Оторвало руль. 15-летнего самокатчика сбили в Барнауле

ДТП случилось на пересечении Балтийской и Ускова

21 июля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 20 июля сбили 15-летнего парня, который ехал на электросамокате.

В паблике "В курсе 22" отметили, что все случилось на пересечении улиц Балтийской и Ускова. От удара у самоката оторвало руль с передним колесом, а сам несовершеннолетний, со слов очевидцев, ударился головой и сломал руку.

Какой именно транспорт сбил подростка и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Ранее рассказали, как Госавтоинспекция Барнаула ловит самокатчиков-нарушителей и за что их штрафуют.