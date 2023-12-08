Ответит каждому. Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию – 2023?
Общение главы государства будет весьма "продолжительным и содержательным", сообщал ранее Дмитрий Песков
08 декабря 2023, 14:12, ИА Амител
Прямая линия Владимира Путина, в ходе которой он ответит на вопросы россиян, пройдет 14 декабря. Общение совместит два формата – прямой линии и большой ежегодной пресс-конференции. Прием вопросов стартовал 1 декабря. Что известно о прямой линии и как отправить послание главе государства – в материале amic.ru.
Как пройдет прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года?
В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в объединенном формате. А поэтому в этот день Владимир Путин ответит как на вопросы журналистов, так и обычных жителей. Во время прямой линии глава государства будет в прямом эфире отвечать на заранее присланные вопросы граждан и отдавать соответствующие поручения по решению проблем уполномоченным лицам. Как рассказала сотрудник центра обработки обращений Татьяна Васильева, основными темами обращений в этом году стали социальная политика – пенсии, льготы, на втором месте – здравоохранение, жилье, далее – ЖКХ.
Помимо прямой линии, в этот день пройдет и пресс-конференция по итогам года. В студии будут присутствовать журналисты изданий разного уровня: региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве. В ходе пресс-конференции президент, предположительно, озвучит основные экономические и социальные показатели, после чего журналисты смогут задать вопросы.
Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию?
Сделать это можно несколькими способами:
- по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-200-40-40;
- через бесплатное СМС на номер 0-40-40;
- через сайт moskva-putinu.ru – письменно или в видеоформате;
- через мобильные приложения;
- в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" в спецгруппах "Итоги года с Владимиром Путиным".
Во сколько начнется прямая линия Владимира Путина?
Общение главы государства с жителями страны начнется в 12:00 по московскому времени.
Сколько продлится "онлайн-встреча" с президентом?
Пока неизвестно, сколько продлится прямая линия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь уточнил, что она будет весьма "продолжительной и содержательной".
Будет ли трансляция прямой линии Путина и где ее можно будет посмотреть?
Трансляцию выступления Путина будут вести федеральные телеканалы, такие как Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы.
Президент ответит на все вопросы?
Нет, на прямую линию президента поступают тысячи обращений из всех регионов страны. Понятно, уложиться в несколько часов глава государства физически не сможет. Но организаторы обещают, что вопросы, которые не попадут в эфир, без ответа не останутся.
Кстати, отправить послание президенту можно не только перед прямой линией. Такая возможность у жителей страны есть в любое время. В электронной форме подать предложение, заявление или жалобу можно через сайт letters.kremlin.ru. В обращении обязательно следует указать свои фамилию, имя и отчество, а также адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ. Человек может выбрать, кому отправить вопрос: главе государства, его администрации или должностному лицу администрации. Также можно прийти в приемную президента, чтобы передать свое обращение. Приемные есть во всех федеральных округах страны, найти их адрес в своем регионе можно на официальном сайте Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций.
16:06:49 08-12-2023
не могу послать письмо Президенту по адресу Москва-Путину.рф комп. ; что-то не так с адресом
01:16:31 09-12-2023
юрий харитонов (16:06:49 08-12-2023) не могу послать письмо Президенту по адресу Москва-Путину.рф... То же самое-зарегистрироваться не получается, якобы через сбой пароля к аккаунту. А по тлф механически дается всего минута -на представление и сам текст., попробовал-невозможно.
05:39:54 11-12-2023
Гость (01:16:31 09-12-2023) То же самое-зарегистрироваться не получается, якобы через сб... Я тоже не могла отправить - зашла в Одноклассники и... отправила.12
16:23:19 08-12-2023
Исключить из пункта 1 статьи 24.7. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ слова «Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для регионального оператора». Оператор выставляет владельцам частных домов счета за оплату вывоза мусора в зимний период, когда там никто не проживает. По России таких владельцев миллионы.
16:47:33 08-12-2023
В телеграмм канале "Путь домой" многие пишут вопрос на тему "когда мобилизованных вернут домой насовсем?" интересно прозвучит ли этот вопрос в эфире.
22:10:30 08-12-2023
Сергей (16:47:33 08-12-2023) В телеграмм канале "Путь домой" многие пишут вопрос на тему ... Сомнительно
19:55:41 08-12-2023
Это кто то прочтет?..
19:56:21 08-12-2023
Владимиру Владимировичу Путину от неработающего пенсионера Титова Владимира Алексеевича Проживающего по адресу: Москва, ул. Салтыковская 37, корп. 1, кв.118. Тел. +7 916 300-00-28 Email: 215419@rambler.ru Письмо Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вашей помощи в моей непростой ситуации, а именно посодействовать в возвращение моего единственного жилья в мою собственность, которое я поддавшись на обман сына, будучи в потерянном состоянии, после смерти своей мамы, подписал ему дарственную на своё единственное жильё, в надежде на его поддержку и всякого рода помощь, но после подписания договора дарения, после того как прошёл год, когда я мог свободно обжаловать и расторгнуть договор, одаряемый забыл, что у него есть отец и больше я его не видел и не слышал, своими непотребными действиями он довёл меня до инфаркта. У нас не существует закона о защите пенсионеров когда они подписывают договор дарения на свое ЕДИНСТВЕННОЕ жильё, будь то родственникам или кому либо ещё, потом дарителей могут ПРОДАТЬ вместе с подаренной квартирой, и уже новый собственник выписывает пенсионера на улицу как не члена его семьи. Прошу рассмотреть эту ситуацию и внести изменение в законодательство, что бы люди после 60-ти лет, подписавшие договор дарения на ЕДИНСТВЕННОЕ жильё, могли расторгнуть его в любое время, если обратились в суд с таким заявлением, если такая сделка была проведена без участия нотариуса и без соответствующих справок, а не имели жестких рамок срока давности в один год после подписания Мне 69 лет. Суд за судом я проигрываю. Суд на стороне одаряемого не смотря на то, что в тяжёлое для страны время он бежал в Грузию, так как в законодательной базе нет прав и поправок у таких беззащитных как я. Умоляю Вас, Уважаемый Владимир Владимирович, помогите мне вернуть моё единственное жильё в мою собственность.
20:24:32 08-12-2023
Доброго времени суток Владимир Владимирович есть предложение запустить на государственном уровне электронные облигации/ акции, они двойного назначения. Народ нам позже спасибо скажет, это предложение для народа и так же для стабилизации государственной казны. Для обсуждения нужны специалисты по ценным бумагам. Кстати обращался но тишина! Тот кто под сукно положил моё обращение, пусть сядет со мной за стол и докажет при обсуждение, что я не прав! Маловероятно, что будет в его пользу. Это идея из космоса прилетела и не могу от неё избавиться, много вариантов использовал в поисках ошибок, не нашёл! Такое впечатление, кто то направляет настойчиво. Идея пришла, равносильно что бумагу с текстом чётким положили и в сознание закрепили. Мы должны помнить: с Небесами не спорят! Я Росс и мне не барабану что происходит в России!
20:46:16 08-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! На протяжении последних нескольких лет жителей города Астрахани - каспийской столицы и окрестных сел мучают систематические задымления, особенно в теплое время года, причем в вечернее и ночное время. Очень сильно страдают от этого пожилые люди и дети, нет возможности ночью отдохнуть. Нам объясняют, что происходят загорания сухого камыша в дельте Волги, в уникальном Астраханском государственном заповеднике. Говорят, что порой добраться до очагов пожара проблематично ввиду обмеления дельты, а населению советуют не открывать окна и меньше бывать на улице. В связи с этим большая просьба к Вам: дать поручение соответствующим ведомствам организовать контроль обстановки в дельте Волги и главное - решить вопрос привлечения авиационной пожарной техники МЧС для тушения пожаров в этом районе. Ведь для некоторых зарубежных государств такая возможность находится. С уважением, Петр Васильевич Науменко, г. Астрахань e-mail: petrnaumenko_1950@mail.ru
20:48:29 08-12-2023
Да не сюда нужно писать свои вопросы!!! А на сайте по адресу moskva-putinu.ru . По этому адресу надо на сайт зайти и там задавать свой вопрос!! Тут только вы будете свой вопрос читать.
