"Знаковое место". В Барнауле на реконструкцию Мемориала Славы направили 45 млн рублей

Предстоит выполнить еще часть дополнительных работ, но в целом Мемориал уже практически готов к проведению праздничных мероприятий

15 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле к 1 мая планируют завершить реконструкцию Мемориала Славы, приуроченную к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия самого памятного места, сообщает мэрия.

"Было заменено плиточное покрытие площадью более 5 тыс. кв. метров, обновлены покрытия ступеней, гранитных лестничных маршей, ограждений пандуса, бордюрный камень. Проведены работы по модернизации линии наружного освещения, текущий ремонт памятника воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны и монумента павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая звезда", – говорится в сообщении.

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org / barnaul.press

В настоящее время проводятся работы по восстановлению газона. Параллельно идет химическая очистка скульптурной группы "Прощание", стелы и барельефов с изображением различных родов войск, а также шлифовка и покрытие лаком фамилий, размещенных в пантеоне Мемориала Славы.

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мемориале Славы планируется разместить на клумбе декоративные элементы, в частности – орден Отечественной войны с георгиевской лентой.

По периметру арт-объекта высадят белые цветы, которые будут обрамляться оранжево-зелеными цветами. В пантеоне с именами погибших под Вечным огнем будет высажена цветочная рассада в виде красных звезд.

Мемориал Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org / barnaul.press

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что Мемориал Славы, на реконструкцию которого было направлено порядка 45 млн рублей, серьезно преобразился.

"Ранее здесь мы зажгли Вечный огонь от частицы, привезенной с Могилы Неизвестного Солдата. На Мемориале предстоит выполнить еще часть дополнительных работ, высадить цветы, газон, установить декоративные элементы. Но в целом город Барнаул и Мемориал Славы уже практически готовы к проведению праздничных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов указал, что в последнее время сохранение исторической памяти играет огромную роль, именно поэтому для Барнаула было важно обновить территорию Мемориала Славы в преддверии 80-летий Великой Победы.

"Стоит выразить благодарность как администрации города, так и подрядным организациям, которые провели работы на высоком уровне. Органично в тему сохранения памяти вписались и работы по очистке фамилий в пантеоне: 14 тысяч фамилий и к каждой букве отнеслись с особой заботой. Это дань уважения, пример исторической памяти для всех поколений", – отметил Даниил Бессарабов.

Председатель городской думы Галина Буевич подчеркнула, что памятники позволяют не забывать о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу, и передать память будущим поколениям.