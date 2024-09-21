Губернатор Томенко пропустил "Кросс нации", но все равно пробежал 25 километров
Ежегодные соревнования прошли в Алтайском крае 21 сентября
21 сентября 2024, 21:45, ИА Амител
"Кросс нации" / Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не смог поучаствовать в ежегодных соревнованиях "Кросс нации", которые прошли в Барнауле и районах региона 21 сентября.
В телеграм-канале политик рассказал, что в забеге поучаствовали тысячи жителей края, бегали в том числе целыми семьями.
"График рабочих мероприятий не позволил мне сегодня участвовать в массовых стартах. Но до их начала утром воспользовался свободным временем и отличной осенней погодой, чтобы совершить пробежку", – отметил Томенко и пожелал все "отличных спортивных выходных".
22:11:39 21-09-2024
Кремень, а не губернатор!
22:59:58 21-09-2024
Гость (22:11:39 21-09-2024) Кремень, а не губернатор!... Заслуживает повышения.
23:03:14 21-09-2024
Гость (22:11:39 21-09-2024) Кремень, а не губернатор!... Чтоб быть участвующим , достаточно 100 метров пробежать и сойти с дистанции . Главное же не победа , а участие .
22:49:56 21-09-2024
Название статьи не соответствует тексту. Какие 25 км? Полумарафон 21. Минимум 2 часа бежать человеку
00:17:59 22-09-2024
Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально без шуток пробежал 25, то прямо уважуха, десяточку и я могу, и знаю отличие 10 и 25 - и скажу не тая, сердечко и печень нормуль. Уважаю.
07:43:16 22-09-2024
Musik (00:17:59 22-09-2024) Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально ...
Пусть еще через скакалочку попрыгает. И ты с Элен присоединяйся. Прыгайте. Что вам еще делать-то!
15:20:25 22-09-2024
Гость (07:43:16 22-09-2024) Пусть еще через скакалочку попрыгает. И ты с Элен присое... Завидуете губеру и мне?
Это хорошо, это правильно.
16:51:46 22-09-2024
Musik (15:20:25 22-09-2024) Завидуете губеру и мне? Это хорошо, это правильно....
Мусик у тебя поведение девочки, которая Космополитен обчиталась. Или переслушала вебинаров по саморазвитию. Ну правда, девка девкой!
22:58:30 22-09-2024
Гость (16:51:46 22-09-2024) Мусик у тебя поведение девочки, которая Космополитен обч... Здоровым успешным позитивным людям нужно и должно завидовать неудачникам дрыщам голодранцам.
Это так и должно быть - ваша сдерживаемая недоагрессия тому подтверждение.
09:02:50 22-09-2024
Musik (00:17:59 22-09-2024) Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально ...
С головой только у тебя непорядок. Но у психов всегда здоровье остальных органов было на высоте.
02:22:45 22-09-2024
5 км это полчаса. Хорошо что есть столько времени на спорт.
05:25:58 22-09-2024
Вроде в возрасте нельзя бегать. Ходить кажется надо.
21:01:58 22-09-2024
Все проблемы в крае давно решены. АК лидер по благополучию. Можно и побегать.