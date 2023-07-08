Барнаульские подростки катались на электросамокатах прямо по дорогам
Водители были этим недовольны
08 июля 2023, 18:30, ИА Амител
В Барнауле подростки в нарушение ПДД катаются на электросамокатах прямо по проезжей части, пишет "Катунь 24".
"Автомобилисты сигналили самокатчикам и громко ругали их, поскольку молодые люди мешали движению и создавали аварийную ситуацию", – сообщило издание 7 июля.
Где именно запечатлели описываемый случай, не уточняется. Но, судя по кадру, речь может идти об улице Северо-Западной.
Ранее врач краевой БСМП Евгений Черданцев рассказал, какие травмы чаще всего получают самокатчики. По его словам, нынешним летом они поступают в медучреждение "практически каждый день".
Также напомним, что с 1 марта в России начали действовать правила, которые обязаны соблюдать все самокатчики. Ознакомиться с ними можно здесь.
За нарушение ПДД любителям покататься на электросамакатах могут выписать штраф в размере 800 рублей. Как сообщали amic.ru в барнаульской Госавтоинспекции, к концу мая горожанам выписали уже около 300 таких штрафов.
22:39:39 08-07-2023
В левом ряду едет *facepalm.jpg* Альтернативная трактовка ПДД: мешает движению и создаёт аварийную ситуацию, двигаясь медленнее потока. Раз уж выехал в левый ряд — пускай уж едет со скоростью 50 – 60 км/ч. А мы со стороны посмотрим, как доедет до первой кочки без подвески и защиты. Премию Дарвина можете уже начинать заполнять. Если что, на правах шутки, но это не значит, что мужик совсем берега не попутал.
06:50:05 09-07-2023
Вот чудеса то.