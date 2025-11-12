НОВОСТИОбщество

Озера Душное и Гнилое. Алтайский край лидирует в рейтинге водоемов с необычными названиями

Всего в федеральный рейтинг вошло более сорока водных объектов по всей стране

12 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Алтайский край стал одним из лидером в России по количеству водоемов с самыми необычными названиями, сообщает Росреестр. Именно здесь сосредоточено больше всего озер и болот, чьи имена вызывают как минимум улыбку, пишет sibir22.ru.

Среди самых колоритных – озеро Душное в Волчихинском районе, получившее название из-за характерного запаха сероводорода, болото Ад и озеро Гнилое в Быстроистокском районе. Не менее выразительно звучат болото Шелудивое в Панкрушихинском районе, озеро Тухлое в Романовском и Жирное в Волчихинском.

Всего в федеральный рейтинг вошло более сорока водных объектов по всей стране. Как пояснили в Росреестре, причудливые топонимы нередко дают сами местные жители – чаще всего они отражают внешний вид, запах или природные особенности водоемов, благодаря чему каждая точка на карте получает свой характер.

Ранее на Телецком озере в Республике Алтай произошло чрезвычайное происшествие с участием двух туристов из Кемеровской области. Их моторная лодка перевернулась и затонула, оставив мужчин в опасной ситуации. Не сумев добраться до берега вплавь, мужчины были вынуждены взобраться на прибрежные скалы, откуда и вызвали помощь.

Подводный мир Телецкого озера / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Осенние тайны подводного мира Телецкого озера запечатлели в Алтайском заповеднике. Фото

В защищенных заливах температура воды сохраняется на уровне около +13 градусов
Алтайский край Россия рейтинги

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

17:56:13 12-11-2025

/моторная лодка перевернулась и затонула, оставив мужчин в опасной ситуации/
Ааааааа!!!!! Лодка виновата!!! Перевернулась, падла такая, оставила в опасности мужиков. Вот негодяйка! Вот у Шекли в одном рассказе лодка как лодка была, заботилась об экипаже, глиной в машинном масле кормила, пить не давала, даже чуть на южный полюс героев для выживания не отвезла

  1 Нравится
Ответить
