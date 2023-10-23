Парк "Изумрудный" временно закрыли из-за падающих от ветра деревьев и веток
Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к запрету
23 октября 2023, 11:49, ИА Амител
Парк "Изумрудный" / Фото: t.me/vvakaev
В Барнауле в связи со штормовым предупреждением ограничили посещение парка "Изумрудный". Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель общественной территории Владислав Вакаев.
"Очень сильный ветер ломает ветки и деревья, что несет угрозу жизни и здоровью посетителей. Прошу отнестись к запрету с пониманием", – сообщил Вакаев.
Напомним, утром сильный ветер погнул ограждение на строящемся мосту на проспекте Ленина.
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