21:16:54 08-12-2023
Елена (20:48:29 08-12-2023) Да не сюда нужно писать свои вопросы!!! А на сайте по адресу... Спасибо Елена! Всех благ вам!
20:49:16 08-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Орлов Игорь Николаевич, полковник, ветеран ВС, танкист. Мой отец, ветеран ВОВ, генерал танкист. Мой тесть, ветеран ВОВ, полковник противотанкист. Они прошли всю войну и били нацистов. Мой сын, закончил Казанское танковое училище, ветеран боевых действий. Мои сослуживцы, друзья полностью поддерживаем Ваше решение по проведению СВО. Благодаря Вам наша Российская Армия вновь становится непобедимой и легендарной. Добейте этих укронацистов, бандеровцев! Только полная и безоговорочная капитуляция! Есть две просьбы, если можно. 1. Поручите послать Щольцу и остальным лидерам на новый год портреты или просто фотки: Суворова, Ушакова, Платова, маршала Победы Жукова. Шведам - Петра 1, а кое-кому и Судоплатова. В Балтию не надо, до них смысл дойдет ох не скоро! Под портретами написать слова из солдатской песни, хотя можно и без них, еще обвинят в зверствах. Мы прошли, прошли с тобой по свету Если надо повторим! 2. Большое пожелание. Предателей, саботажников, террористов и их пособников судить судом военного трибунала. Поймали, три дня, приговор. Сроки от 20 лет до пожизненного и никаких смягчающих обстоятельствах. С глубоким уважением, Орлов И.Н.
21:43:09 08-12-2023
Я попала на телефонное мошенничество, должна банками в общей сложности более миллиона рублей или около того. Сейчас не работаю, живу на 13 тысяч в месяц пенсии по инвалидности, подскажите, как подать на банкротство, если уже один из банков подал на меня в ФССП?
04:35:25 09-12-2023
Прошу слезно и ради бога решить, что нибудь с пенсиями. Прожиточный минимум 16232 руб, а пенсии всего 10-12 тыс руб уже сколько не хватает человеку. Если уплатить коммунальные остается половина, как можно прожить на такие деньги.
00:02:42 10-12-2023
Раиса (04:35:25 09-12-2023) Прошу слезно и ради бога решить, что нибудь с пенсиями. Прож... Чем меньше пенсионеров тем меньше расходы.
17:43:43 11-12-2023
Гость (00:02:42 10-12-2023) Чем меньше пенсионеров тем меньше расходы.... Лучше ведь снабжвть пособиями "Азиатов". А мы дохните !
13:57:33 09-12-2023
Санкт-Петербург, не могу получить Государственный жилищный сертификат.
16:03:51 09-12-2023
Иркутская область г.Усть-Кут Мой муж Зайцев Анатолий Николаевич 66 лет в октябре месяце текущего получил инвалидность первой группы (ампутация обеих ног ). При обращении в УПФР Усть-Кутского района на получение сертификатов по приобретению транспортных средств согласно ИПР( коляски с ручным управлением и другие ТСР) получили сообщение о том что средств в текущем году нет ожидайте и течении года.Вопрос - почему для такой категории инвалидов в фонде ОСФР по Иркутской области нет средств. Я жена мне 68 лет без средств передвижения согласно ИПР мне тяжело с ним заниматься и его передвигать.Помогите решить вопрос о получении сертификатов и его использование в поучении ТСР 9программы
16:14:47 09-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Орлов Николай Ильич, пенсионер мне 76 лет, проживаю Алтайский край город Рубцовск улица Кутузова 48-2 район Сад-город.Вопрос к ЖКХ. Проезжая часть улицы Кутузова вся в ямах, огромные лужи из-за которых не возможно пройти , что создает аварийную ситуацию для проезда транспортных средств, нет тротуаров , что затрудняет проходить по дороге. За 20 лет прожитых в этом районе, ни одного раза подсыпка проезжей части не осуществлялась, грейдеравания дорожного полотна не было, что показывает на полное бездействия администрации города Рубцовска по приведении проезжей части в надлежащее состояние. В зимнее время очистка снега проезжей части не осуществляется. Освещение улицы отсутствует, хотя прокуратурой города Рубцовска было предписание администрации по освещении улицы, но увы не выполняется. Площадки мусорных баков отсутствуют, поэтому бак перемещается с одного места на другое. В связи требования по устройству дороги , освещения улицы и не надлежащим состоянием мусорных баков. Администрация города уведомила меня в том что мы исключены из списков очередности граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении,в связи утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма (постановления администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.07.2022 за номером 2350). Вопрос 2. Я являюсь онкобольным, в Алтайском крае отсутствует реабилитационного санатория , а в другие регионы направления на реабилитацию не дают. Имея инвалидность 3 группы , лекарства по льготе не выдаются или выдаются не те в которых нуждаюсь. С уважением Орлов Н. И.
18:37:09 09-12-2023
В Нижегородской области есть закон - если у тебя 30 лет колхозного стажа и ты продолжаешь проживать в сельской местности, к пенсии идёт надбавка. У меня не хватило 7 месяцев, но я ушла на пенсию с 50 лет, так-как у меня пятеро детей. Я сходила в архив и мне там нашли сколько-то месяцев (с 12 лет я с сёстрами ходила помогала колхозу: заготавливать сено, сушить зерно, брала норму лука и семя), но когда я сдала документы, мне в прибавке отказали без всякого объяснения. Можно ли разобраться в этом вопросе? Спасибо если поможете. Владимиру Владимировичу Путину - дай Бог счастья, здоровья и долгих лет жизни.
20:59:04 09-12-2023
Господин Путин! Я, Садовникова Ольга Юрьевна г. Москва, ул. Рокотова, 7-2-376, мой муж работает водителем автобуса в парке возле метро Теплый Стана. Когда автобусные парки будут нормально работать? Когда к водителям будут относиться никак к рабам? Когда водители будут получать достойную зарплату. Где деньги, которые выделяют на: новые автобусы, на ремонт автобусов и на спецодежду? Спецодежду выдают только тем у кого размер не более 48-го и рост максимум 176 см. Если человек немного крупнее и выше, спецодежды нет. А штрафы, если без спецодежды, есть. Автобусы все ломается. Ремонтировать нечем. Водители работают от рассвета до заката. Водителей не хватает. Просят, чтоб водитель вышел в свой выходной, а оплачивают как обычный рабочий день. Иногда даже и не все отработанные часы. А ведь должна быть двойная оплата в выходной и праздники? А большие зарплаты и премии получают только начальники парка и начальники колонны. Когда поймут, что нет водителей, нет автобусного парка? Если водители пишут жалобы в вышестоящие организации, все жалобы переправляют в парк. А в парке водителей заставляют писать отказ. В итого ничего не меняется, только хуже становится. Если кто-то пытается спорить с начальством, им просто говорят, что они работать не хотят, увольняйтесь. Водители зимой работают в холодный кабинах до обморожения, летом до теплового удара без кондиционера. Кто и когда позаботится о водителях? Некоторые умирают прям за рулём сердце останавливается. Спасибо если поможете. Владимиру Владимировичу Путину - дай Бог счастья, здоровья и долгих лет жизни.
02:31:17 10-12-2023
Доброго времени суток уважаемый господин президент Владимир Владимирович.Я пенсионер инвалид второй группы проживающая в г. Санкт-Петербург Калининский р-н , пенсия минимальная 11000р. Хочу задать вопрос, как всегда про беспредел ЖКХ. Для удобства оплаты ЖКХ была образована единая квитанция куда входили все оплаты за коммуналку, в том числе за отопление и ХВ и ГВ где учитывались показания счетчиков. Не прошло и полгода выдумали отдельную квитанцию от ТГК-1 на оплату ГВ и отопления, но стригут оплату по нормативу уже третий месяц, это почти 1000р ежемесячно ,плюс отопление итого 3000р. Я всегда платила по показаниям счетчиков. Информации по этим новым квитанциям не было, что и как. Г-н Беглов нам не озвучивал что будет включена еще одна коррупционная схема, по другому не могу назвать. Самое странное никто не вернет переплату. Для чего мы ставили счетчики не понятно. Звонить в эту новую организацию по тел. указанному в квитанции бесполезно. В добавок в квитанции отображается информация что за не уплату подадут в суд и взимать сумасшедшие пени. Как странно в советское время пенсионер мог оплачивать коммуналку , жить месяц без проблем и еще откладывать на "гробовые" В наше время пенсионер выживает. Большую часть пенсии съедает коммуналка. Храни Вас Господь! Победы в предстоящих выборах! С уважением Смирнова Валентина.
