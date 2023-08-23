Участницы "Мисс Барнаул" показали себя в День государственного флага

Девушки представили танец с российскими флагами

23 августа 2023, 13:00, ИА Амител

































































































































































День государственного флага в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

День государственного флага РФ отметили в Барнауле 22 августа. В парке "Изумрудный" по этому случаю прошла праздничная программа. Для барнаульцев и гостей города на "Сценке" возле главного входа выступили танцевальные, акробатические и вокальные коллективы. На главной аллеи прошли мастер-классы по созданию украшений и фигур из шаров.



Особый подарок для посетителей мероприятия сделали участницы "Мисс Барнаул"- 2023. Они исполнили грациозный танец с российским флагом и одарили каждого ослепительными улыбками.