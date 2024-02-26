Партия "Новые люди" поздравила барнаульцев с Днем защитника Отечества

23 февраля партия провела яркий праздник, в котором сильная половина краевой столицы принимала поздравления

26 февраля 2024, 18:29, ИА Амител

Партия "Новые люди" поздравила барнаульцев с 23 Февраля / Фото: предоставлено amic.ru

Более 120 барнаульцев собрались во дворе жилого дома по улице Шукшина, чтобы отметить с партией "Новые люди" праздник мужества и героизма.

С поздравительной речью открыла праздничную программу Анна Галицкая, депутат Барнаульской городской Думы, директор Академии спорта "Алтай".

"Сегодня мы говорим спасибо всем, кто защищает нашу Родину. Пусть каждый из вас будет защищен любовью близких, поддержкой друзей и теплом родных. Но сегодня мы благодарим не только мужчин. Спасибо вам, матери, жены, сестры! Ваши терпение и поддержка помогают сыновьям, мужьям и братьям быть настоящими защитниками и героями. Спасибо вам за вашу нежность, заботу и любовь", – обратилась к гостям депутат.

"Новые люди" приготовили для присутствующих насыщенную программу: взрослые и дети демонстрировали свои способности балансировать и стрелять из рогатки, участвовали в праздничной викторине и чеканили сувенирные монеты.

Проведение праздников стало для "Новых людей" доброй традицией. На каждом организованном партийцами мероприятии работает информационная зона, где все желающие могут поделиться инициативами и задать вопросы о работе партии, а присутствие депутатов на мероприятиях позволяет "Новым людям" слышать инициативы из первых уст. Ведь, как считают партийцы, людям важно, чтобы власть считалась с ними, а не говорила свысока.

Партия "Новые люди" выражает благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении праздника.