комментариях на ее странице требовали проверить исполнительницу по статье о доведении до самоубийства. Некоторые комментаторы напоминали, что Тимма ушел к певице от беременной жены.

Происшествия

Комментарии 2

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Гость

19:18:16 17-12-2024

Люди без рук без ног за жизнь цепляются
А этот из за куска телятины, не первой свежести боты задвинул...
Бате помолчать нужно, а не кашолку хаять.

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Musik

19:55:40 17-12-2024

Гость (19:18:16 17-12-2024) Люди без рук без ног за жизнь цепляются А этот из за кус... Может он стеснялся на таком уазике ездить?
Химки, все-таки, не Барнаул какой.

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