Оторвало руль. 15-летнего самокатчика сбили в Барнауле
ДТП случилось на пересечении Балтийской и Ускова
21 июля 2023, 07:50, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле 20 июля сбили 15-летнего парня, который ехал на электросамокате.
В паблике "В курсе 22" отметили, что все случилось на пересечении улиц Балтийской и Ускова. От удара у самоката оторвало руль с передним колесом, а сам несовершеннолетний, со слов очевидцев, ударился головой и сломал руку.
Какой именно транспорт сбил подростка и при каких обстоятельствах, не уточняется.
Ранее рассказали, как Госавтоинспекция Барнаула ловит самокатчиков-нарушителей и за что их штрафуют.
08:25:57 21-07-2023
Транспорта слишком много.
09:27:48 21-07-2023
и не говорите. Иной раз смотришь - попа как тазик и все равно на самокате едет. Ну пройдись ты пешком, растряси жиры немного... С машинами тоже самое, 500 м пройти не могут
10:45:09 21-07-2023
На пешеходном переходе велосипедист или самокатчик обязан слезть со своего железного коня, и ведя его руками, пешком перейти дорогу. А то разъездились, не снижая скорости, по зебре. Заставить родителей пацана оплатить полностью ущерб автомобилисту.
10:52:14 21-07-2023
Каждый день встречаю 30-летнего полного парня на переходе у нового рынка на арендованном самокате
11:01:58 21-07-2023
Уже сделайте что-нибудь с самокатчиками!!! Сколько проблем с ними!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Беда современности!