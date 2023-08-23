Партия "Новые люди" поздравила барнаульцев с Днем государственного флага России
День государственного флага России ежегодно отмечают 22 августа
23 августа 2023, 17:14, ИА Амител
Сторонники партии "Новые люди" провели в Барнауле викторину по истории российского триколора.
Поучаствовать в викторине можно было в шести точках Барнаула: перед ТЦ "Норд-Вест", ТЦ "ЦУМ", на площади Сахарова, рядом с ТРЦ "Огни", ТРЦ "Праздничный" и на остановке "Докучаево".
Участники викторины получили ленту триколора и памятку об истории флага. Среди участников викторины Новые люди разыграют подарки в прямом эфире. Розыгрыш пройдет 24 августа в сообществе партии "Новые люди | Алтай" в социальной сети "ВКонтакте".
Как отметили организаторы, главная идея мероприятия – привлечь внимание к национальному символу страны и укрепить патриотическое настроение у жителей.
"Сегодня как никогда важно помнить историю. Надеемся, что наша акция поможет привлечь внимание к национальным символам России. А тех, кто не побоялся проверить свои знания, мы решили порадовать и разыграть небольшие призы к предстоящим холодам", – поделился с редакцией секретарь регионального отделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Сергей Пучков.
18:06:30 23-08-2023
Главное не путать. Страну и Государство.
12:11:17 24-08-2023
Очереднеые болтуны-популисты навроде СР и КПРФ, как выяснилось.
12:12:51 24-08-2023
кто это? Очередные подхалимы....