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Участницы "Мисс Барнаул" показали себя в День государственного флага

Девушки представили танец с российскими флагами

23 августа 2023, 13:00, ИА Амител

День государственного флага РФ отметили в Барнауле 22 августа. В парке "Изумрудный" по этому случаю прошла праздничная программа. Для барнаульцев и гостей города на "Сценке" возле главного входа выступили танцевальные, акробатические и вокальные коллективы. На главной аллеи прошли мастер-классы по созданию украшений и фигур из шаров. 

Особый подарок для посетителей мероприятия сделали участницы "Мисс Барнаул"- 2023. Они исполнили грациозный танец с российским флагом и одарили каждого ослепительными улыбками.

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Комментарии 5

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Гость

13:14:32 23-08-2023

Нужно больше фото с участницами...

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Гость

14:27:25 23-08-2023

Ну хоть не запортаченные, уже радует

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Гость

15:39:13 23-08-2023

хорошенькие.. вон без бюзика в топике прям няша)

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Мимопроходящий

16:01:57 23-08-2023

Те, которые в синих штанах - самые симпатичные. А мисс - так себе..

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Хозяин

17:31:03 23-08-2023

Надо тестить всех )))

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