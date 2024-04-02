"Отвратительно". Что говорят барнаульцы о воде, которая резко поменяла цвет и запах
Мы собрали комментарии жителей города из соцсетей amic.ru
02 апреля 2024, 13:40, ИА Амител
Вода в кранах жителей Барнаула в последнюю неделю поменяла цвет и запах: стала более мутной и пахнет болотом. Причем речь идет не только о холодной воде, но и о горячей. Мы собрали комментарии барнаульцев из наших соцсетей к материалу "Почему вода в кранах в Барнауле помутнела и опасна ли она для здоровья?": что люди говорят о воде, что с ними было после ее употребления, где берут чистую воду и как очищают "грязную".
"Вода не хлором пахнет, а болотом, даже фильтры не справляются с очисткой. Такое ощущение, что она в дома попадает напрямую из водоема, а не через очистные сооружения. В прошлом году такого не было"
"Если вода пригодна для питья? Почему специалисты рекомендуют пить бутилированную воду?"
"Интересно, а сами смогут употребить эту воду? Так сказать, наглядно показать, что она безопасна"
Надежда: "Жутко пахнет, оставляет налет, вызывает аллергию"
Алексей: "Классная формулировка "не стала от этого плохой". Плохой она от другого и поэтому пейте бутилированную. Наверное, так надо понимать текст?!"
"Так она еще и воняет"
"Запах отвратительной тухлятины и тины. Даже руки мыть противно"
"И воняет болотом"
"Паводок был всегда и весна тоже, но не было раньше такого безобразия с питьевой водой из-под крана! А сейчас складывается впечатление, что специально это происходит, чтобы покупали бутилированную воду, которая уже втридорога продается! Почему поднимают цены, кто это разрешает?! Наверное, те, кому это выгодно и кто имеет свой бизнес в этой области из власть имущих. Другого объяснения просто не находится! Вчера купила два бутыля за 264 рубля! А что такое для семьи два пятилитровых бутыля - они моментально будут использованы. И кипяченая вода еще страшнее на цвет и запах"
"Вода болотом пахнет, а не хлором"
"А в Рубцовске вода из крана течет мутная, слегка беловатая"
"Никогда такого не было, и вот опять"
"И вот так всегда в этой стране"
"Вода не пахнет хлором. Она воняет тухлятиной. И да, она опасна. Итоги водички я ощутила - отравлением. Кипячение не помогло"
"Вода нынче не питьевая, фильтры с запахом не справляются"
"Удивительно, но почему торговые сети оказались без запаса воды? Пятилитровые баллоны отсутствуют везде. Или сегодня мы увидим резкий скачок цен "под шумок", как обычно? Это ужасно. Вода невероятно вонючая и грязная. У нас в городе кто-то работает над проблемой или денег нет ни на что?"
13:42:13 02-04-2024
реально за всю жизнь никогда такого не было
13:46:48 02-04-2024
Диверсия?
14:03:42 02-04-2024
Вода пахнет карасями и землей! Покупаем в автомате 5 руб. за литр, тк в магазине закончились пятилитровки почти сразу. Третий год одно и тоже
14:17:43 02-04-2024
Так а в итоге сколько ещё нам нюхать эту водичку? И ещё раньше ладно хлоркой пахла,а сейчас не понять чем. Почему то в других городах нет такого. Пусть реально проверят городскую службу независимые санитарные кампании ведь это же наш огромный город с тысячами жизнями наших людей. И не факт ,что многие люди возможно приобретают ряд опасных заболеваний.
14:25:07 02-04-2024
многие люди возможно приобретают ряд опасных заболеваний.------ ну фсе пропало,шеф))) опять паникеры повылазили. Кипятить ее попробуйте и успокойтесь уже.
16:19:41 03-04-2024
Гость (14:25:07 02-04-2024) многие люди возможно приобретают ряд опасных заболеваний.---... А вы пробовали кипятить? Там Зелёная пена плавает после кипячения, как это можно пить вообще!?
16:28:33 03-04-2024
Yuliya (16:19:41 03-04-2024) А вы пробовали кипятить? Там Зелёная пена плавает после кипя... только что чайник вскипятил. заливал его из кувшинного фильтра "барьер". ничего зеленого не увидел. а супруга начиталась всяких в интернете и заказала несколько бутылей 19 литровых...
14:52:58 02-04-2024
экономия должна быть экономной. всё началось с момента когда от хлора отказались в 2019 году. до этого таких проблем с паводковыми водами не припомню.
