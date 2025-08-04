Спасатели вытащили туристов с тонущей лодки на Телецком озере

Мужчины решили покататься, но погода испортилась

04 августа 2025, 17:42, ИА Амител

Лодка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Телецком озере в Республике Алтай произошло чрезвычайное происшествие с участием двух туристов из Кемеровской области. Их моторная лодка перевернулась и затонула, оставив мужчин в опасной ситуации, сообщает транспортная полиция Сибири.

«Пострадавшие отправились кататься по озеру, когда внезапно ухудшились погодные условия. При попытке вернуться к берегу сильная волна опрокинула их судно. Не сумев добраться до берега вплавь, мужчины были вынуждены взобраться на прибрежные скалы, откуда и вызвали помощь по экстренному номеру 112», – отмечают в Telegram-канале.

Во время спасательных работ сотрудники правоохранительных органов несколько раз ныряли в воду, чтобы поднять затонувшую лодку. После успешного извлечения взяли ее на буксир и доставили обоих туристов сначала в линейный пункт полиции, а затем в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели подростка в водоеме.