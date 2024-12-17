Она попросила помочь ей оградить сына от информации о произошедшем

17 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Певица Анна Седокова прокомментировала самоубийство своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Видеообращение к подписчикам опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи Седокова плачет и просит помочь ей "спасти" сына от информации о произошедшем.

"Я всю жизнь не понимала, как люди, у которых такое происходит в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок. Он маленький. Он ничего не должен знать", – сказала она.

При этом певица подчеркнула, что ее фанаты не представляют, в каком "аду" она жила в последнее время.

Напомним, что суд развел Тимму и Седокову 9 декабря. Певица заявляла, что за четыре года совместной жизни они расставались "раз двадцать".

Минувшей ночью тело баскетболиста обнаружили в московской гостинице. На телефоне, который лежал рядом, была заставка с просьбой позвонить Седоковой и сообщить о случившемся.