НОВОСТИОбщество

Парк "Изумрудный" временно закрыли из-за падающих от ветра деревьев и веток

Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к запрету

23 октября 2023, 11:49, ИА Амител

В Барнауле в связи со штормовым предупреждением ограничили посещение парка "Изумрудный". Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель общественной территории Владислав Вакаев.

"Очень сильный ветер ломает ветки и деревья, что несет угрозу жизни и здоровью посетителей. Прошу отнестись к запрету с пониманием", – сообщил Вакаев.

Напомним, утром сильный ветер погнул ограждение на строящемся мосту на проспекте Ленина.

Фото: unsplash.com

Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября

Днем пройдут небольшие, местами умеренные, по югу местами сильные дожди, переходящие в мокрый снег
НОВОСТИАлтай
Парк "Изумрудный" запреты

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров