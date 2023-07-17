Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время

По предварительной информации, опоры моста не пострадали

17 июля 2023, 20:41, ИА Амител

Крымский мост после ЧП 17 июля / Фото: t.me/bazabazon

Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымскому мосту примут в ближайшие часы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что, по предварительной информации, опоры моста не пострадали. Сейчас водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

"Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", – сказал Хуснуллин.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации. Хуснуллин отправился на место происшествия по поручению президента России Владимира Путина. О том, что известно о взрыве, – в материале amic.ru.