Седокову призвали проверить по статье о доведении до самоубийства

Певице припомнили, что она увела из семьи покончившего с собой супруга

17 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Анна Седокова / Источник: vk.com/annsedokova

Подписчики певицы Анны Седоковой требуют проверить ее по статье о доведении до самоубийства после того, как ее экс-супруг Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает канал, некоторые комментаторы припоминают Седоковой, что именно она увела Тимму из семьи – ради нее в 2019 году он бросил беременную супругу. Сама артистка заявляла, что отношения со спортсменом были сложными и они много раз расставались, объявляли о разводе, а после сходились.

Часть подписчиков же просят оставить певицу в покое. По их мнению, спортсмен поступил ужасно, покончив с собой в день рождения бывшей супруги. Артистка уже закрыла комментарии.

Напомним, что суд развел Тимму и Седокову 9 декабря. Они пробыли вместе четыре года. Сам баскетболист в последние месяцы писал депрессивные посты.

Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.