13:44:29 10-12-2023
Очень много препон , что бы задать вопрос . Видимо специально , что бы нельзя было это сделать . Уважаемый Владимир Владимирович . Очень хочется остаток жизни пожить по человечески . Я пенсионер и если бы я ушел на пенсию при Сов. Власти я жил бы безбедно и получал бы 132 рубля пенсии. Сейчас это 132 тыс . а я не получаю и половины , да какой там и четверти нет , а ведь вы обещали пенсию повысить , но этого не было ни разу , только индексация и то завиральная . вот понизилась цена на авиаперевозки и это учитывается . Но мне все равно что там с этими перевозками я не летаю каждый день А вот в магазин за продуктами и в аптеку ходить приходится почти каждый день . А Вы знаете , что йод там стоит дороже чем коньяк более чем в 10 раз . Да за это лишать права торговать этого преступника надо . А при Сталине его вообще бы не нашли .
14:39:20 10-12-2023
Владимир Владимирович я защитил патент на изобретение ветрогенератора который по своим характеристикам будет превосходить мировые аналоги но у нас в России мне говорят что пока нет интереса к развитию ветроэнергетики . Мне присылают приглашения из-за рубежа но я не хочу ни куда ехать мне уже 75лет и я хотел бы развивать у нас ветроэнергетику. Что мне делать,?
09:53:11 12-12-2023
Юрий Иванович (14:39:20 10-12-2023) Владимир Владимирович я защитил патент на изобретение ветрог... Ехать.Хоть что то оставите МИРУ после себя. Наши бюрократы пока не получать взятку не дадут вам реализовать свои замыслы.
16:59:37 10-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович просим вас решить вопрос по обеспечении нас централизованным водоснабжением по улицам Пражской ,Дорожной, Аэродромной ,города Балашова, Саратовской области. Не однократно обращались в администрацию города и области ни каких действий. Ближайшая колонка в 3 километрах.
19:06:07 10-12-2023
Представляю интересы более 2 500 жителей многоквартирных домов, проживающих в районе Южное Бутово г. Москвы. С 01 января 2022 года пытаемся решить вопросы оплаты услуг Регионального оператора по фактически вывезенным объемам. Однако вопрос решается формальными отписками. Органы исполнительной власти города, округа, района допустили неравный подход к оплате услуг по ТКО среди соседних домов, что подтверждалось неоднократно документами. Жители домов 25,25/1,25/2,25/4,23/ 2 по ул. Скобелевская, дом 9 и дом 19 (подъезд 6,7,8,9) не получили поддержку в организации раздельного сбора мусора, участии в экспериментах. По итогам работы за 2022 не произведен перерасчет по ТКО, что предусмотрено постановлениями Правительства Москвы. Письменные обращения в адрес Регоператора о предоставлении сведений о фактически вывезенных расходах игнорируются, решение организационных вопросов по данному и другим вопросам от органов исполнительной власти жители не получают. Сложившаяся ситуация дискредитирует работу высших органов власти в части соблюдения интересов жителей, особенно в преддверии объявленных президентских выборов.
20:40:26 10-12-2023
Уважаемый, Владимир Владимирович! Я, Кузнецова Валентина Евгеньевна, старшая по дому № 9 по ул. Исполкомовской в поселке Будогощь, Киришского района, Ленинградской обл. по поручению 12 жильцов нашего дома обращаюсь к Вам в связи с бездействием генерального директора Петербургской сбытовой компании Кропачева С.Н.и директора Новоладожского отделения по сбыту электроэнергии Родичева А.С. по очень важному для нас вопросу замены вышедшего из строя в июне месяце общедомового прибора учета. К перечисленным руководителям обращались много раз: председатель дома Кудрявцев Р.А был на личном приеме у Родичева А.С. в июне 2023года, Письменно-1.08.2023, в сентябре, октябре. 15.08.23 приходили представители ПСК составили акт о непригодности к расчетам общедомового счетчика. Однако после нашего обращения вместо того, чтобы поменять счетчик начали поступать баснословно завышенные счета на оплату общедомовой электроэнергии по зимним месяцам. С мая по октябрь месяц в доме было отключено отопление и потребить, выставляемое количество электроэнергии мы не могли физически. В доме всего 12 квартир, в 3-х из них никто не проживает, в остальных живут преимущественно пенсионеры по 1 -2 человекам. И оплачивать такие суммы мы не в состоянии. Мы регулярно оплачивали суммы по соответствующим месяцам прошлого года. При этом на сегодняшний день накопилась исскуственная задолженность- 139736 руб. и она растет с каждым месяцем. Откуда она взялась? 23 ноября я отвезла обращение в Санкт-Петербург в головную организацию генеральному директору Петербургской сбытовой компании Кропачеву С.Н. также с просьбой срочно дать указания поменять счетчик. Время идет, счетчик не меняют. 07.12.2023 звонили Родичеву А.С. узнать, когда поменяют счетчик. Он своим ответом поверг нас в ужас. Ждите, менять будут подрядчики, а когда он не знает. Пошел седьмой месяц наших мытарств и переживаний. По логике вещей даже простому потребителю понятно, что нас обманывают, вводят в заблуждение, тянут время при этом нагло общитывают, прикрываясь 354 постановлением, которое касается индивидуальных счетчиков. А у нас счетчик общедомовой это отопление и горячая вода всего дома и руководствоваться нужно 442 постановлению от 04.05.2012. Уважаемый, Владимир Владимирович! Очень просим вникнуть в нашу беду, помочь исправить ситуацию, дать указания срочно поменять наш счетчик, сделать перерасчет за общедомовую электроэнергию и дать нам возможность жить дальше. По поручению всех жильцов дома обращается старшая по дому, Кузнецова Валентина Евгеньевна квартира 3, тел. 89052776671, электронная почта vek371111@mail.ru
21:59:15 10-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Голтвенко В.М., 1951 г.р., проживаю в г. Волгограде . Пенсия на данный момент 20 тыс. руб.Как можно выжить на такую пенсию,если почти половина уходит на оплату ЖКХ ( квартира " хрущёвка 1960 года постройки, ни разу не было капремонта, а сейчас ещё требуют платить и за него, хотя дом уже стоял в проекте на снос, но жители отстояли- т.к. Центр, а другую квартиру неизвестно где дадут. капремонт - обещают только в 2028 г., - дожу ли? квитанции приходят - просто Собственник и банк в Ростове-на Дону)- раньше не брали за капремонт и комиссию при оплате ЖКХ- сейчас приходится ежемесячно только за комиссию переплачивать более 300 руб. Разберитесь с этими вопросами.Пенсию за 2024 г ещё не подняли ( сколько будет), а жкх уже поднимают, не говоря о ценах в магазинах- скачут каждый день, как блохи. Про лекарства- молчу. лечимся народными средствами- капустой и мочёй. Хотелось бы посмеяться, но не до смеха. Будут ли существенный прибавки неработающим пенсионерам по старости, ждать ли нам возвращения накопительной части пенсии, будет ли выплачена в этом году 13 пенсия, когда вернут выплаты по советским вкладам.Когда разберутся с торговыми сетями (цены и фасовка, пора снова вводить Госты и Стандарты. Да и с Пенсионным Фондом пора разобраться, как они начисляют пенсии И,если неправильно- не хотят возвращать . Думаю, не у одной меня такие вопросы. Спасибо.
01:01:36 11-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович, я работаю воспитателем 1 категории в детском саду "№38 в городе Березники Пермского края. Почему в детском саду воспитателям будущего поколения нашей страны выплачивают зарплату на самом низком уроне оклада 16 тыс. рублей (при 1 категории)? Стимулирующая премия, чтобы зарплата была больше, тоже всегда разная и зависит от баллов который воспитатель должен заработать помимо воспитания детей. Работающий в детском саду воспитатель вкладывает всю душу, чтобы дети за которых он отвечает были в сохранности и обучены. Прошу рассмотреть возможность получения заработка воспитателя в детском саду в г. Березники на уровне 25-30 тыс. рублей без отвлечения на зарабатывание баллов для премии. Так же хочу обратить внимание на объединение детских садов и укрупнение детских групп без соответствующего обеспечения площадью и детскими кроватями. Спасибо.
