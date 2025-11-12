Озера Душное и Гнилое. Алтайский край лидирует в рейтинге водоемов с необычными названиями
Всего в федеральный рейтинг вошло более сорока водных объектов по всей стране
12 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
Алтайский край стал одним из лидером в России по количеству водоемов с самыми необычными названиями, сообщает Росреестр. Именно здесь сосредоточено больше всего озер и болот, чьи имена вызывают как минимум улыбку, пишет sibir22.ru.
Среди самых колоритных – озеро Душное в Волчихинском районе, получившее название из-за характерного запаха сероводорода, болото Ад и озеро Гнилое в Быстроистокском районе. Не менее выразительно звучат болото Шелудивое в Панкрушихинском районе, озеро Тухлое в Романовском и Жирное в Волчихинском.
Всего в федеральный рейтинг вошло более сорока водных объектов по всей стране. Как пояснили в Росреестре, причудливые топонимы нередко дают сами местные жители – чаще всего они отражают внешний вид, запах или природные особенности водоемов, благодаря чему каждая точка на карте получает свой характер.
