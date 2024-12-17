Седокову призвали проверить по статье о доведении до самоубийства
Певице припомнили, что она увела из семьи покончившего с собой супруга
17 декабря 2024, 16:50, ИА Амител
Подписчики певицы Анны Седоковой требуют проверить ее по статье о доведении до самоубийства после того, как ее экс-супруг Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечает канал, некоторые комментаторы припоминают Седоковой, что именно она увела Тимму из семьи – ради нее в 2019 году он бросил беременную супругу. Сама артистка заявляла, что отношения со спортсменом были сложными и они много раз расставались, объявляли о разводе, а после сходились.
Часть подписчиков же просят оставить певицу в покое. По их мнению, спортсмен поступил ужасно, покончив с собой в день рождения бывшей супруги. Артистка уже закрыла комментарии.
Напомним, что суд развел Тимму и Седокову 9 декабря. Они пробыли вместе четыре года. Сам баскетболист в последние месяцы писал депрессивные посты.
Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся. Исполнительница прокомментировала ситуацию и заявила, что главное сейчас – уберечь сына от информации о произошедшем.
18:02:03 17-12-2024
Хорошая.
18:15:58 17-12-2024
Подписчики, а какое ваше, песье, дело, как пара взрослых человек живет? По субботам работают? Или пост не блюдут? Вы куда лезете со своими тараканами?
19:21:58 17-12-2024
Проверить и усыпить ?
09:38:26 18-12-2024
Отчетливо прослеживается очень низкая социальная ответственность