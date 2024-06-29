Пальчики оближешь. Как в Алтайском крае проводят гастрофестиваль "АХ! Фест"

Праздник проходит уже в седьмой раз

29 июня 2024, 17:31, ИА Амител

"АХ! Фест" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Алтайском 29 и 30 июня проходит гастрофестиваль "АХ! Фест" – большой "праздник еды", на который собираются шеф-повара со всей страны и даже из зарубежья. Мероприятие проходит уже в седьмой раз, и главным ингредиентом в этом году стали грибы. Впрочем, людей здесь радуют и множеством других разных блюд – от окрошки и шашлыка до плова и зеленых вареников.

Подробнее о том, как проходит фестиваль, – в фоторепортаже amic.ru.

Отметим, что, помимо "АХ! Феста", 29 июня в Алтайском крае проходят еще два крупных мероприятия – международные соревнования "Алтайская регата" на гребном канале Барнаула и фестиваль Роберта Рождественского в Косихе.