01:08:17 11-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович. Данная проблема касается интересов миллионов человек по стране. В мае 2023 года мне прислали платежку с требованием оплатить вывоз мусора с 1.1.2019 года - ЭКОПРОМСЕРВИС – региональный оператор по вывозу твердых отходов в г.о. Солнечногорск - info@ecopromserv.ru. Адрес моей дачи: Моск. Обл., Солнечногорский р-н, сп Кривцовское, д. Якиман-ское, уч. 015. Мой Лицевой счет: 15000000623347. ЭКОПРОМСЕРВИС мне в письме в мае 2023 года разъяснил: - они вывозят мусор с контейнерных площадок и получают деньги, но за наличие контейнерных площадок не отвечают, моя обязанность им заплатить с 1.1.2019 года. - контейнерные площадки оборудуют по закону УК, СНТ или Администрация райо-на (они их не сделали в деревне и не сообщили, что площадки есть в нашей деревне), - после полугодовой переписки мне в ноябре сообщили адрес: «Ближайшая контей-нерная площадка находится - д. Якиманское ул. д/о Прибрежный д.4, ширина (56,13797) долгота (36,85792)». На контейнерной площадке адрес: ДО Прибрежный, никакого упо-минания д. Якиманское там нет. Она для мусора жителей ДО Прибрежный. Услуга по вывозу мусора мне не оказывалась и не оказывается, а деньги требуют. Нарушаются мои права в соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей», у меня нет возможности соблюсти п. 10 Правил обращения с ТКО № 1156 о складировании мусора и, соответственно, пользоваться услугами регоператора. Так же в силу п. 15.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, регоператор отвечает за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО, начиная от места накопления таких отходов. При таких обстоятельствах региональный оператор по обращению с ТКО не вправе взимать плату за услуги, которые фактически мне не предоставлял. В соответствии со ст. 328 Гражданского кодекса РФ, потребители (мы) имеем право приостановить исполнение своего обязательства по оплате. Я им предложил пересчитать мой долг, добиться чтобы балансодержатель разместил контейнеры в деревне Якиманское, чтобы регоператор мог выполнять свои должностные обязанности, а я начал платить за вывоз мусора с момента сооружения кон-тейнерных площадок и реального вывоза им мусора. С уважением Гавриленко Николай Иванович, пенсионер, ветеран боевых действий (Афганистан), проживаю по адресу: Москва, ул. Лефортовский вал д. 9, кв. 55, Тел. 8 915 136 93 17, адрес эл. почты nig53@yandex.ru
01:37:32 11-12-2023
Уважаемый, Владимир Владимирович! Я, Севостьянова Наталья Владимировна, проживаю г.Москва, поселение Новофедоровское, ул. Генерала Донскова, дом 23, корпус 2, кв 15 (ЖК «Борисоглаблебское» Новая Москва Троицкий административный округ), пенсионерка, ветеран труда, почетный Донор России. У меня несколько просьб к вам: 1) В данном ЖК «Борисоглаблебское» Сиреневый квартал построен с браком, о чем застройщик ООО «Апрелевка-2» при продаже мне квартиры умолчал. 1.1 Дома построены на болоте без водоотведения, ливневой канализации, дождеприемников, желобов от сливных дождевых труб. Подвалы затоплены, иногда воды в подвале по колено, уже есть плесень. Даже летом в сухую погоду почва в Сиреневом квартале с лужами, потому что дома на болотистом переувлажненном грунте. 1.2 УК «Дом-Сервис» закрыли и опечатали двери, окна и приямки повалов, собственников в них не пускают. 1.3 Наши дома без естественного освещения подъездов. Для жителей домов нет доступа к вентиляционным выходам для проветривания в теплое время года и в целях безопасности от ЧС, эти выходы закрыты на замки УК «Дом-Сервис». 1.4 Козырьки над входной группой в подъезды не устойчивы, протекают во время осадков. 1.5 Систематическое отключение электроснабжения краткосрочное от 1 минуты и более, аварийные отключения на продолжительное время. Это не допустимо, т.к. в наших квартирах индивидуальное отопление газовыми котлами. Все такие отключения без оповещения и отрицательно сказывается на работе бытовых электроприборов. 1.6 Замеры мультиметром электрической сети показывает заниженные показатели напряжения от 212 вольт и ниже. Нужно подключение с запасом мощности, при планировании подключения основных или резервных линий электроснабжения. 1.7 На коллективные и индивидуальные жалобы жителей УК «Дом-Сервис», застройщик ООО «Апрелевка-2», административные службы и разные инстанции, приезжали не раз с центрального телевидения Росси снимали репортажи, но на жалобы не реагируют, действий ни каких не предпринимают, одни отписки. 2) Полное отсутствие инфраструктуры для комфортных условий жизни: 2.1 Медицинское обслуживание в ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ» Амбулатория №3, где нет возможности проходить лечение у узких специалистов, обследования, реабилитацию, диспансеризацию, необходимо ехать во взрослую поликлинику, которая находиться от нас в г.Троицк на расстоянии 41 км, Филиалы поликлиники находятся еще неудобнее и дальше по расстоянию: п. Первомайское – 60 км., п. Коммунарка – 52 км., п. Десеневское – 41 км., п.Воскресенское – 34 км., п. Птичное – 40 км. Во все эти учреждения нет прямого автобусного сообщения и других видов общественного транспорта. 2.2 Медицинское и социальное обслуживание особо актуально для меня в связи с полученной травмой бедра, с декабря 2022 года я маломобильна, могу передвигаться только при помощи ходунков. Проблемно мне поехать на консультацию к врачу травматологу-ортопеду, пройти рентген обследования, реабилитацию. Нет возможности получить социальную помочь. 2.2 Строительство детского садика ведется с 2014 года и постоянно сроки введения откладываются, строительство школы вообще не планируется. 2.3 Нет зон отдыха и для прогулок, как в других микрорайонах города Москвы. Прошу помочь решить проблемы отведения грунтовых и ливнеевых вод, доступ жильцов домов к вентиляционным выходам, ремонт входной группы в подъезды, бесперебойное снабжение электричеством в ЖК «Борисоглаблебское» Сиреневого квартала, иначе дома в скором времени придут в негодность и станут аварийным жильем. Принять меры по качественному и доступному медицинскому, социальному обслуживанию и всю необходимую инфраструктуру для комфортных условий жизни. С уважением, Севостьянова Наталья Владимировна Тел. +79801856900, электронная почта da-tak22@mail.ru
02:57:19 11-12-2023
Почему в Белоруссии нет имигрантов из южных бывших стран СССР, а в Санкт-Петербурге их полно. И ведут себя по-хамски. Нам кажется, что это - угроза нашей безопасности.
03:10:02 11-12-2023
Почему в Санкт-Петербурге такое неуёмное строительство ? Город задыхается от многочисленных пробок. Почему нельзя найти место по реке Неве между Питером и Ладогой, спроектировать новый город (умный), а Питер благоустраивать. Многочисленные стройки (например, на ул. Маршала Казакова) четыре уродливых 24-х этажных коробок и ещё продолжается строительство. Мы видим, что это строительство не для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Имеющие деньги покупают их и сдают в аренду, тем же самым людям с юга. А новый умный город назвать - Александр Невский. Где ? Историки подскажут. С уважением. Голосую за Вас.
08:14:52 11-12-2023
Почитаешь многобуквенные обращения и потом уже даже не удивляешься когда пенсионеры и не только, мошенникам бабло отдают. Они видят только то, что хотят видеть. На остальное глаза закрыты (когда я ем, я глух и нем). Русским по черному написано как можно задать свой вопрос ВВП, но они этого не видят... И с упорством, которое можно было бы направить на решение своего вопроса, продолжают писать на амике... Опомнитесь, никто ваши письмена не будет никуда пересылать!
10:42:23 11-12-2023
По ТВ показывают, как операторы внимательно выслушивают Ваш вопрос и уточняют нюансы, а на деле робот рассказывает, что нужно сказать о себе (ФИО, регион , адрес), а затем задать вопрос и на всё про всё 1 минута. Начал задавать вопрос, тот же робот говорит: "Спасибо, ваш вопрос записан" и отключается. Спасибо организаторам за то, что суть вопроса Вы додумываете сами!
