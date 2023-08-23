Партия "Новые люди" поздравила барнаульцев с Днем государственного флага России

День государственного флага России ежегодно отмечают 22 августа

23 августа 2023, 17:14, ИА Амител













Викторина в Барнауле / Фото: "Новые люди"

Сторонники партии "Новые люди" провели в Барнауле викторину по истории российского триколора.

Поучаствовать в викторине можно было в шести точках Барнаула: перед ТЦ "Норд-Вест", ТЦ "ЦУМ", на площади Сахарова, рядом с ТРЦ "Огни", ТРЦ "Праздничный" и на остановке "Докучаево".

Участники викторины получили ленту триколора и памятку об истории флага. Среди участников викторины Новые люди разыграют подарки в прямом эфире. Розыгрыш пройдет 24 августа в сообществе партии "Новые люди | Алтай" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметили организаторы, главная идея мероприятия – привлечь внимание к национальному символу страны и укрепить патриотическое настроение у жителей.