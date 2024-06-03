В конце праздника ребят порадовали сладкими подарками

03 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Партия "Новые люди" организовала экскурсию для детей в барнаульский зоопарк / Фото: предоставлено amic.ru

Партия "Новые люди" 1 июня, в День защиты детей, организовала экскурсию, участниками которой стали подопечные Алтайской краевой общественной организации "Добро Хорошо".

"Во время увлекательной экскурсии в зоопарк "Лесная сказка" организаторы познакомили детей с его обитателями. Ребята увидели животных из разных уголков мира, познакомились с представителями флоры и фауны страны и узнали несколько интересных фактов о жизни животных. После экскурсии дети присоединились к праздничному концерту и мастер-классам", – рассказали в партии.

В конце праздника ребят порадовали сладкими подарками. "Новые люди" подчеркнули важность поддержки и внимания к детям, особенно в такие значимые и запоминающиеся дни.

Организация "Добро Хорошо" занимается помощью многодетным семьям, матерям-одиночкам и родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры передают семьям гуманитарную помощь, оказывают юридические и психологические консультации.