11:14:34 11-12-2023
Владимиру Владимировичу Путину , Хабаровский край г. Амурск Раиса Николаевна Шестюк 68 лет , проживаю с 1974 года в приравненному к Северу регионе , в списке на переселение стоим с мужем с 31.07.1997 года , отработали более 20 лет на оборонных заводах г. Амурска Вымпел и АМЗ . С этим вопросом о переселении с Северов обращаюсь к Вам на прямую линию не первый раз . Почему такое отношение к нам отработали в регионе и стоим в списке вот уже 26 лет , есть Закон есть списки желающих выехать а государство относится к нам не честно . Хочу знать когда мы получем сертификат на переселение ??? . Жить в регионе Севера Хабаровского края очень дорого на всё , имею заболевание диабет 2 типа у мужа 2 операции на сердце .
13:09:00 11-12-2023
Уважаемый господин президент, Владимир Владимирович, Алтайский край г. Рубцовск Орлов Николай Ильич 76 лет. Когда вернут выплату по Советским вкладам. Я считаю, не честно поступать с своими гражданами, не выполняя свои обязанности.Прошу выплатить, С уважением Орлов Н. И.
14:03:59 11-12-2023
Владимир Владимирович! Добрый день! Мы воевали на острове «Даманский» защищая границы нашей Родины в 1968 году. Согласно закона ФЗ от 12.01.1995г. №5-ФЗ ст.2 п.1 « О Ветеранах» нас приравняли к участникам ВОВ. Так, как мы защищали Родину. Потом кому-то не понравилось и нас нарушая закон перевели в ст. 3 к ветеранам боевых действий на территории других государств. Но мы защищали Родину, а не воевали зарубежем. Мы хотим отстоять справедливость и вернуть ветеранов боевых действий на острове «Даманский» в статью №2 п.1 Все оставшиеся в живых Ветераны боевых действий на острове «Даманский»
18:07:50 11-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович Путин ! Обращаюсь к вам с жалобой на власти Краснодарского края ! 6-7.07.12 наша семья пострадала в результате наводнения от федерального объекта реки Богаго! С 2012 по 2023 г власти Краснодарского края не исполняют указ Президента от 17.07.12№1015 о ликвидации последствий наводнения и предотвращения возникновения нового ЧС! С 2012 г есть проект с 2012 по 2023 г по устранению последствии вдоль нашего земельного участка с жилым домом, но власти не проводят работы вдоль нашего земельного участка ( права собственности) , по акту межведомственной комиссии от 12.07.2012 , дом не пострадал произошло обрушение берега реки с частью земельного участка , от края дома до обрыва высотой 19 м осталось 3 м , у нас и сейчас три метра от жилого дома ! Администрация Президента РФ прекратила переписку по ликвидации последствий наводнения ! Собственником реки Богаго , которая разрушила наш земельный участок является РФ ! МПР КК тянет время и не начинает работы вдоль нашего земельного участка (права собственности) включили в третий этап ! Налоги мы платим , а пользоваться и распоряжаться земельным участком не можем , как это было до наводнения 6-7.07.2012 г ! Сейчас у нас администрация Крымского района отбирает жилой дом по решению суда от 2012 г , о проведении этого суда нам сообщили в 2022г после того , как я начала писать в Администрацию Президента РФ, что власти не исполняют указ Президента РФ. Участниками суда мы не являлись, суд , прокуратура , администрация скрывали проведение суда по решению суда от 19.12.2012 г суд решил провести повторное обследование межведомственной комиссии по пункту 47 , решение суда не исполнили и на основании того, что суд решил вынесли заключение №59, там прям так и написано признать дом непригодным для постоянного проживания на решении суда от19.12. 2012 г в 2202 г на пострадавшую семью подали в суд чтобы выселить и снять с регистрационного учета из жилого дома. Суд первой инстанции отказал , п вот суд апелляции мало выселил нашу семью , так еще и участок наш отобрал ! Мы юридически слабая сторона в отличии от власти , помогите нам , сейчас надо подавать кассацию , а мы с 9.11.2023 решение забрать не можем , чтобы кассацию направить , все платно , где у пострадавшей семьи деньги на суд брать? Следственный отдел и Прокуратура Краснодарского края Крымского района выявила нарушения , но дальнейших мер не принимают ! Ответы не дают ! Прошу начать ликвидировать последствия наводнения 6-7.07.12 , как это предусмотренно по проекту о ликвидации ЧС и предотвращению нового ЧС с 2012 по 2023 г по указу Президента РФ от 17.07.12 №1015! Прошу СК РФ и Генеральную Прокуратуру РФ взять под контроль бездействия и действие власти Краснодарского края, восстановить наши Конституционные права нарушенные властью !
18:53:33 11-12-2023
Изменение пенсионного возраста в России коснулось миллионов граждан РФ, и не в лучшую сторону. Предлагаю внести дополнение и изменение в эту реформу для ее улучшения, введя следующую норму: за каждый недожитый год до пенсионного возраста 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин выплачивать семьям умерших работающих граждан среднюю зарплату в месяц за утрату кормильца до наступления этого возраста при условии прохождения гражданами России обязательного медицинского освидетельствования и диспансеризации. Для неработающих выплачивать прожиточный минимум. Данную норму следует закрепить в Конституции Российской Федерации.
19:00:36 11-12-2023
Уважаемый Владимир Васильевич! Прошу привлечь губернатора Калужской области для решения вопроса.Моему родному племяннику, Прокопчуку Сергею Вячеславовичу 1973 г. рожд., помочь достроить свой дом в пригороде города МАЛОЯРОСЛАВЦА. Шесть лет многодетная семья \2 взрослых и 8 детей \живет в двух комнатах площадью 37 м2. ЭТО ЧУЖОЕ ЖИЛЬЕ. Сейчас проживает ПЯТЬ человек. Четверо взрослых детей не имеют своего жилья, одна дочь имеет. В РОССИИ ВСЕГДА УДЕЛЯЮТ ВНИМАНИЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОРЯДОЧНОСТЬ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.
01:33:37 12-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович !Я Ключникова Ирина Павловна ,проживающая в Крыму г,Феодосия ул,К,Маркса д, 25 хочу спросить у вас знаете ли Вы о бедственном положении учителей-пенсионеров ,особенно тех ,кто вышел на пенсию по выслуге лет ? В год педагога наставника,когда пытаются вернуть ,уничтоженные ранее нашими учеными мужами,такие важные предметы как черчение и трудовое воспитание это очень актуально.Я преподаватель ИЗО ,черчения и труда,проработала в школе 26 лет с1975 по 2001 год.9 лет на Дальнем Востоке в Хабаровске и 17 лет в Феодосии и заработала коэффициент заработной платы 0.678 .Это за 26 лет работы !.Сейчас многие народные избранники ,не стесняясь,обвиняют нас ,что надо было работать лучше ,чтобы заработать себе на приличную старость.А как заработать в школе больше .чем нам назначило государство за ставку учителя.Мало того я как учитель ИЗО оформляла вручную всю наглядность в школе,праздники ,семинары ,съезды.По всем известным причинам в Крыму ,я ушла по выслуге лет. Теперь моя пенсия составляет 11.393 р. и доплата 1.587 р. Итого 12.980р.-это мой прожиточный минимум.!!! Вопрос ? Владимир Владимирович Вы знаете Что Пенсии учителей и бывших работников с низкой социальной ответственностью (ваше крылатое выражение) ,а так же бомжей нашей страны ( по разным причинам никогда не работавших на благо нашей страны ) сейчас равны ? Зачем я 26 лет трепала себе нервы в школе ,когда могла работать на себя ,шить ,рисовать ,заниматься репетиторством ,получать от работы удовольствие и деньги гораздо большие ,чем в школе,а выйдя в 55лет на пенсию облагодетельствована как и женщины НСО пенсией в 11.393 р. Зная все это и понимая , что обрекают себя в старости на нищенское существование, пойдут ли работать в школу нынешние молодые люди ?Ведь за пару дней репетиторством они не напрягаясь получат мое месячное содержание. Как все это исправить Владимир Владимирович?Ведь это безумие наделить пенсионеров -учителей пенсией по старости как и НСО превратив нас в нищих стариков
04:17:18 12-12-2023
Владимир Владимирович, к Вам обращается Савельев Генрих Николаевич – Житель блокадного Ленинграда, неработающий пенсионер, бывший заместитель одного из главных конструкторов КБ специального машиностроения (бывшее после ВОВ ЦКБ морской артиллерии), награждённый за создание ракетной техники ПВО и стратегического назначения государственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени (в 1976 г в КБСМ) и медалью За Трудовую Доблесть (в 1968 г в Кремле), инвалид 2 группы после многочисленных командировок на полигоны, заводы, КБ и министерства, бывший член КПСС с 29-летним стажем, окончивший Университет Марксизма-Ленинизма. У меня 2 предложения. 1. В Конституцию РФ и в соответствующее законодательство необходимо включить наказание в виде публикуемой в печати смертной казни через повешение в людных местах (как это делалось в Ленинграде с фашистами после ВОВ) за измену Родине, предательство, нанесение вреда государству и народу России. Делающие это – враги, а врагов уничтожают. 2. Необходимо, наконец, определиться и сформулировать идеологию жизни нашего государства – РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и внести её в Конституцию РФ и в соответствующее законодательство. И сделать это надо до предстоящих выборов Президента РФ. Владимир Владимирович, желаю Вам хорошего здоровья и неиссякаемой энергии на благо нашего народа и РФ.