09:34:00 06-04-2024
Гость (14:52:58 02-04-2024) экономия должна быть экономной. всё началось с момента когда... Это правда. Применяемая сейчас химия для очистки воды гораздо вреднее хлора. Она опасна для жизни водных обитателей и для человека. Имеет сильный раздражающий эффект. Разъедает всё, с чем соприкасается, и при этом, в отличие от хлора, никуда из воды не исчезает, бытовыми фильтрами не удаляется. А значит будет накапливаться в растениях, если такой водой их полить. Политые такой водой растения могут вызывать аллергию, экзему и пр.
15:15:57 02-04-2024
Воняет ужасно фенолом и плесенью и цвет конечно(
15:53:08 02-04-2024
Такое ощущение, что мы слишком чувствительны к тем помоям, что льются из крана. Лет 10 назад, даже при паводке - вода оставалась прозрачной!!! А это говорит о том, что готовить ее стали намного хуже. Да, в момент паводка ее больше хлорировали и из крана текло "молоко", настолько больше было в воде хлорки. Но при этом, если дать хлору улетучится, то вода была обычного вкуса и абсолютно прозрачная. Я бы на месте ФАС и Прокуратуры проверил бы, почему раньше воду в паводок могли готовить нормально, а теперь люди каждый сезон тоннами скупают бутилированную воду. Уж очень выгодными стали для "водоналеваек" эти ухудшения качества воды. Также осенью можно заметить, как вода становиться мутнее и также начинает вонять тиной и болотом, как в паводок. В итоге 2 раза в год - население тратит огромные суммы на фильтра, бутилированную воду, моющие средства, чтобы очистить сантехнику и бытовую технику. При том, что за качественную воду платежи никто не отменял.
15:54:49 02-04-2024
Что раскудахтались. Первый раз что ли? Это каждый год так.
16:20:22 02-04-2024
Гость (15:54:49 02-04-2024) Что раскудахтались. Первый раз что ли? Это каждый год так. ... И что ,теперь?Что каждый год?Это что ,нормально?А потом болезни всякие-желудочно-кишечного тракта,почки и прочее?До каких пор?
16:43:59 02-04-2024
Акакий (16:20:22 02-04-2024) И что ,теперь?Что каждый год?Это что ,нормально?А потом боле... А то. Вы как будто не понимаете, что лучше уже не будет никогда. Поэтому какой смысл бухтеть?
08:35:49 03-04-2024
Гость (16:43:59 02-04-2024) А то. Вы как будто не понимаете, что лучше уже не будет нико... С какой это радости,что лучше не должно быть?У других лучше ,а у нас что?Воруют больше всех?Почему в других городах вода нормальная а здесь из болота?Тут надо разбираться компетентным органам,почему наше городское хозяйство оказалось в таком состоянии.
09:21:39 06-04-2024
Акакий (08:35:49 03-04-2024) С какой это радости,что лучше не должно быть?У других лучше ... В других городах также. У некоторых дело ещё хуже. В водопроводе слизь, грязь, плесень. При обработке хлором такого "счастья" не разводилось. А теперь, когда стали применять "безопасную" химию, вся нечисть (плесень, грибы, черви) цветёт буйным цветом. У меня в горшках с цветами черви развелись после полива такой водой. Маленькие белые червячки. Поговаривали зациклить канализацию с водопроводом. Возможно сейчас они этим и занимаются - отрабатывают способы очистки, чтобы люди это пили. Проблема сточных вод действительно требует решения, но вся применяемая химия никуда из воды не убирается, имеет четвёртый класс опасности, может вызывать аллергию, опасна для жизни водной флоры и фауны, а у человека вызывает раздражение на слизистой и коже вплоть до экземы. Проще говоря разъедает то, к чему прикасается. И эти едкие смеси применяют для очистки питьевой воды. Болезни жкт и почек обеспечены. Сейчас будут пользоваться спросом системы очистки воды. Люди постараются уехать из города подальше.
10:47:35 03-04-2024
Гость (15:54:49 02-04-2024) Что раскудахтались. Первый раз что ли? Это каждый год так. ... С такой вонью ещё ни разу не было!
18:29:27 02-04-2024
Добавьте раствор марганцовки , вода пожелтеет ещё сильнее. Т.е. есть продукты распада органики. Гугл всем в помощь.
21:00:14 02-04-2024
Воду по прежнему продолжают хлорировать, только последнее время наш водоканал для осветления воды весной в воду стал добавлять ФЛОКУЛЯНТ "Силфок 2540" этот силфок практически нейтрализует запах хлорки и вода сейчас пахнет не болотом, а именно силфоком. Это серьезная химия. Рекомендую почитать "Паспорт безопасности химической продукции" на СИЛФОК 2540 , особенно пункт 4. Кстати очистка питьевой воды у данной химии, по моему предположению, не основное предназначение. Рекомендую также об этом почитать. Кстати кипячение и отстой, по моему, на эту химию никак не действуют. Кто помнит, ни в советское время, ни позже такой химической воды в Барнауле не было. Это началось примерно 10 лет назад. . По моему, такой запредельной концентрации силфока как в этом году еще не было. Кто знает, в Новосибирске такой "чудо воды" нет.
