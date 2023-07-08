Барнаульские подростки катались на электросамокатах прямо по дорогам

Водители были этим недовольны

08 июля 2023, 18:30, ИА Амител

Кадр: "Катунь 24"

В Барнауле подростки в нарушение ПДД катаются на электросамокатах прямо по проезжей части, пишет "Катунь 24".

"Автомобилисты сигналили самокатчикам и громко ругали их, поскольку молодые люди мешали движению и создавали аварийную ситуацию", – сообщило издание 7 июля.

Где именно запечатлели описываемый случай, не уточняется. Но, судя по кадру, речь может идти об улице Северо-Западной.

Ранее врач краевой БСМП Евгений Черданцев рассказал, какие травмы чаще всего получают самокатчики. По его словам, нынешним летом они поступают в медучреждение "практически каждый день".

Также напомним, что с 1 марта в России начали действовать правила, которые обязаны соблюдать все самокатчики. Ознакомиться с ними можно здесь.

За нарушение ПДД любителям покататься на электросамакатах могут выписать штраф в размере 800 рублей. Как сообщали amic.ru в барнаульской Госавтоинспекции, к концу мая горожанам выписали уже около 300 таких штрафов.