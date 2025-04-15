"Знаковое место". В Барнауле на реконструкцию Мемориала Славы направили 45 млн рублей
Предстоит выполнить еще часть дополнительных работ, но в целом Мемориал уже практически готов к проведению праздничных мероприятий
15 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
В Барнауле к 1 мая планируют завершить реконструкцию Мемориала Славы, приуроченную к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию с открытия самого памятного места, сообщает мэрия.
"Было заменено плиточное покрытие площадью более 5 тыс. кв. метров, обновлены покрытия ступеней, гранитных лестничных маршей, ограждений пандуса, бордюрный камень. Проведены работы по модернизации линии наружного освещения, текущий ремонт памятника воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны и монумента павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена "Золотая звезда", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся работы по восстановлению газона. Параллельно идет химическая очистка скульптурной группы "Прощание", стелы и барельефов с изображением различных родов войск, а также шлифовка и покрытие лаком фамилий, размещенных в пантеоне Мемориала Славы.
В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мемориале Славы планируется разместить на клумбе декоративные элементы, в частности – орден Отечественной войны с георгиевской лентой.
По периметру арт-объекта высадят белые цветы, которые будут обрамляться оранжево-зелеными цветами. В пантеоне с именами погибших под Вечным огнем будет высажена цветочная рассада в виде красных звезд.
Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что Мемориал Славы, на реконструкцию которого было направлено порядка 45 млн рублей, серьезно преобразился.
"Ранее здесь мы зажгли Вечный огонь от частицы, привезенной с Могилы Неизвестного Солдата. На Мемориале предстоит выполнить еще часть дополнительных работ, высадить цветы, газон, установить декоративные элементы. Но в целом город Барнаул и Мемориал Славы уже практически готовы к проведению праздничных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Депутат Госдумы Даниил Бессарабов указал, что в последнее время сохранение исторической памяти играет огромную роль, именно поэтому для Барнаула было важно обновить территорию Мемориала Славы в преддверии 80-летий Великой Победы.
"Стоит выразить благодарность как администрации города, так и подрядным организациям, которые провели работы на высоком уровне. Органично в тему сохранения памяти вписались и работы по очистке фамилий в пантеоне: 14 тысяч фамилий и к каждой букве отнеслись с особой заботой. Это дань уважения, пример исторической памяти для всех поколений", – отметил Даниил Бессарабов.
Председатель городской думы Галина Буевич подчеркнула, что памятники позволяют не забывать о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу, и передать память будущим поколениям.
"Я очень рада, что жители Барнаула придут сюда, чтобы отдать дань памяти и уважения воинам, которые завоевали эту победу. Хочу отметить бережное отношение архитекторов и реставраторов к нашему Мемориалу. Они выполнили большой объем работ, и его облик не потерялся", – указала Галина Буевич.
19:05:33 15-04-2025
45 млн., чтобы переложить плитку и "почистить" буквы🙄 А в Новоалтаске-54 млн., чтобы отремонтировать коллектор. Кто нибудь из контролирующих органов сметы проверял у подрядчиков?😳
08:59:52 16-04-2025
вы цены видели н строительные материалы?
вот возьмите и посчитайте....
я на даче плитку укладывала на дорожках все удовольствие тоде в копеечку влетело.
12:20:01 16-04-2025
Нельзя сравнивать уровень жизни чиновника и простого народа. Сказали 45 лямов, значится так надо было.
00:14:53 17-04-2025
Гость (12:20:01 16-04-2025) Нельзя сравнивать уровень жизни чиновника и простого народа.... Кто сказал, что нельзя?😳
А у прокуратуры и СК другое "мнение"😁
00:09:08 17-04-2025
Что-то депутат Бес...в напутал 🙄 как связана "историческая память с количеством обновлённой плитки,бордюров и почищенных букв???
Скорее здесь другая взаимосвязь и лежит она в плоскости компетенции прокуратуры и следственных органов. 45 лямов за плитку,бордюры, почищенные буквы и цветочки- не перебор ли😳
00:26:56 17-04-2025
Лучший способ исторической памяти о тех, кто погиб- это МИР,ТРУД,МАЙ без вп.