05:57:39 12-12-2023
Письмо президенту РФ Путину В.В. Здравствуйте. Обратите внимание на мои вопросы и предложения. А. Про животных !!!!!! Запретите убивать животных в регионах РФ! Собаки и кошки страдают, голодают, они в снег и дождь на улицах заболевают и погибают. Должны быть зооцентры с ПМЖ для животных! В зооцентрах и зооприютах должны работать специалисты: кинологи, ветеринары, а также те, кто любит животных. Всех людей проверять на детекторе лжи, чтобы избежать живодёров. В министерстве охраны природы и окружающей среды РФ должен быть отдел ЗООЗАЩИТЫ. Он должен объединить всех зоозащитников и зооволонтёров по РФ. Этот отдел должен контролировать работу зооцентров, зооприютов и расход финансов в них, чтобы деньги доходили до животных, а не оседали у чиновников в карманах. Много воруют. Воровать у самых беззащитных (у животных) – это человеческая низость и мерзость. В Магадане уже убивают бездомных животных. 3.12.23г. Бурятия Забайкальский округ Чите Уганский проезд 47 собак из приюта увезли в Улан-Удэ убивать! Остановите зоофашизм в РФ! Живодёры – это садисты. Давать живодёрам реальные уголовные сроки как за убийства людей. Это будет правильно. В каждом регионе РФ должны быть зооцентры и зоозащита. Запретите контактные передвижные зоопарки! Запретите деятельность фотографов с животными. Они часто обкалывают животных психотропными препаратами и наркотиками. Это известный факт. В полиции должен быть отдел по преступлениям против животных. В зоне СВО полно бездомных животных, надо им помогать, помогать зооволонтёрам, которые там есть. Зооцентры должны быть государственными, их работники должны получать государственную зарплату. Надо помогать частным зооприютам и контролировать их деятельность. Надо проверять всех заводчиков животных, контролировать содержание и уход за животными. Это касается и лошадей, и животных из дикой природы. Отношение к животным – это показатель культурного уровня общества людей и их человечности. Надо воспитывать человечность в людях! Б. Про чиновников и начальников !!! Всех министров, чиновников, директоров, начальников проверять на детекторе лжи минимум 1 раз в год на предмет коррупции, воровства, несправедливого отношения к подчинённым работникам. Подключать к решению этого вопроса трудовую инспекцию, прокуратуру, СК РФ. Увольнять за несоответствие должностным обязанностям без права впредь занимать начальственные посты. В. Система образования РФ. Система СПО и НПО. 1. Обязать колледжи и техникумы закупать учебники на ОУ по всем учебным дисциплинам в соответствии с ФГОС. На каждую дисциплину минимум 25 учебников. Должен быть раздаточный печатный материал для обучающихся. На это должен быть государственный заказ. Это обеспечит работу книгопечатаюшим предприятиям РФ. Срок использования учебников до 7 лет. 2. В колледжах и техникумах преподавателям, работающим с детьми до 18 лет на 1 и 2 курсах (это бывшие школьники после 9 класса), за 25 лет педагогического стажа давать досрочную пенсию по выслуге лет. На 1 и 2 курсе (это соответственно как школьники 10-11 классов) вычитываются общеобразовательные дисциплины. Преподаватели, которые работают на 3, 4, 5 курсе с обучающимися возрастом после 18 лет, такая пенсия не должна назначаться. Это будет правильно и справедливо. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 3. Преподавателям СПО и НПО, учителям, которым по возрасту от 50 лет и выше, «автоматом» присваивать ту квалификационную категорию, которая у них была на момент 50-летия. Звания же дают пожизненно. К решению этого вопроса подключить профсоюз региона и трудовую инспекцию. 4. Преподавателям СПО и НПО, учителям, которые уже получали высшую квалификационную категорию, оставлять её пожизненно «автоматом». Как это происходит и со званиями. К решению этого вопроса подключить профсоюз региона и трудовую инспекцию. 5. В государственных ОУ все начальственные административные должности не должны занимать пенсионеры. Они по желанию должны иметь право занимать рядовые должности и всё. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 6. В системе СПО оклад преподавателя за ставку (это 72 учебных часа в месяц) не должен быть ниже МРОТ по региону. В Саратове в государственном колледже это число часов стоит 9561 рубль. Это ниже МРОТ. Такого не должно быть. Это нищенские оклады у людей с высшим образованием. Это позор для РФ. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 7. В системе СПО и НПО преподаватели должны быть с высшим образованием. Люди с дипломами СПО должны быть здесь только лаборантами. Это к тому, что уровень образования у преподавателя должен быть на порядок выше диплома СПО. Это логично и правильно. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 8. В образовании есть шкала сложности предметов школьной программы для восприятия учащимися. В этой шкале самый сложный предмет для освоения – это физика, на 2 месте – математика и т.д. Это должно учитываться при аттестации преподавателей и учителей на квалификационные категории. В советское время методисты утверждали, что максимальное качество знаний по физике может быть 40%. Всё. Это «потолок». Так соответствующие % должны быть и при аттестации педагогов по различным учебным дисциплинам. Если по физкультуре всегда и везде в учебных журналах качество знаний 100%, то по физике – это не реально. Это надо учитывать. 9. В обычных средних школах обычно сдают ВПР по математике, русскому языку, истории РФ. В специализированных школах сдают ВПР по профильным предметам. Например, в физико-математическом классе сдают физику, математику, историю. Значит, в системе СПО и НПО, где упор на профессию и наибольшее число учебных часов отводится именно на это, должны сдавать ВПР по спецдисциплинам и модулям на 2, 3, 4 курсе. Например, автомеханики сдают ВПР по автоделу, станочники – по машиностроению, электрики – по электроэнергетике, программисты – по информатике, повар – по кулинарии и т.п. Это было бы логично и правильно. Сейчас много часов иностранного языка в СПО и НПО (по 400 часов в процессе обучения). Значит, пусть сдают ВПР по иностранному языку. 10. При поступлении в ОУ системы СПО абитуриент должен предоставить результаты ОГЭ, которые он обязательно должен сдать после 9 классов обучения в школе. Например, если абитуриент поступает в ОУ СПО технического профиля, то он должен предоставить в приёмную комиссию заведения результаты ОГЭ по физике, математике, русскому языку. То есть результаты ОГЭ являются основанием для поступления в соответствующее ОУ СПО. Чтобы люди соображали куда они поступают и какие знания там нужны. 11. В Саратовской области в системе образования работникам выдают министерские грамоты, на основании которых люди получают льготы по оплате ЖКХ, в транспорте. На эти грамоты работников выдвигает администрация ОУ. Надо обозначить объективные критерии такого выдвижения, ибо чаще используют субъективные критерии. Например, объективные критерии: а) 15 лет и более трудового стажа в данном ОУ; б) 30 лет и более общего трудового стажа в этом регионе; … Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 12. Сейчас на сайты ОУ в интернет – пространство, в Дневник.ру выкладывают фото и личные данные педагогов. Ввести закон, чтобы это делали только с согласия педагога. Педагог имеет право запретить ОУ выкладывать свои фото и личные данные на всеобщее обозрение в публичное пространство. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. 13. Сейчас в образовании завучи являются менеджерами. В советское время такого не было. Вернитесь к советским временам. Директор и завучи, и методисты ОУ должны вести какие-либо учебные дисциплины и непосредственно работать с обучающимися как минимум на полставки. Ранее это было обязательно. И это было правильно. Верните это условие, чтобы администрация понимала с каким контингентом работают педагоги. Сейчас администрация ОУ и контингент оторваны друг от друга. Такого не должно быть. Подключать к контролю этого вопроса трудовую инспекцию. P.S.: хочется верить, что моё послание дойдёт до президента РФ. Спасибо за внимание. Успехов в работе. 12.12.2023г Дьяченко С.В.
