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Губернатор Томенко пропустил "Кросс нации", но все равно пробежал 25 километров

Ежегодные соревнования прошли в Алтайском крае 21 сентября

21 сентября 2024, 21:45, ИА Амител

"Кросс нации" / Фото: t.me/tomenko_22
"Кросс нации" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не смог поучаствовать в ежегодных соревнованиях "Кросс нации", которые прошли в Барнауле и районах региона 21 сентября.

В телеграм-канале политик рассказал, что в забеге поучаствовали тысячи жителей края, бегали в том числе целыми семьями.

"График рабочих мероприятий не позволил мне сегодня участвовать в массовых стартах. Но до их начала утром воспользовался свободным временем и отличной осенней погодой, чтобы совершить пробежку", – отметил Томенко и пожелал все "отличных спортивных выходных".

Виктор Томенко Спорт

Комментарии 13

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Гость

22:11:39 21-09-2024

Кремень, а не губернатор!

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Musik

22:59:58 21-09-2024

Гость (22:11:39 21-09-2024) Кремень, а не губернатор!... Заслуживает повышения.

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Гость

23:03:14 21-09-2024

Гость (22:11:39 21-09-2024) Кремень, а не губернатор!... Чтоб быть участвующим , достаточно 100 метров пробежать и сойти с дистанции . Главное же не победа , а участие .

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А

22:49:56 21-09-2024

Название статьи не соответствует тексту. Какие 25 км? Полумарафон 21. Минимум 2 часа бежать человеку

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Musik

00:17:59 22-09-2024

Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально без шуток пробежал 25, то прямо уважуха, десяточку и я могу, и знаю отличие 10 и 25 - и скажу не тая, сердечко и печень нормуль. Уважаю.

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Гость

07:43:16 22-09-2024

Musik (00:17:59 22-09-2024) Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально ...
Пусть еще через скакалочку попрыгает. И ты с Элен присоединяйся. Прыгайте. Что вам еще делать-то!

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Musik

15:20:25 22-09-2024

Гость (07:43:16 22-09-2024) Пусть еще через скакалочку попрыгает. И ты с Элен присое... Завидуете губеру и мне?
Это хорошо, это правильно.

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Гость

16:51:46 22-09-2024

Musik (15:20:25 22-09-2024) Завидуете губеру и мне? Это хорошо, это правильно....
Мусик у тебя поведение девочки, которая Космополитен обчиталась. Или переслушала вебинаров по саморазвитию. Ну правда, девка девкой!

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Musik

22:58:30 22-09-2024

Гость (16:51:46 22-09-2024) Мусик у тебя поведение девочки, которая Космополитен обч... Здоровым успешным позитивным людям нужно и должно завидовать неудачникам дрыщам голодранцам.
Это так и должно быть - ваша сдерживаемая недоагрессия тому подтверждение.

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Гость

09:02:50 22-09-2024

Musik (00:17:59 22-09-2024) Я уже высказывался тут, но снова скажу - если губер реально ...
С головой только у тебя непорядок. Но у психов всегда здоровье остальных органов было на высоте.

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Гость

02:22:45 22-09-2024

5 км это полчаса. Хорошо что есть столько времени на спорт.

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Гость

05:25:58 22-09-2024

Вроде в возрасте нельзя бегать. Ходить кажется надо.

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Гость

21:01:58 22-09-2024

Все проблемы в крае давно решены. АК лидер по благополучию. Можно и побегать.

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