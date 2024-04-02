"Отвратительно". Что говорят барнаульцы о воде, которая резко поменяла цвет и запах

Мы собрали комментарии жителей города из соцсетей amic.ru

02 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Фото: вода из под крана/imghub.ru

Вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла цвет и запах: стала более мутной и пахнет болотом. Причем речь идет не только о холодной воде, но и о горячей. Мы собрали комментарии барнаульцев из наших соцсетей к материалу "Почему вода в кранах в Барнауле помутнела и опасна ли она для здоровья?": что люди говорят о воде, что с ними было после ее употребления, где берут чистую воду и как очищают "грязную".

"Вода не хлором пахнет, а болотом, даже фильтры не справляются с очисткой. Такое ощущение, что она в дома попадает напрямую из водоема, а не через очистные сооружения. В прошлом году такого не было"

"Если вода пригодна для питья? Почему специалисты рекомендуют пить бутилированную воду?"

"Интересно, а сами смогут употребить эту воду? Так сказать, наглядно показать, что она безопасна"

Надежда: "Жутко пахнет, оставляет налет, вызывает аллергию"

Алексей: "Классная формулировка "не стала от этого плохой". Плохой она от другого и поэтому пейте бутилированную. Наверное, так надо понимать текст?!"

"Так она еще и воняет"

"Запах отвратительной тухлятины и тины. Даже руки мыть противно"

"И воняет болотом"

"Паводок был всегда и весна тоже, но не было раньше такого безобразия с питьевой водой из-под крана! А сейчас складывается впечатление, что специально это происходит, чтобы покупали бутилированную воду, которая уже втридорога продается! Почему поднимают цены, кто это разрешает?! Наверное, те, кому это выгодно и кто имеет свой бизнес в этой области из власть имущих. Другого объяснения просто не находится! Вчера купила два бутыля за 264 рубля! А что такое для семьи два пятилитровых бутыля - они моментально будут использованы. И кипяченая вода еще страшнее на цвет и запах"

"Вода болотом пахнет, а не хлором"

"А в Рубцовске вода из крана течет мутная, слегка беловатая"

"Никогда такого не было, и вот опять"

"И вот так всегда в этой стране"

"Вода не пахнет хлором. Она воняет тухлятиной. И да, она опасна. Итоги водички я ощутила - отравлением. Кипячение не помогло"

"Вода нынче не питьевая, фильтры с запахом не справляются"

"Удивительно, но почему торговые сети оказались без запаса воды? Пятилитровые баллоны отсутствуют везде. Или сегодня мы увидим резкий скачок цен "под шумок", как обычно? Это ужасно. Вода невероятно вонючая и грязная. У нас в городе кто-то работает над проблемой или денег нет ни на что?"