13:48:32 12-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Вращаясь в быту страны мы сталкиваемся с многими проблемами. Одна из них, очень важная, это наличие у руководителей госорганизаций нескольких частных формирований, которые используются этими руководителями в интересах личного обогащения в ущерб гражданам , обратившимся, госучреждение, руководителем которого является этот РУКОВОДИТЕЛЬ. В частности, начальник ФКУЗ МСЧ МВД России по Ульяновской области Корженевич Владимир Исаакович имеет четыре личные частные медицинские организации, куда медперсонал МСЧ направляет пациентов на спецобследования и спец процедуры, немалые государственные деньги за которые переводятся Управлением МВД в эти медицинские организации. Более того среди медиков этой МСЧ многие так же работают в двух-трех частных медицинских организациях, в том числе принадлежащих Корженевичу В.И. и сорганизованных им для использования в личных целях. В частности Уролог Моисеев «работает» в трех медорганизациях, в том числе принадлежащих Корженевичу В.И. Основная его роль-направлять больных полицейских на исследования в организации, принадлежащие Корженевичу и в те, где как бы «работает» сам Моисеев. Складывается мнение, что начальник МСЧ этого полицейского учреждения является организатором перечисле ния больших государственных средств в частные медкомпании, лично принадлежащие Корженевичу В.И. При этом качество медобслуживания сотрудников полиции и особенно пенсионеров в МСЧ оставляет желать лучшего. По большому счету эти обстоятельства мы оцениваем, как хищение и присвоение государственных средств, выделенных Вами на медобеспечение сотрудников полиции путем мошеннических схем в ущерб как государству, так и действующим, и ушедшим на пенсию сотрудникам полиции. Наименование частных медицинских учреждений, принадлежащих Корженевичу В.И. узнать не трудно. Разберитесь пожалуйста, Владимир Владимирович с этими фактами преступной деятельности и по возможности наведите должный порядок в МВД России по ульяновской области. С глубоким уважением Василий Алексеевич Зорин. Пенсионер МВД.
16:30:06 12-12-2023
Здравствуйте , Владимир Владимирович. Я Шаронова Татьяна Ивановна, неработающий пенсионер, проживающая в Удмуртии , город Сарапул. У меня рабочий стаж 38 лет. И них 20 лет в системе здравоохранения. пенсия небольшая, а здоровье стало подводить. Но . к сожалению, поправить его стало сложно. К врачу с трудом. но попадешь. Хотя за 12 минут приема не всегда удается решить все вопросы и получить качественную консультацию. Хотелось бы попасть на санаторно- курортное лечение. Но очень дорого, а льгот для простых пенсионеров у нас в городе нет . вопрос такой: нельзя ли установить хоть какую то льготу для пенсионеров на федеральном уровне, так как регионы не все в состоянии помочь своим пенсионерам. Знаю, что в Москве пенсионеры могут себе позволить поправить свое здоровье бесплатно ежегодно в санатории. нам бы хоть раз в жизни воспользоваться хотя бы 50 процентной скидкой.
17:35:40 12-12-2023
День добрый !! Почему в России до сих пор нет Немецкой республики ...края и т.п . С уважением
17:40:54 12-12-2023
При звонке по телефону 8-800-200-40-40 отвечает робот. С операторами связаться невозможно.
23:57:48 12-12-2023
уважаемый владимир владимирович, пишет вам пенсионерка лаптева татьяна владимировна, я живу владимирская обл гор струнино пер шувалова д3 кв . скажите пожалуйста .в наше время можно прожить на пенсию в 11 тыс. наш пенсионный фонд работает только на себя .но не как для пенсионеров. обслуживание скотское.работать с пенсионерами совсем не хотят.
00:21:36 13-12-2023
Я Земляков Вячеслав Петрович, адрес пос. Елизаветино ул Южная дом 17 кв 1 тел 89057934033.В Елизаветино проживает 1500 жителей и пожилые и больные люди идут на трассу что бы доехать до село Казанское в котором находится Церковь и клатбище заезд займёт менее трёх минут просим Вас помочь в этом вопросе.
12:05:57 13-12-2023
Доброго времени суток! Уважаемый Владимир Владимирович Путин! К Вам обращаются Общественная палата, Совет ветеранов муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия. В апреле 2022 года мы по просьбе жителей нашего сельского района направили обращение Главе нашей Республики Хакасия Коновалову В.А и другим официальным лицам об инициировании и внесении поправок (изменений) в Закон 89-ФЗ от 24.06 1998 года «Об отходах производства и потребления», вступивший в силу 01.01 2019 года. Однако, до настоящего времени ответа мы не получили. И просим обратить внимание на следующие моменты: 1.В части заключения письменного договора между собственником частного домовладения и регоператором по выполнению услуг не офертно, оплату за услуги производить после заключения договора, за фактически вывезенный мусор- ТКО. 2.Аннулировать накопившуюся задолженность (оброк) у собственников частного домовладения, которые не пользовались услугами регионального оператора, в Хакасии это ООО «АЭРОСИТИ-2000». У отдельных хозяев частных домов, в возрасте 70-90 и более лет, за годы «мусорной реформы» долг составил более 100 тысяч рублей. При минимальной сельской пенсии в размере 12 тысяч рублей, до скончания лет, «долговой оброк» многим пенсионерам не выплатить. 3. Действующим законодательством отходы домашнего производства (не ТКО): строительный мусор, обрезанные ветки деревьев, ботва, отходы животноводства, шлак и др. должны вывозится по договору другим оператором, только не ООО «АЭРОСИТИ». Этого другого оператора в нашем Аскизском районе и в селе Аскиз нет. Жители вывозят отходы «не ТКО» на полигон, куда доставляет свой мусор группы ТКО «АЭРОСИТИ». За засорение полигона и экологии, на местных жителей, по иску Минприроды Хакасии, накладываются решением суда штрафные санкции (до 15 тысяч рублей). Площадка для мусора, не относящегося к ТКО, властями не определена. Большой поток домашнего мусора вывозится и вываливается вдоль местной речки. Считаем целесообразным дать разрешение жителям вывозить отходы «не ТКО» на отведенный, подготовленный участок местного полигона, с определенной оплатой. Председатель Общественной палаты МО Аскизский район Тарина Сергеевна Миллер Председатель Совета ветеранов МО Аскизский район Алевтина Алексеевна Тохтобина
20:49:13 13-12-2023
Любое государство существует до тех пор, пока оно способно само себя успешно защищать от нападающих на него врагов. После революции Россию защищал "железный Феликс", СССР защищал КГБ, а во времена Ельцинского правления РФ защищало ЦРУ США, что и до сих пор успешно делает через "Ельцин центр" и другие подобные организации. Патриот России Н.С. Михалков в своей передаче "Бесогон" много лет раскрывает американскую и прочую западную подрывную деятельность, как может, но защитной государственной ответной деятельности не наблюдается, так как молодежь, воспитанная "Ельцин центром" до сих пор прославляет США и мечтает как можно скорее уехать в США. После правления Ельцина и до сих пор однозначно защищать РФ, наших граждан, особенно школьников и подрастающую молодежь до сих пор некому, несмотря на наличие в стране ФСБ и других правоохранительных органов. Более того, в последние 2 года в высших учебных заведениях РФ силами управления учебными заведениями, даже в Севастополе, закрыты специальности обучения профессиональных специалистов в области противодействия и защиты государства от современных гибридных, информационных и прочих войн. Кому выгодно в нашей стране полное отсутствие таких профессиональных специалистов, в то время, как западные страны, в своих высших учебных заведениях наращивают их ежегодный выпуск до многих сотен? Можно ли в нашей стране полностью возродить отечественную защитную деятельность в современном "мирном" исполнении западом ведущихся против России истребительных войн, например в ФСБ? Когда в России нет органа адекватно реагирующего на критические замечания патриотов России по гарантированному автономному мирному укреплению России, то это наш большой подарок западу и США, за который потом придется платить очень большую цену. Если мы не захотим или не сможем сами себя успешно отечественно защитить, то запад нам поможет лишь самостоятельно развалиться. Такие передачи как "Бесогон", необходимо самостоятельно проработать соответствующим правоохранительным органам за которыми в профессиональных должностных обязанностях закрепить эту деятельность на всё будущее время, ради нашей лучшей будущей жизни.
