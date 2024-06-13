Чага-латте и зеленая уха. Чем удивит гостей гастрофестиваль "АХ! Фест" в 2024 году?

В прошлом году шефы экспериментировали с пихтой, а теперь взялись за грибы

13 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Блюда, которыми будут угощать на "АХ! Фест" в 2024 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В селе Алтайском 29 и 30 июня пройдет седьмой по счету гастрофестиваль "АХ! Фест". Это большой "праздник еды", на который собираются шеф-повара со всей страны и даже из зарубежья. Они не просто радуют гостей кулинарными изысками: в блюда обязательно добавляют травы и другие дары природы Алтая. Например, в прошлом году символом фестиваля была пихта.

Но в этот раз главным ингредиентом выбрали грибы. Организаторы обещают, что грибы на "АХ! Фесте" будут не только в основных блюдах, но даже в десертах и напитках. Мы, кстати, уже попробовали – это правда очень вкусно.

О том, какими изысками будут угощать на гастрофестивале и чем "АХ! Фест" удивит гостей в 2024 году, – в материале amic.ru.

Разрыв грибных шаблонов

Внедрение алтайских ингредиентов в самые разные блюда – главная особенность "АХ! Феста". Обычно это растения, но в этот раз повара сделают акцент на грибах, рассказал руководитель дендропарка "Алтайское холмогорье" и организатор фестиваля Константин Михеев.

"Традиционно мы готовим "на траве, в траве и с травой". Но в этом году решили повеселиться и выбрали тему грибов. Будут как классические, вроде белых и лисичек, так и лечебные. Например, чага. Когда народ на эту штуку смотрит, вообще не понимает, как делать из нее еду. А мы делаем. Будут первые блюда с грибами, вторые блюда с грибами, десерты с грибами и даже напитки с грибами", – говорит Константин.

Константин Михеев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За кулинарную составляющую фестиваля уже третий год подряд будет отвечать шеф-повар сообщества Chefs Team Russia из Москвы Роман Мельников, который стажировался в мишленовских заведениях Испании и Франции.

"Мы все любим грибы. Но в современном мире есть стандартный набор – белые, лисички, ну и вешенки с шампиньонами из магазина. Вот и все, наверное, что вспоминается. А из блюд – ну, допустим, суп сварить. А вы пробовали те же белые грибы добавить в плов. Вот это и есть наша задача – показать гостям, насколько гриб многогранен и как он ведет себя в разных блюдах. С блюдами мы экспериментировали больше полугода и получили очень интересные варианты. Гриб совсем не так примитивен, как может показаться с первого взгляда", – говорит шеф Мельников.

Роман Мельников / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Естественно, и блюда с алтайскими травами, которые уже полюбились гостям фестиваля, тоже будут. Например, в полевой кухне приготовят "зеленую" уху с пшеном и алтайскими травами. Главным ингредиентом, помимо рыбы, будет солянка холмовая, растущая на Алтае. Поскольку это растение очень полезно для сердечно-сосудистой системы, свою уху организаторы фестиваля называют не только зеленой, но и "сердечной".

На "АХ! Фесте" также можно будет попробовать плов с чагой и лесными грибами, профитроли с белыми грибами, круточки с бужениной и крапивой, ростбиф с луковым мармеладом и аронией, домашний ягодный зефир и муссовый десерт с чагой.

Готовить все это будут топовые повара, которые приедут в "Алтайское холмогорье" со всей страны.

Часть блюд мы уже попробовали. Шоколадные конфеты с белым грибом – это необычно, но очень вкусно.

"АХ! Фест 2024" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не только русская кухня

В 2024 году "АХ! Фест" будет проходить в течение двух дней. По словам организаторов, сделали это из-за большой популярности гастрофестиваля: тогда приехать и вкусно поесть точно смогут все желающие.

Первый день будет посвящен культуре других стран: в Алтайское приедут шеф-повара из Монголии, Казахстана и Белоруссии.

В свои национальные блюда они тоже будут добавлять уникальные алтайские ингредиенты. Конечно, не обойдется и без грибов. Посетители смогут попробовать хаан бууз с монгольским салатом из моркови, бешбармак с тестом из грибного бульона и тузлуком с грибами эноки, монгол хушуур с салатом из капусты и многое другое.

А уже во второй день на фестивале будет "русский разгуляй", посвященный русской кухне.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не латте, а чага-латте

За напитки будет отвечать эксперт в области барной индустрии и представитель Барной ассоциации России в Алтайском крае Станислав Каликин. Он обещает: грибы добавят даже в напитки. В основном это будет чага, из которой специалист приготовит гостям латте. Вместо кофе в напитке будет порошок из гриба. Его тонизирующий эффект ничуть не хуже, говорит Станислав.

"В последние год-два мы познакомились с пихтой. И уже в стране появилось много ребят, которые экспериментируют с ней и делают интересные вещи. В этом году акцент на чаге. Чага-латте, я считаю, станет прорывным продуктом. Это не только полезно, но и очень вкусно. Думаю, каждый, кто попробует его, оценит. Так что ставим себе задачу – часть тех людей, которые любят кофе, пересадить на чагу", – рассказывает Каликин.

Будут и напитки, которые уже стали хитами. Например, шаманская кола, приготовленная из сибирской пихты, чаги, полыни, красного корня, осины и других натуральных компонентов. А еще можно будет выпить пихтового лимонада с квасом.

Станислав Каликин / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Песни, лекции и кулинарный батл

На фестивале также будет и деловая часть. Обучение для сотрудников кулинарной индустрии проведут президент Chefs Team Russia Николай Сарычей и бренд-шеф сети ресторанов "Чайхона № 1" Сергей Сущенко.

Ну а для остальных гостей шеф-повара проведут множество мастер-классов. Так что вы не только отведаете бешбармак с грибами, но и научитесь его готовить.

"АХ! Фест 2024" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

А еще на "АХ! Фесте" состоится кулинарный батл. Но не такой, какие часто можно увидеть на ТВ: соревноваться будут не шефы, а гости.

"Обычно делают батлы между шефами. Но наши шефы настолько крутые, что им бессмысленно между собой соревноваться. Так что мы решили играться "в еду" по полной и подключить гостей. Мы объединим их в команды, которые будут состязаться в приготовлении блюд. Шефы будут только вести участников, что-то им подсказывать. Еще одна фишка – "черный ящик" с ингредиентами. То есть участники до последнего не будут знать, из чего им придется готовить", – поясняет Константин Михеев.

Музыкальным хедлайнером фестиваля станет балалаечница Елена Ворфоломеева из Москвы, которая создала проект Lady Balalaika. У девушки множество музыкальных наград, а ее выступления регулярно звучат на федеральных телеканалах. На "АХ! Фесте" она исполнит на балалайке самые популярные российские и мировые хиты.

Константин Михеев обещает: голодным с фестиваля не уедет никто. Как и всегда, организаторы готовят для гостей большой праздник живота с грибами, алтайскими травами и отличным настроением.