21:54:33 05-04-2024
гость (21:00:14 02-04-2024) Воду по прежнему продолжают хлорировать, только последнее вр... В воде щёлочь запредельная. От нескольких гранул лимонной кислоты в воде бурная пена с характерным шипением. Шипучка из крана.
12:24:13 03-04-2024
146% - прямая заинтересованность в увеличении продаж бутилированной воды
15:03:55 03-04-2024
Ее не то что бы пить ей мыться противно. Городские власти , т.е. все контролирующие , обязаны дать указание сделать перерасчет за холодную и горячую воду. Прокуратура проснитесь пожалейте людей.
16:24:50 03-04-2024
Жили в Казахстане, в Семипалатинске - там вообще люди не знают что такое фильтры, из-под крана вода даже хлоркой не пахнет, вкусная. А здесь мы просто в шоке - мало того что и так вода всегда вонючая и неприятная на вкус, так ещё лучше стало, теперь она пахнет не хлоркой а болотом, хорошо хоть лягушки из крана не выскакивают) Вообще смотрю, здесь всем на всё пофиг, крысы и вонь в подъезде - нормально,, машины по двору как по проезжей части, даже пройти невозможно -тоже норм, воду напрямую из болота подают - тоже нормально. Почему никакие меры не принимаются? Или всех всё устраивает?
16:30:51 03-04-2024
Yuliya (16:24:50 03-04-2024) Жили в Казахстане, в Семипалатинске - там вообще люди не зна... а почему перестали жить в таком "замечательном" городе? в чем причина вашего переезда в такую "глушь"?
22:09:01 05-04-2024
Yuliya (16:24:50 03-04-2024) Жили в Казахстане, в Семипалатинске - там вообще люди не зна... Не устраивает, а просто бороться безполезно. Никто ничего не сделает. Люди просто кучу фильтров в квартирах устанавливают и всё. Почему-то стали считать, что в жилые дома должна подаваться вода для технических нужд. Этим нуждам она вполне соответствует. В технический водопровод можно подавать очищенные сточные воды. ГОСТы отменили, а гигиенические требования весьма расплывчаты. Текущую сейчас воду из крана пить нельзя. И даже мыться ею можно только после предварительной очистки и фильтрации. В ней много щёлочи.
19:03:48 04-04-2024
Вода ужасная. Кожу очень сильно сушит. У меня на руках начала очень сильно слазить кожа с пальцев и ладоней из-за того, что часто мою руки. У реьенка по лицу и телу пошли какие-то болезненные воспаленные прыщики. Сегодня с утра обнаружила на лице какое-то пятно по типу лишая. Страшно подумать, что будет через неделю. Вообще проказой покроемся?!?
22:12:37 05-04-2024
Светлана (19:03:48 04-04-2024) Вода ужасная. Кожу очень сильно сушит. У меня на руках начал... В воде много щёлочи, поэтому такая кожная реакция. Эту воду нельзя использовать без фильтрации ни для питья, ни для мытья, ни для стирки. Она готовилась для технического водопровода, а не для хозяйственно-питьевого.
22:26:59 05-04-2024
Очень странно. В качестве антикоагулянта для очистки питьевой воды применяют полиэлектролит, который пить нельзя. ??? Верните старый проверенный способ очистки воды - хлором. Хлор выветрился и вода пригодна для всего. А с этими электролитами и антикоагулянтами вода становится ядом для всего живого. Верните ГОСТы. Вода из крана течёт совершенно не пригодная ни для питья, ни для хозяйственных нужд. В жилых домах хозяйственно -ПИТЬЕВОЙ водопровод, а не технический. Вода должна быть пригодной для питья.
22:45:53 05-04-2024
Раньше почему вода была чище? Потому что хлор препятствует образованию плесени и тины на стенках водопроводных труб. Кроме ржавчины в воде ничего вредного не было. Сейчас из крана может течь слизь, тина, мелкие водросли, частицы земли и песок. В Волгограде и близлежащих городах люди жалуются на розовую слизь в водопроводе, но им отвечают, что в водозаборе вода хорошего качества. Да, в месте водозабора вода может быть пригодной для питья, но она преодолевает километры трубопровода прежде, чем попадает в стакан потребителя. И работникам водоканала нужно продумывать и то, как сохранить чистоту труб водопровода с применением минимума химикатов. У многих людей аллергия на разные химические вещества. У некоторых бывает аллергия на соль, йод, и т.п. Химия, применяемая сейчас для очистки воды ничем из неё не убирается, а значит представляет опасность для потребителя.