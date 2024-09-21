Губернатор Томенко пропустил "Кросс нации", но все равно пробежал 25 километров

Ежегодные соревнования прошли в Алтайском крае 21 сентября

21 сентября 2024, 21:45, ИА Амител

"Кросс нации" / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не смог поучаствовать в ежегодных соревнованиях "Кросс нации", которые прошли в Барнауле и районах региона 21 сентября.

В телеграм-канале политик рассказал, что в забеге поучаствовали тысячи жителей края, бегали в том числе целыми семьями.

"График рабочих мероприятий не позволил мне сегодня участвовать в массовых стартах. Но до их начала утром воспользовался свободным временем и отличной осенней погодой, чтобы совершить пробежку", – отметил Томенко и пожелал все "отличных спортивных выходных".