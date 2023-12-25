Партия "Новые люди" провела новогодние праздники во дворах Барнаула

Более 200 гостей посетили праздничные площадки, организованные в двух дворах краевой столицы

25 декабря 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: партия "Новые люди"

Празднование наступающего Нового года с "Новыми людьми" прошло 23 декабря во дворе жилого дома № 95 в пер. Ядринцева. На зажигательную музыку и запах горячего какао собрались жители расположенных поблизости домов.

Гостей праздника поздравила Анна Галицкая, депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди", директор Академии спорта "Алтай". Она пожелала барнаульцам веры в чудеса и мирного неба над головой.

"Детей и их родителей шутками и танцами развлекали скоморохи. Главными гостями мероприятия стали герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними горожане наряжали елку и участвовали в традиционных зимних забавах: водили хороводы, прыгали через канат и даже посоревновались в "мандариновой эстафете". Всех присутствовавших организаторы угостили горячим какао и чаем со сладостями. А после развлекательной программы разыграли призы: пледы, теплые носки и сладкие подарки", – рассказали в партии.

После завершения первого праздника партийцы отправились поздравлять детей с родителями на вторую площадку, расположенную во дворе между домами по ул. Новгородской, 26, и ул. Островского, 49. Здесь "Новые люди" продолжили развлекательную программу и розыгрыш новогодних призов.

"Новые люди" благодарят за сотрудничество и помощь в организации праздника управляющую компанию "Венета" и языковую школу "Саншайн".