Ответ от России будет. Какие заявления сделал Путин по поводу подрыва Крымского моста

Глава государства назвал теракт бессмысленным преступлением, так как мост давно не используется для военных перевозок

18 июля 2023, 01:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия готовит свой ответ за подрыв Крымского моста, этим вопросом сейчас занимается Минобороны. Такое заявление во время совещания вечером 17 июля сделал президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что это жестокое и бессмысленное преступление, в результате которого погибла семейная пара и получил ранения их ребенок, – не что иное, как очередной террористический акт киевского режима. Кроме того, он не имел смысла, так как мост давно не используется в военных целях. Рассказываем, о чем еще говорил президент, а также какие заявления сделали участники этого совещания.

О чем говорил Путин во время совещания по подрыву Крымского моста?

Президент сообщил, что с учетом того, что на Крымском мосту произошел уже второй теракт, от руководителей силовых ведомств он ждет конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта.

Людям, которые из-за перекрытия движения по мосту оказались в трудном положении, он поручил оказать всестороннюю помощь. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов. Их необходимо бесплатно обеспечивать водой, горячим питанием, установить дополнительные туалеты, организовать медицинские пункты для оказания помощи, а также парковки, чтобы избежать скопления автомобилей, если таких объектов не хватает.

"Из-за теракта серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", – сказал Владимир Путин.

Когда восстановят движение по Крымскому мосту?

Из доклада заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который возглавляет комиссию по Крымскому мосту и работает на месте ЧП, стало известно, что один из пролетов моста замене не подлежит, еще один, в направлении Керчи, пострадал, но частично. После первого обследования водолазами выяснилось, что повреждения опор моста не произошло. Поэтому движение по автомобильной части сооружения планируют восстановить уже ночью 18 июля.

"Мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии. Планируем сегодня до 24 часов завершить укрепление пострадавшей опоры, установить заграждение и частичное световое освещение. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, ночью по одной полосе в реверсивном режиме начнем пропускать легковые автомобили", – сообщил Хуснуллин.

Он добавил, что полностью двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

"Приняты решения по организации движения автомобилей альтернативными сухопутными маршрутами через территории новых регионов. Их правительствам даны поручения по обеспечению топливом и всем необходимым на всей протяженности маршрута. Организовано информирование автомобилистов об альтернативном маршруте", – рассказал докладчик.

Марат Хуснуллин также сообщил, что в результате подрыва незначительно пострадал один путь железнодорожной части Крымского моста, по остальным участкам движение поездов уже возобновили.

О чем еще доложили президенту участники совещания?

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту, что на Керченской паромной переправе сейчас задействовано семь паромов и принимаются все меры по ликвидации очередей. Люди обеспечены всем необходимым.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что переправы в Крым ожидают 750 легковых автомобилей. Во всех – жители полуострова.