21:00:36 13-12-2023
Здравствуйте, Уважаемый Владимир Владимирович! Хотелось бы мне несколько вопросов задать. Когда же наконец-то на Руси появитяся долгожданный порядок в политике ценообразования??? Наверное никогда? И я бы вообще, посоветовал всем народным избранникам, и особенно представителям думского большинства следить за ценами в магазинах, и отчитываться за это полной программе! Закон только должен быть соотвествующий. Отдельные депутаты этим занимаются, но это подавляющее большинство их не слушает. Зато это подавляющее большинство регулярно, извиняюсь за выражение, принимают разный маразм! Например: уголовное наказание за сбор краснокнижных грибов, ягод, дров и т.д. и т.п. Ну и прочий всякий маразм регулярно пополняет российское законодательство. А не пора ли таких "слуг народа", вместе с нерадивыми чиновниками, отправить например, улицы подметать, снег убирать и т.д. Какого рожна им делать в Госдуме? Одни не компитентны, а другие и вовсе саботажники! Какая может быть консолидация нации при такой политике? Ни слова критики сказать или написать нельзя, т.к. это опасно для жизни простого человека! Зарплаты не индексируются, а если и индексируются, то не больше, чем на 5, 7 процентов в год. А вот инфляция жуткая! Что-то подорожало за этот год процентов на 30, что-то на 40, а что-то в два и три раза. А вот к примеру чай, начиная с 2009 года уже подорожал в 8, 9 раз. Разве зарплты за эти годы выросли во столько же раз? Нет конечно! Если они даже вдвое увеличились за все эти годы, то это уже хорошо. Коммунальные платежи дорожают из года в год. Когда же это всё прекратится??? Наверное никогда... И как такому государству можно доверять? Ведь уже больше тридцати лет нет порядка, и нет никакой справедливости! Только один обман и враньё, всюду и везде!
22:39:43 13-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! Я, Кумрова Ольга Алексеевна обращаюсь к Вам от имени и по поручению жителей улицы Никитина село КОСТЕНКИ Хохольского зайона Воронежской области Уже во второй раз мы вынуждены обратиться к Вам по поводу неблагоустроенной нашей жизнию Газа как не было, так и нет. В прошлом году, когда Вами было принято решение о газификации до участка, мы предоставили все необходимые документы, однако, когда летом 2023 года мы обратились в сельсовет с вопросом: в каком состоянии дело с газификацией, нам ответили, что впервые слышат о том, что в Костенках нет газа и вообще идет СВО и местность холмистая, какой там газ! Действительно, село газифицировали в 60-70 годы и ничего, что холмы а три улицы бросили и спросить не с кого. С Вашей помощью в прошлом году летом кое-как подсыпали дорогу, которая уже в этом году размыта дождями и середина поросла травой, можно представить, какой толщины слой подсыпки, лишь бы поставить галочку. Живут в основном пожилые люди, которые и жаловаться не хотят, потому что мало верят в какой нибудь результат. Когда же будут исполняться Ваши указания? Мы желаем Вам здоровья и на выборах 17 марта отдадим голоса за Вашу кандидатуру.
00:46:33 14-12-2023
Недавно посол России в Израиле г.Викторов отвечая на вопрос журналиста -почему Россия не признает ХАМАС террористической организацией,сказал--что ОНИ ничего плохого не сделали для россиян и российского имущества. Но вот 7 октября ХАМАС убил 20 россиян и несколько человек взяли в плен. Теперь согласно российскому законодательству Ген. прокурор должен вынести постановление и предоставить в Верховный суд,который должен обьявить ХАМАС террористической организацией. У всех жителей -русскоговорящих страны Израиль,а нас 20 %населения,есть вопрос к президенту России--почему в этом направлении ничего не делается ???Кто не выполняет закон Российской Федерации???66
13:44:33 14-12-2023
Земляков Вячеслав Петрович адрес пос Елизаветино г ул Южная дом 17 кв 1 тел 8 905 793 40 33 Владимир Владимирович прошу вас освободить от уплаты ж к х инвалидов первой и второй группы которым возраст свыше 75 лет живущих в одиночестве
13:56:00 14-12-2023
Земляков Вячеслав Петрович адрес Моск обл пос Елизаветино ул Южная дом 17 кв 1 тел 8 905 793 40 33 я проживаю в своём доме 55 лет возле дома сарай и гараж я подал о приватизации под ними землю мне 77 лет я инвалид второй группы вне ответили что сарай снести а гараж можем временно оформить но не в собственность а как же закон № 79 Ф З прошу Вас помогите
14:52:10 14-12-2023
Доброе время суток, почему по телевизору показывают одни убийства, все фильмы про убийства, а потом удивляемся, почему и в жизни так!!!!
18:11:47 14-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович! Обращается к Вам Никитина Ольга Витальевна проживающая по адресу МО, город Электросталь, ул. Юбилейная, дом 3А, кв.11, почта olya14_8889@mail.ru. Дело в том, что на протяжении длительного периода времени в нашем доме нет качественного отопления в зимнее время года отопительные батареи в квартирах всегда чуть теплые, либо вообще не греют. В 2021, 2022 и 2023 году не смотря на наши многочисленные обращения к сантехникам, ЕДС, АО ВКС, управляющая компания «Уютный дом», Добродел, ситуация так и не изменилась. У нас в большой комнате стояк и батарея холодные у меня двое детей которые замерзают от холода утром такое ощущение что у нас вообще не топят. В выходные давление убирают. Не возможно даже детей купать, потому что выходя из ванны очень холодно в квартире. Мы вынуждены пользоваться обогревателями, соответственно платим за электричество огромные деньги. Счета за коммунальные услуги растут, а вот качество услуг, почему то не соответствует высокой цене. Огромная просьба к Вам помочь разобраться в данном вопросе, повлиять на УК наладить систему теплоснабжения в данной комнате.
02:25:55 15-12-2023
Уважаемый Владимир Владимирович !Проживаю в Крыму г.Феодосия ул.К.Маркса 25 Объясните пожалуйста всем пенсионерам нашей страны,что такое накопительная пенсия ,куда она накапливается и для кого ,если никто не может ее получить.Я вышел на пенсию в 60 лет,но продолжаю работать С 2004 года работаю директором художественной школы,до этого был учителем ,затем завучем .Всего стаж работы более 40 лет только в этой школе .До этого я работал учителем 4 года на Дальнем Востоке в Хабаровске. В итоге моя пенсия за 44 года педагогического стажа составила 15,200 .,как у бомжа или как у работника с низкой социальной ответственностью Каким образом производится расчет?Почему не берут для расчета годы с 2004 по 2014 ,когда я работал директором и получал более высокий оклад ,совмещая при этом пол ставки педагога .Что за законы издает наш пенсионный фонд .когда не учитывается ни нагрузка ,ни тяжелый труд.Сейчас мне приходится увольняться ,чтобы благодетели сделали перерасчет моей пенсии с 15 на 25 тыс ,а за 6 лет ,мне сейчас 66 ,я не увидел ни копейки из так называемых накоплении.Случись что со мной и из моих накоплений ни я. ни моя семья , не получат НИЧЕГО .не работает ни один ваш указ о доплатах,каких то индексациях и пр.В год наставника педагога никому не посоветую идти работать в школу- и заработать не дадут и отблагодарят за труднейшую работу ( все знают каков труд педагога ) 15ю тысячами и беззубой нищетой в старости.