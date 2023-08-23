Участницы "Мисс Барнаул" показали себя в День государственного флага
Девушки представили танец с российскими флагами
23 августа 2023, 13:00, ИА Амител
День государственного флага в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
День государственного флага РФ отметили в Барнауле 22 августа. В парке "Изумрудный" по этому случаю прошла праздничная программа. Для барнаульцев и гостей города на "Сценке" возле главного входа выступили танцевальные, акробатические и вокальные коллективы. На главной аллеи прошли мастер-классы по созданию украшений и фигур из шаров.
Особый подарок для посетителей мероприятия сделали участницы "Мисс Барнаул"- 2023. Они исполнили грациозный танец с российским флагом и одарили каждого ослепительными улыбками.
13:14:32 23-08-2023
Нужно больше фото с участницами...
14:27:25 23-08-2023
Ну хоть не запортаченные, уже радует
15:39:13 23-08-2023
хорошенькие.. вон без бюзика в топике прям няша)
16:01:57 23-08-2023
Те, которые в синих штанах - самые симпатичные. А мисс - так себе..
17:31:03 23-08-2023
Надо тестить всех )))