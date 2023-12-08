Общение главы государства будет весьма "продолжительным и содержательным", сообщал ранее Дмитрий Песков

08 декабря 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Прямая линия Владимира Путина, в ходе которой он ответит на вопросы россиян, пройдет 14 декабря. Общение совместит два формата – прямой линии и большой ежегодной пресс-конференции. Прием вопросов стартовал 1 декабря. Что известно о прямой линии и как отправить послание главе государства – в материале amic.ru.

Как пройдет прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года?

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в объединенном формате. А поэтому в этот день Владимир Путин ответит как на вопросы журналистов, так и обычных жителей. Во время прямой линии глава государства будет в прямом эфире отвечать на заранее присланные вопросы граждан и отдавать соответствующие поручения по решению проблем уполномоченным лицам. Как рассказала сотрудник центра обработки обращений Татьяна Васильева, основными темами обращений в этом году стали социальная политика – пенсии, льготы, на втором месте – здравоохранение, жилье, далее – ЖКХ.

Помимо прямой линии, в этот день пройдет и пресс-конференция по итогам года. В студии будут присутствовать журналисты изданий разного уровня: региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве. В ходе пресс-конференции президент, предположительно, озвучит основные экономические и социальные показатели, после чего журналисты смогут задать вопросы.

Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию?

Сделать это можно несколькими способами:

по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-200-40-40;

через бесплатное СМС на номер 0-40-40;

через сайт moskva-putinu.ru – письменно или в видеоформате;

через мобильные приложения;

в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в спецгруппах "Итоги года с Владимиром Путиным".

Во сколько начнется прямая линия Владимира Путина?

Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени.

Сколько продлится "онлайн-встреча" с президентом?

Пока неизвестно, сколько продлится прямая линия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь уточнил, что она будет весьма "продолжительной и содержательной".

Будет ли трансляция прямой линии Путина и где ее можно будет посмотреть?

Трансляцию выступления Путина будут вести федеральные телеканалы, такие как Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы.

Президент ответит на все вопросы?

Нет, на прямую линию президента поступают тысячи обращений из всех регионов страны. Понятно, уложиться в несколько часов глава государства физически не сможет. Но организаторы обещают, что вопросы, которые не попадут в эфир, без ответа не останутся.

Кстати, отправить послание президенту можно не только перед прямой линией. Такая возможность у жителей страны есть в любое время. В электронной форме подать предложение, заявление или жалобу можно через сайт letters.kremlin.ru. В обращении обязательно следует указать свои фамилию, имя и отчество, а также адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. Человек может выбрать, кому отправить вопрос: главе государства, его администрации или должностному лицу администрации. Также можно прийти в приемную президента, чтобы передать свое обращение. Приемные есть во всех федеральных округах страны, найти их адрес в своем регионе можно на официальном сайте Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций.